Tavçe Gravçe nedir? Tavçe Gravçe tarifi! Masterchef Balkan Makedonya yemekleri! Tavçe Gravçe nasıl yapılır, malzemeleri nedir?

Tavçe Gravçe nedir? Tavçe Gravçe nasıl yapılır, malzemeleri nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Tavçe Gravçe tarifi, Makedonya mutfağına ait nefis bir kuru fasülye yemeğidir. Güveçte yapılan kuru fasulye tarifi olan tavçe gravçe, ülkemizde de sıklıkla yapılmaktadır.

TAVÇE GRAVÇE MALZEMELERİ

3 su bardağı kuru fasulye

1 adet soğan

3 diş sarımsak

2 adet yeşil biber

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kuru nane

Tuz

TAVÇE GRAVÇE NASIL YAPILIR?

Kuru fasulyeleri birkaç kez yıkayıp duruladıktan sonra su dolu bir tencereye koyuyoruz. Soğanı, sarımsağı ve yeşil biberi ekleyip fasulyeler yumuşayıncaya kadar kaynatıyoruz. Diğer yandan bir tavada sosu hazırlamak için bir miktar yağı kızdırıyoruz. Kızan yağa bir yemek kaşığı un ekleyip kavuruyoruz. Ardından pul biberi ekleyip birkaç dakika daha karıştırıyoruz. Fasulyeleri süzdükten sonra tuz, biber ve nane ile terbiyeleyip sosu ekliyoruz. Fasulyeleri güveç kabına koyup suyu buharlaşana kadar 170 derece fırında pişiriyoruz.

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