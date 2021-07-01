Tatvan'da 14 noktada aşı standı kuruldu
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Tatvan'da 14 noktada aşı standı kuruldu

Tatvan'da 14 noktada aşı standı kuruldu
Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 14 noktaya aşı standı kuruldu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 14 noktaya aşı standı kuruldu.

Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, ilçe sakinlerinin aşıya ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Devlet Hastanesi, Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezlerinin yanı sıra alışveriş merkezi ve sahilde oluşturulan noktalarda vatandaşlar Kovid-19 aşısı hakkında bilgilendiriliyor.

Ekipler, ilçe merkezinin yanı sıra mobil aşı araçlarıyla gittikleri köylerde de isteyen vatandaşların Kovid-19 aşısını yapıyor.

Aşı biriminde görevli Dr. Fırat Yıldırım, gazetecilere, Devlet Hastanesi ile toplum sağlığı merkezlerinde yürütülen aşı kampanyasının ilçe aile sağlık merkezlerinde de devam etiğini belirtti.

Buna ek olarak çarşı merkezindeki alışveriş merkezinde ve Tatvan sahilinde aşı uygulama stantlarının kurulduğunu aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Biz tüm vatandaşlarımıza ulaşmaya ve onları aşılama konusunda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bazılarında ön yargı ve endişe var. Biz de bir nebze olsun bu endişelerini gidermek için ekip arkadaşlarımızla beraber çalışmalar yürütüyoruz. Aşı hayatın olmazsa olmazıdır. Hastalıklardan korunamıyorsak, aşıyla kendimizi, çevremizi, ailemizi koruyabiliriz. Salgından da maske, mesafe, hijyen kurallarına uyarak ve aşılamayla kurtulabiliriz."

Tatvan'da 14 noktada aşı standı kuruldu
Tatvan'da 14 noktada aşı standı kuruldu
Tatvan'da 14 noktada aşı standı kuruldu
Tatvan'da 14 noktada aşı standı kuruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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