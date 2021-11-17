Tashih-i Huruf Kursu Final Programı Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde Başladı

YALOVA (Habermetre) - Genel Müdürlüğümüz tarafından Yalova Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO Enstitüsü'nde 15 -19 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "Tashih-i Huruf Kursu" Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz ve Daire Başkanımız İhsan Erkul'un katılımıyla başladı.

Genel Müdürlüğümüz tarafından Öğretmen Yaz Eğitim Etkinlikleri kapsamında planlanan, ancak salgın nedeniyle uzaktan eğitim olarak sürdürülen Tashih-i Hurüf İhtisas Eğitim programı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Çollak tarafından İstanbul Maltepe Şehit Mustafa Kaymakçı AİHL'de çevrim içi olarak düzenlenmişti.

14 Ekim 2020'de başlayan program ve toplam 32. Hafta süren programın finali 15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında Merkezi Hizmetiçi Eğitim faaliyeti olarak Yalova Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO Enstitüsü'nde Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz ve Eğitim Ortamları ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı İhsan Erkul'un katılımıyla başladı. Yüz yüze gerçekleştirilen 5 günlük final programında Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kurulu Üyesi Fatih Okumuş, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yakup Yüksel, İstanbul Üsküdar Büyük Çamlıca Camii Din Görevlisi Kerim Öztürk eğitimci olarak görev yapıyor.

Yalova Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO Enstitüsü'nde gerçekleştirilen programa ayrıca Genel Müdürlüğümüz personelleri Şube Müdürümüz ( Eğitim Yöneticisi) Kadir Söngüt, Görevli Öğretmen Erol Solak, Yalova Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO Müdürü Avni Çelik ( Eğitim Yönetici Yardımcısı), 62 Erkek ve 41 kadın olmak üzere toplam 103 kursiyer katıldı. Programa katılan kursiyerler "Katılım Belgesi" almaya hak kazandı. Katılım belgeleri, program sonunda kursiyerlere takdim edilecek.

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