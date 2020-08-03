Tatilcilerin bayram dönüşü başladı Tatilcilerin bayram dönüşü başladı Karabük'te bayram dönüşü yoğunluğu yaşanıyor Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine gelen vatandaşların dönüş yolculuğuna başladı.

Tatilcilerin bayram dönüşü başladı

Karabük'te bayram dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

KARABÜK - Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine gelen vatandaşların dönüş yolculuğuna başladı. Şehir merkezinde yoğunlaşan trafiği polis ekipleri rahatlatmaya çalışıyor.

İstanbul ve diğer büyük kentlerden başta Karabük olmak üzere Kastamonu ve Sinop'a gelen vatandaşlar bayramın son günü geri dönüş için yeniden yollara düştü. Tatilcilerin geçiş güzergahında olan Karabük'ün şehir merkezinde araç yoğunluğu yaşanıyor. Uzun kuyrukların oluştuğu merkezde, Trafik polisleri sıkışan trafiğin tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İHA