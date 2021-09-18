Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Tavşanlı ve Domaniç'teki Binalarımız Turuncu Bayraklarını Aldı Yükseköğretim Kurulunun Engelsiz Üniversiteler Ödüllerinde son iki yılda zirvede yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Tavşanlı ve Domaniç Hayme Ana meslek yüksekokulları hak ettikleri turuncu bayraklarını teslim aldı.

YÖK'ün mekanda engelsiz erişimini temsil eden turuncu bayrakları Tavşanlı ve Domaniç'teki binalarımıza teslim edildi.

Turuncu bayrağa hak kazanan akademik birimlerimize bayrak ve sertifikalarını teslim etmek için Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Atilla Batur ve Engelli Öğrenci Birimi Sorumlumuz Yakup Ünallı'nın yer aldığı Üniversite heyetimizin ilk durağı 2020 yılında turuncu bayrak kazanan Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültemiz oldu. Fakültemize turuncu bayrağını ve sertifikasını teslim eden Üniversite heyetimiz, Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Ağca ve idari personellerimizden fakültede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Üniversite heyetimiz, görüşme sonunda Fakültemizin yönetici ve öğretim üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

TAVŞANLI VE DOMANİÇ HAYME ANA MYO'LAR BAYRAKLARINI TESLİM ALDI

Fakültemizin ardından Tavşanlı Meslek Yüksekokuluna geçen Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal ve beraberindeki heyet, MYO Müdürümüz Prof. Dr. İsmet Çelik'e turuncu bayrak ve sertifikalarını sundu. Turuncu bayrak, burada düzenlenen törenle fakültemizin gönderine çekildi. Daha sonra Prof. Dr. Uysal başkanlığındaki heyetimiz Müdürlük makamına geçerek meslek yüksekokulunda yürütülen eğitim ve araştırma çalışmaları konusunda bilgi aldı.

Tavşanlı'nın ardından Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulumuzu ziyaret eden ve burada MYO Müdürümüz Öğr. Gör. Türkmen Kalkan ve idarecilerimiz tarafından karşılanan heyetimiz, turuncu bayrak ve sertifika sunumundan sonra meslek yüksekokulumuzun yeni akademik yıla nasıl hazırlandığını MYO yönetimimizin açıklamaları üzerinden değerlendirdi.

PROF. DR. UYSAL: TÜM BİNALARIMIZI ENGELSİZ BİNAYA DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Yapılan ziyaretlerin ardından bir konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde iki yıldır zirvede yer alan Üniversitemizin henüz turuncu bayrak kazanmamış binalarının da bu ödülü kazanmaları için çalışmaların son hızla devam ettiğini söyledi.

DPÜ'yü Türkiye'nin engelsiz erişim alanında liderliğe taşıyan birimlerimizden Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Tavşanlı ve Domaniç meslek yüksekokullarının yönetici ve çalışanlarına teşekkürlerini sunan Rektör Uysal, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye'nin engelsiz erişilebilen üniversiteleri arasında birinciliği iki yıldır kimseye bırakmıyor. Biz üniversite binalarımızı, eğitim ve sosyal etkinlik alanlarımızı tüm öğrencilerimize ve hatta tüm vatandaşlarımıza açmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, sadece fiziki engelleri kaldırması yerleşkelerini, sosyal tesislerini ve eğitim binalarını engelsiz yapması ile değil, sadece engelli hayatını kolaylaştırıcı teknolojiler geliştirmesi ile değil, insani duruşu ile sevgi ve muhabbeti ile de engelli kardeşlerimizin yanında. Engelli insanımıza sahip çıkmayı en kutsal bir görev kabul ediyoruz. Çok kısa sürede turuncu bayraklarımızın tamamını ilgili birimlerimize teslim edeceğiz ve DPÜ'nün yerleşke ve binalarının bilgiyi ve sosyal yaşamı arayan herkese açık olduğunu ilan edeceğiz" dedi.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 18 Eylül 2021, Cumartesi/ 45 defa okundu.

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