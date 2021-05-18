Tatlı tarifleri nelerdir? Kolay tatlı tarifleri nelerdir? Sütlü tatlı tarifleri nelerdir?

Akşam çaylarının ve beş çaylarının olmazsa olmazların biri, muhabbeti koyulaştıran etkenlerden biri de tabiki tatlı tarifleridir. Kurabiye tarifleri nelerdir? Fırında sütlaç nasıl yapılır? Kolay tatlı tarifleri Nelerdir? Sütlü tatlı tarifleri nelerdir?

Koyu sohbetler başlandığında ve çaylar hafif hafif yudumlanmaya başlandığında bir çatal tatlı almak istediniz tabaktan. Yapacağınız tatlı ile hem ağzınız tatlanacak hem de yeni tatlı tarifleri ile misafirlerinizi mest edeceksiniz. Peki, Tatlı tarifleri nelerdir? Fırında sütlaç nasıl yapılır? Kolay tatlı tarifleri nelerdir? Sütlü tatlı tarifleri nelerdir? İşte detaylar…

TATLI TARİFLERİ NELERDİR?

Birbirinden farklı tatlı tarifleri ile misafirlerinizin gönlünü çalmaya geliyoruz.

FIRINDA SÜTLAÇ NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

- 1 l süt

- Yarım sb pirinç

- 1 sb şeker

- 1 pk vanilya

- 3 yk buğday nişastası

- 2 sb su

- Yarım sb süt

YAPILIŞI;

1- İlk olarak pirinç iyice yıkanır ve üzerine 2 bardak su eklenerek haşlamaya bırakılır. Pirincin çok az sulu olmasına dikkat edilmelidir.

2- Ardından haşlanan pirinçlerin üzerine süt ve vanilya ilave edilerek kaynatılır.

3- Kaynayan karşıma şeker, yarım su bardağı süt ve 3 yemek kaşığı kadar buğday nişastası eklenir.

4- Elde edilen karışım 10 ile 15 dakika arasında kaynatıldıktan sonra kapatılır.

5- Daha sonra fırın ısısına dayanıklı kaselere sütlaçlar eklenir.

6- Fırına yerleştirilecek tepsinin içine soğuk su eklenir ve sütlaç eklenen kaplar fırın tepsisine yerleştirilir.

7- Tepsi, fırının en üst rafına yerleştirilir.

8- 180 derecelik fırında sütlaçların üzeri kızarana kadar pişirilmeye bırakır.

9- Sütlaçların üzeri piştikten sonra sütlaçlar fırından alınır.

10- Sütlaçlar servise hazırdır. Afiyet olsun.

KOLAY TATLI TARİFLERİ : SULTAN TATLISI

Malzemeler;

- 200 g tereyağı

- 2 yumurta

- Yarım sb hindistan cevizi

- 1 sb toz şeker

- Yarım sb sıvı yağ

- 3 sb un

- 1 p vanilya

- 1 sb irmik

- 1 p kabartma tozu

Şerbeti için;

- 1 sb toz şeker

- 2 damla limonun suyu

- 1.5 sb su

Üzeri için;

- 1 sb süt

- 1 sb ceviz içi

- 1 sb haşhaş tohumu

YAPILIŞI;

1- Şeker ve tereyağ bir kapa alınır. Şeker eriyinceye kadar iyice çırpılır.

2- Üzerine sıvı yağ ve yumurtalar eklenerek çırpılmaya devam edilir.

3- Daha sonra karışımın içine irmik, kabartma tozu ve hindistan cevizi eklenerek çırpma işlemi yapılır.

4- Ardından vanilya eklenir. Kısa bir çırpma işleminden sonra un azar azar eklenmeye başlanır.

5- Elde edilen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılır ve yuvarlanır.

6- ceviz büyüklüğünde koparılan hamurları ilk olarak bir kaba alınan süte ardından haşhaş tohumlarına bulanır.

7- Son olarak kurabiye hamurunun tam ortasına gelecek şekilde yarım ceviz eklenir.

8- Fırın 180 derecelik ısıya getirilir.

9- Fırın tepsisinin içine yağlı kağıt konulur ve elde edilen ceviz büyüklüğündeki hamurlar eklenir.

10- Tepsi 180 derecelik fırına yerleştirilir ve 25 dakika pişirilmeye bırakılır.

11- Tepsi piştikten sonra fırından alınır ve soğuk şerbeti pişen kurabiyeler çekene kadar bekletilir.

12- Şerbetini çeken tatlı servise hazırdır. Afiyet olsun.

SÜTLÜ TATLI TARİFLERİ: DAMLA SAKIZLI SÜT HELVASI

Malzemeler;

- 5 yk tereyağ

- 1 l süt

- 1 sb toz şeker

- 2 diş dövülmüş damla sakızı

- 5 yk un

- 1 yumurta sarısı

- 1 p vanilya

Üzeri için;

- 1 çay bardağı kadar fındık kırıkları

YAPILIŞI;

1- Bir tavanın içerisine un ve tereyağ eklenir ve biraz kavrulur.

2- Ardından toz şeker, yumurta sarısı, süt ve dövülen damla sakızları eklenir ve iyice karıştırılır. Karışım koyulaşana kadar pişirilir.

3- Kıvamı koyulaşan karışıma vanilya eklenir ve ocaktan alınır.

4- Elde edilen karışım bir borcama konulur ve düzeltilir.

5- Fırın 200 derecelik ısıya getirilir.

6- Borcam fırına yerleştirilir ve üzeri kızarıncaya kadar - yaklaşık 15 dakika- pişirilir.

7- Pişen tatlı fırından alınır ve soğuması beklenir veya buzdolabına konulur.

8- Soğuyan tatlının üzerine dövülen fındıklar dökülür.

9- Damla sakızlı süt helvası servise hazırdır.

10- Afiyet olsun.