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İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 10 zam

İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 10 zam
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İBB Meclisinde okul servislerine yüzde 10 zam yapılmasına ilişkin teklif kabul edildi. Yeni düzenleme ile okul servis ücretlerinde 0 ila 1 kilometre arası mesafe ücreti 4 bin 51 liradan 4 bin 456 liraya, personel servis ücretleri ise 2 bin 284,54 liradan 2 bin 512,99 liraya yükseldi. Yeni tarife 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumu Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

OKUL SERVİS ÜCRETLERİNE YÜZDE 10 ZAM

Mecliste, kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 10 zam yapılmasını içeren "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlıklı gündem maddesi görüşüldü.

Okul servis ücretlerinde 0 ila 1 kilometre arası mesafe ücretinin 4 bin 51 liradan 4 bin 456 liraya, personel servis ücretlerinin ise 2 bin 284,54 liradan 2 bin 512,99 liraya yükseltilmesi talebi söz konusu gündem maddesinde yer aldı.

20 TEMMUZ'DAN İTİBAREN GEÇERLİ

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, düzenleme AK Parti'nin "hayır" oyuna karşılık CHP grubunun oylarıyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni tarife 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

Kaynak: Haberler.com
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