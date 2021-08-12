Taşova Belediyesi'nden Kastamonu'ya yardım eli
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Taşova Belediyesi'nden Kastamonu'ya yardım eli

Taşova Belediyesi'nden Kastamonu'ya yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Taşova Belediyesi, Kastamonu'daki selzedelere yardım elini uzattı.

Taşova Belediyesi, Kastamonu'daki selzedelere yardım elini uzattı.

Geçen ay Doğu Karadeniz'de yaşanan sel, bu kez Batı Karadeniz Bölgesi'ni vurdu. Sağanak yağış Bartın, Sinop, Kastamonu ve Karabük'ü felç etti. Dereler ve çaylar taştı, evleri ve işyerlerini su bastı. Çevre illerden bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi ve iş makinesi sevk edilirken, AFAD, Taşova Belediyesi'nden de tam donanımlı araç istedi.

Gece yola çıkan Taşova Belediyesi ekipleri, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine ulaşarak çalışmalara başladı. 1 adet kamyon ve 2 personelden oluşan ekip, sular altında kalan kamu binaları ile vatandaşlara ait binalardan su tahliye işlemi bitene kadar Kastamonu'da görev yapacak.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Ekibimiz afet bölgesinde çalışmalara katılmış bulunmaktadır. Devletimizin tüm ekiplerine kolaylıklar diliyorum. Yaraları birlik ve beraberlik içerisinde saracağız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz. Mekanları cennet olsun. Bu felaketin bir an önce sonlanmasını diliyor, birlikte daha güçlü olduğumuzu gösteren herkese minnettarlığımızı tekrar sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Taşova Belediyesi'nden Kastamonu'ya yardım eli
Taşova Belediyesi'nden Kastamonu'ya yardım eli
Taşova Belediyesi'nden Kastamonu'ya yardım eli
Taşova Belediyesi'nden Kastamonu'ya yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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