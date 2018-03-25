Tataristan'daki Uluslararası 1.türk Filmleri Festivali Sona Erdi

Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti başkenti Kazan'da gerçekleştirilen Uluslararası 1. Türk Filmleri Festivali, düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi.

Açılışı 21 Mart'ta gerçekleştirilen festivalde Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Rusya'nın Tataristan, Başkurdistan, Yakutistan, Hakasya, Kuzey Kafkasya ve Çuvaşistan Cumhuriyetlerinden toplam 16 film gösterildi.

Festivalde Türkiye'yi Yönetmen Kıvanç Baruönü'nün "Kocan Kadar Konuş", Yönetmen Mitsutoshi Tanaka'nın "Ertuğrul 1890", Yönetmen Alper Çağlar'ın "Dağ" ve Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini yaptığı "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmleri temsil etti.

Uluslararası 1. Türk Filmleri Festivali'nin kapanış töreni öncesinde AA muhabirinin sorularını cevaplayan film yönetmeni, senaryo yazarı ve yapımcı İsmail Güneş, geçen yıl oluşturulan Türk Dünyası Sinemacılar Birliğinin aldığı kararla Türk dünyasının filmlerini ülke ülke bu bölgelerde yaşayan halklara göstermek istediklerini söyledi.

Güneş, unutulmakta olan kültürel bağları daha da güçlendirme, Türk halklarını daha iyi anlama, daha iyi bir diyalog ortamı oluşturma açısından böyle bir etkinliğe başladıklarını vurguladı.

"Kocan Kadar Konuş" filminin gösteriminde bulunduğunu belirten Güneş, Tataristanlı sinemaseverlerin filmi izledikten sonra mutluluklarının gözlerinden okunduğunu söyledi.

Güneş, "Bizim amacımız birilerine en iyi filmi vermek değil, birbirimize kültürlerimizi tanıtmaktır. Festivalde şimdilik ödül vermiyoruz ama ilk turu yaptıktan sonra ileride yeni filmler olduğunda belki bir yarışma düşünülebilir." dedi.

Kapanış töreninde bir konuşma yapan Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir, Kazan'da Türk dünyasının geniş bir aile olduğunu bir daha gördüklerini belirtti.

Demir, "Kazan Türk dünyasında kültürü ile sanatı ile medeniyeti ile öne çıkan bir merkez. Kazan dünyanın, Türk dünyasının ve Avrupa'nın kültür geçiş merkezi olarak da tarif edilebiliyor. Kazan, Türk dünyasında bir ilke imza attı ve Uluslararası Türk Filmleri Festivali filmleri ile tüm kardeşleri aynı çatıda toplamayı başardı. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Uluslararası Türk Filmleri Festivali, bir yıl içerisinde katılımcı yedi ülkede düzenlenecek. Festival Kazan'dan sonra gelecek ay Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te organize edilecek.