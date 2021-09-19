Tatvan'da '19 Eylül Gaziler Günü' törenle kutlandı - Haberler
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Tatvan'da '19 Eylül Gaziler Günü' törenle kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Tatvan'da '19 Eylül Gaziler Günü' törenle kutlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde '19 Eylül Gaziler Günü' törenle kutlandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ' 19 Eylül Gaziler Günü' törenle kutlandı.

Tatvan Hükümet Konağı Atatürk Anıtı önünde '19 Eylül Gaziler Günü' çelenk sunma programı yapılan törenle kutlandı. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' unvanının verilmesinin yıldönümü olan '19 Eylül Gaziler Günü' dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması ile başlayan program saygı duruşunda ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Program Veteriner Üsteğmen Oğuzhan Çoşkun'un 'Ya Şehit Ol ya Gazi' şiiri ile Tatvan İMKB İlkokulu öğrencisi Yusuf Gümüş'ün 'Gazilerimiz' adlı şiirleriyle devam etti. Günün anlam ve önemine değinen Tatvan Gaziler Derneği Temsilcisi Muhittin Karatay; "19 Eylül Kurtuluş Savaşında Kore'de, Kıbrıs'ta savaşan muharip gazileri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainleri ve terör örgütüne karşı kahramanca mücadele etmiştir" ifadelerine yer verdi.

Törene, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Tugay Komutan Vekili Albay Hüseyin Deniz, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan Gaziler Derneği temsilcisi Muhittin Karatay, kurum amirleri ve Gaziler katıldı. - BİTLİS

Tatvan'da '19 Eylül Gaziler Günü' törenle kutlandı

Tatvan'da '19 Eylül Gaziler Günü' törenle kutlandı

Tatvan'da '19 Eylül Gaziler Günü' törenle kutlandı

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