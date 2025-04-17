Tatlı Dillim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tatlı Dillim filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Tatlı Dillim filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tatlı Dillim filmini izleyecek olanların merak ettiği Tatlı Dillim konusu nedir, Tatlı Dillim oyuncuları kimler ve Tatlı Dillim özeti gibi konuları inceliyoruz.

TATLI DİLLİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ferit İstanbullu zengin bir ailenin çocuğudur. Tıp okumasına rağmen en büyük hobisi basketbol oynamaktır. Maçlar öncesi dinlenmek ve kamp yapmak için takımı ile beraber Emine'nin bulunduğu köye gider. Emine ise köy öğretmenidir ve bütün hayatı köydeki insanlara yardım etmekle geçmektedir. İstanbul'da çapkınlıklarıyla ünlü Ferit Emine'den çok hoşlanır ve onun kalbini kazanmaya çalışır. Emine ilk başta Ferit ile ilgilenmese de iki genç kısa süre sonra birbirlerine aşklarını itiraf eder ve evlenmeye karar verirler. Evliliklerinin ilk günleri oldukça mutlu geçer ancak Ferit'in İstanbul'dan gelen arkadaşları işleri bozar.

Arkadaşları ile birlikte İstanbul'a ve oradaki eski yaşamına geri dönen Ferit Emine ile evliliğini unutur. Emine bir süre bekledikten sonra İstanbul'a kocasını aramaya gider. Ancak acı gerçekler yüzüne vurur. Bunun üzerine Emine Ferit'e hayatının dersini vermek için kolları sıvar. Şehirli ve oldukça bakımlı bir kadın şeklinde Ferit'in karşısına yeniden çıkacak, ikiz kardeş Mine olarak Ferit'in kafasını karıştırmayı başaracaktır.

TATLI DİLLİM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Filiz Akın - Mine / Emine

Tarık Akan - Ferit

Münir Özkul - Muhtar Hasan Amca

Zeki Alasya - Antrenör

Cemil Can Bıçakçı - Basketbolcu

Suphi Tekniker - Basketbolcu Suphi

Metin Akpınar - Metin Abi

Halit Akçatepe - Çoban

Suna Keskin - Jülide

TATLI DİLLİM FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Tatlı Dillim filminin çekimleri 1972 yılında gerçekleştirildi. Filmin çekimleri için İstanbul ve Bolu'ya set kuruldu. Bu iki şehirde yapılan çekimler, aynı yıl içinde tamamlandı ve Tatlı Dillim filmi 1 Kasım'da vizyona çıktı.