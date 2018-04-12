Tatvan'da Öğrencilerden Emniyete Ziyaret

Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğrenciler, Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Emniyet Müdürü Tulga Uyar, öğrencilerle bir süre sohbet ederek polislik mesleği ile ilgili bilgi verdi.

Toplumun içinde olduklarını ve beraber hizmet yürüttüklerini belirten Uyar, şunları kaydetti:

"Toplumun bize bakış açısı, bize güvenmesi, bizleri sevmesi, bizim görevimizi yapmamız açısından çok önemlidir. Bu çerçevede çocuklarımızla bugün bütünleştik. Bizi ziyaret ettiler, polis haftasını kutladılar, birimleri gezerek polis arkadaşlarla sohbet ettiler. Polislik mesleği ve yapılan çalışmalarla alakalı sorular sordular. Bizlerin de normal vatandaşlar olduğunu, kendileri için bir mücadelenin içinde olduğumuzu gördüler. "

Polisleri çok sevdiğini belirten öğrencilerden Azra Ekin Yılmaz, "Polis amcalarımız, abilerimiz, teyzelerimiz, ablalarımız bu vatanda bizim için savaşıyorlar. Polislerimizi çok seviyoruz, iyi ki varlar." dedi.

Öğrenciler, daha sonra birimleri gezdi.