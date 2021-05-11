Son dakika! 'Tatile gidiyoruz' diyerek hastaneye getirdiği eşine böbreğini verdi

Son dakika haberleri... MUĞLA'nın Datça ilçesinde Emin Koca (45), 9 yıldır böbrek yetmezliği hastası olan 23 yıllık eşi İpek Koca'yı (43) 'Tatile gidiyoruz" diyerek Bursa'ya götürüp, burada önceden anlaştığı özel hastanede böbreğini verdi.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde Emin Koca (45), 9 yıldır böbrek yetmezliği hastası olan 23 yıllık eşi İpek Koca'yı (43) 'Tatile gidiyoruz" diyerek Bursa'ya götürüp, burada önceden anlaştığı özel hastanede böbreğini verdi. Başarılı bir nakille sağlığına kavuşan İpek Koca, "Eşim bana sürpriz yaptı. Fedakarlığının Anneler Günü, Ramazan Bayramı sürecine denk gelmesi beni ayrıca mutlu etti" dedi.

Datça'da yaşayan İpek Koca'ya 2013'te el ve ayaklarında uyuşukluk şikayetiyle gittiği İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde, böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Burada yaklaşık 6 yıl tedavi gören Koca'nın hastalığı ilerleyince, doktorlar böbrek nakli olması gerektiğini söyledi. Emin Koca, diyalizi giren eşine böbreğini bağışlama kararı aldı. Kendisinin ve eşinin sağlık raporlarını Bursa'daki özel hastaneye gönderen Emin Koca, nakil için olumlu yanıt aldı. Bunun üzerine Emin Koca, eşini Bursa'ya götürmek için plan yaptı. Koca, eşi İpek'e Bursa'ya tatile gideceklerini söyledi. Çift, 29 Nisan günü kente geldi. Otele gideceklerini ifade eden Koca, eşi İpek'i özel hastaneye götürerek sürpriz yaptı. Cuma günü Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oktay ve ekibi tarafından yapılan operasyonla Emin Koca'nın böbreği, eşine nakledildi.

'TATİLE GİDİYORUZ DİYE ÇIKTIM AMA BAŞKA ŞEYLERLE KARŞILAŞTIM'Tatil planları yaparken bir anda hayatının sürpriziyle karşılaştığını belirten İpek Koca, "6 yıl boyunca ilaçlarla idare ettim. Sonrasında böbrek işlem görmediği için diyalize girmek zorunda kaldım. 3 yıl boyunca da diyaliz tedavisi gördüm. Benim için zor bir süreçti. Eşim bu süreçte beni hiç yalnız bırakmadı. Son süreçte de böbreğinin birini bana verdi. Onun hakkını ödeyemem. İzmir'de tedavi gördüm ama olumlu sonuç alamadım. Doktorlar ameliyatı onayladı ama yapmadılar. Daha sonra koronavirüs sürecinde de ameliyat yapmadılar. Eşim bana sürpriz yaptı. Tatile gidiyoruz diye evden çıktık ama başka şeylerle karşılaştım. Bu da beni çok duygulandırdı. Çok mutlu oldum. Benim için sürpriz oldu. Kadir gecesi, Anneler Günü, Ramazan Bayramı sürecine denk gelmesi beni ayrıca mutlu etti" dedi.'EŞİM BANA OTELİ SORDUĞUNDA HASTANEYİ GÖSTERDİM'Emin Koca yaşadığı mutluluğun parayla ve malla ölçülemeyeceğini vurguladı. Bursa'dan organ nakli için olumlu yanıt aldıktan sonra eşine sürpriz yapmaya karar verdiğini söyleyen Emin Koca, "İlaçlarla, kontrollerle, İzmir'e gidip gelmekle 6 yılımız geçti. Daha sonra Bursa'ya gelme kararı aldık. Ameliyat için geldiğimizi söylemedim. Tatil yapacağını söyledim. Bursa'ya geldik, hastanenin önünde indik. Eşim bana oteli sorduğunda hastaneyi gösterdim. Hastaneye girdiğimizde hala inanmıyordu. Cuma günü ameliyata girdik. Sağ olsun doktorlar her ihtiyacımıza koşarak cevap verdi. Mutlu olduk. Bu mutluluk anlatılmaz, kelimelerle bunu anlatamam. Parayla, malla, mülkle ölçülemez bir şey. Mutluluk öyle bir şey ki, 10 trilyon paran olsa hiçbir değeri yok. Önce sağlığının yerinde olması lazım. Bizim için çok güzel bir mutluluk" diye konuştu.'HEM ANNELER GÜNÜ HEM DE BAYRAM HEDİYESİ GİBİ OLDU'

İpek Koca'nın 9 yıllık böbrek yetmezliği süreci yaşadığını hatırlatan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oktay, tek tedavi yönteminin böbrek nakli olduğunu belirtti. İpek ve Emin Koca çiftinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve başarılı ameliyat geçirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Oktay, "Bize müracaatları oldu. Tetkikleri yapıldı. Birkaç gün önce eşinden böbrek nakli yapıldı. Durumu gayet iyi. Çarşamba günü de taburcu olacak. Hem Anneler Günü, hem de bayram hediyesi gibi oldu. Uluslararası istatistiklerde böbrek yetmezliği olan hastalar diyalize girdiğinde, 10 yılın sonunda hayatta kalma şansları yüzde 10-20 arasında. Büyük kısmı ilk 10 yılda yaşamlarını kaybediyorlar. Onun için böbrek nakli büyük bir tedavi yöntemi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN