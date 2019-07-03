Tasarım beceri atölyeleri çocukları geleceğe hazırlayacak

Samsun Valisi Osman Kaymak, "İlkokuldan başlanarak tüm okullara çocukların sahip oldukları yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş becerilerin uygulama düzeyinde kazandırılabilmesi için tasarım beceri atölyeleri kurulacak. Bu atölyeler ile öğrenilen bilgilerin yaşam becerisine dönüşmesi sağlanacaktır." dedi.

Kaymak, Milli Eğitim Bakanlığınca okullarda oluşturulması planlanan tasarım beceri atölyeleri ile ilgili DSİ 7. Bölge Müdürlüğünde düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu toplantısına katıldı.

Kaymak, burada yaptığı konuşmada, tornavida kullanamayan, ütüsünü yapamayan, her şeyi anne ve babadan bekleyen çocukların geleceğe hazır olmadığını, tasarım beceri atölyelerinde çocukların hayata hazırlanacağını söyledi.

Atölyelerde görev alacak eğitimcilerin geleceğin teminatı çocukların iyi yetişmesi için yapılacak iyiliğin bir parçası olacağını vurgulayan Kaymak, "İlkokuldan başlanarak tüm okullara çocukların sahip oldukları yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş becerilerin uygulama düzeyinde kazandırılabilmesi için tasarım beceri atölyeleri kurulacak. Bu atölyeler ile öğrenilen bilgilerin yaşam becerisine dönüşmesi sağlanacaktır. Bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön plana çıkacağı bu atölyeler çocuğun kendisini, meslekleri, çevresini tanımasına yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.

Atölyelerin bilim, sanat, spor ve kültür odaklı yapılandırılacağını anlatan Kaymak, şunları kaydetti:

"Bu atölyeler yeni çağın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması ve çoklu okuryazarlık becerilerinin kazandırılması için somut mekanlar olarak düzenlenecek. Tasarım beceri atölyeleri, öğrencilere derslere yönelik bilişsel becerilerini deneyimleme fırsatı veren, sadece tüketen bireyler olmak yerine üretim sürecini destekleyecek nitelikler kazandıran, psikomotor becerilerini geliştiren ortamlar olarak bütüncül bir yaklaşımla tasarlandı. Samsun'da artık okullarımızı ikili eğitimden tekli eğitime geçiyoruz. Şu anda okul ihtiyacımız yok. Samsun bence burada Türkiye'ye önderlik yapabilir."

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise 2023 Eğitim Vizyonu ile gelecek 3 yılda eğitimin nasıl bir sistemi öngördüğünü, nasıl yol haritası izleneceğinin kamuoyuyla paylaşılmasının amaçlandığını aktardı.

Sadece teorik bilgi çerçevesinde çocuğu donatmanın değil, aynı zamanda becerilerini ortaya çıkarabilecek bir eğitim sistemini kurgulamanın önem taşıdığına dikkati çeken Esen, "Sadece çocuğu maddi olarak ele almak değil, onu mana dolu ele alacak eğitim sistemi öngörülmektedir. Okullarımızda kodlamadan yazılıma, zekasal çalışmalarından sanatsal çalışmalara kadar bir dizi atölye kurmak istiyoruz. Hatta sosyal hayatta becerilerini kolaylaştıracak yetenekler kazandırmaya ilişkin atölyeler yaptırmak istiyoruz." diye konuştu.

Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, kaymakamlar, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA