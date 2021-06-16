Tatil sezonunu açan 48'lik Defne Samyeli, peş peşe bikini ve mayolu pozlarını paylaştı
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Tatil sezonunu açan 48'lik Defne Samyeli, peş peşe bikini ve mayolu pozlarını paylaştı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Koronavirüs salgınından dolayı sahneye çıkamayan ve uzun süre karantinada kalan Defne Samyeli, Antalya'da tatil sezonunu açtı. 48 yaşındaki Samyeli, Instagram hesabından önce pembe mayolu pozlarını sonra da denizde çektirdiği siyah bikinili fotoğraflarını paylaştı.

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, havaların ısınmaya başlamasıyla kızlarıyla birlikte Antalya'ya gitti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerin başında gelen Samyeli, çektirdiği pozları da paylaşmayı ihmal etmedi.

PEŞ PEŞE TATİL POZLARINI PAYLAŞTI

Instagram'da 845 bin takipçisi bulunan Defne Samyeli, pembe mayosuyla adeta kusursuz fiziğinin şovunu yaptı. Samyeli, mayolu pozlarını "Kumda" notuyla yayınladı. Bunun ardından yeni bir paylaşım daha yapan ünlü isim, bu sefer de "Denizde" diyerek siyah bikinili pozlarını yayınladı.

İşte Samyeli'nin pozları...

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Tatil sezonunu açan 49'luk Defne Samyeli, peş peşe bikini ve mayolu pozlarını paylaştı
Tatil sezonunu açan 49'luk Defne Samyeli, peş peşe bikini ve mayolu pozlarını paylaştı
Tatil sezonunu açan 49'luk Defne Samyeli, peş peşe bikini ve mayolu pozlarını paylaştı
Tatil sezonunu açan 49'luk Defne Samyeli, peş peşe bikini ve mayolu pozlarını paylaştı
Tatil sezonunu açan 49'luk Defne Samyeli, peş peşe bikini ve mayolu pozlarını paylaştı
Tatil sezonunu açan 48'lik Defne Samyeli, peş peşe bikini ve mayolu pozlarını paylaştı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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