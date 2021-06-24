Tatil sezonu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz

Son dönemde konu olduğu estetik haberlerine isyan eden ve kurduğu oyunculuk okulu nedeniyle 15 Temmuz'dan itibaren Londra'da yaşamaya başlayacak olan ünlü oyuncu Tuvana Türkay, yaz aylarına hızlı girdi. Fethiye'de tatil yapan Türkay'dan iddialı bir tatil pozu geldi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte başta Bodrum, Alaçatı, Fethiye, Çeşme ve Kemer gibi tatil beldeleri de ünlülerle dolup taşmaya başladı. Tatilin doyasıya tadını çıkaran ünlü isimler, bikinili pozlarını paylaşmayı da ihmal etmiyor.

HAYRANLARININ BEĞENİSİNİ TOPLADI

Son olarak Fethiye'de tatil yapan ünlü oyuncu Tuvana Türkay'dan mavi bikinili poz geldi. Oldukça iddialı bir bikini giyen Türkay'ın fotoğrafı, hayranlarından tam not aldı. Güzel oyuncunun, pozu hemen denizden çıktıktan sonra çektirmesi de gözlerden kaçmadı.

15 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DEN GİDİYOR

Son dönemde estetik haberlerine konu olması nedeniyle şikayetini dile getiren ünlü oyuncu Türkay, vücudunda burnunun haricinde hiçbir yerinde estetik olmadığını dile getirmişti.

Diğer yandan ünlü oyuncu, 15 Temmuz'dan itibaren Londra'da yaşamayacak başlayacak. Bilindiği üzere İngiltere'de bir oyunculuk okulu açan Türkay, pandemi nedeniyle okulda faaliyet gösteremiyordu. Salgının seyrinin düşmesinin ardından oyunculuk okulunu yeniden açacak olan Türkay, gençlere eğitim vermeye devam edecek.

İşte Tuvana Türkay'ın o pozu: