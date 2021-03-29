Taş işleme ustası, farklı ve değerli taşlar için yollara düştü

Ankara'da yaşayan taş işleme ustası Ayhan Arıkan, farklı ve değerli taşları bulmak için sırtında çekiç, çuval ve birkaç yaşam malzemesiyle Türkiye'yi il il, ilçe ilçe dolaşıyor.

Ankara'da yaşayan taş işleme ustası Ayhan Arıkan, farklı ve değerli taşları bulmak için sırtında çekiç, çuval ve birkaç yaşam malzemesiyle Türkiye'yi il il, ilçe ilçe dolaşıyor.

Yola çıkmadan konu hakkında geniş bir kaynak araştırması yapan Arıkan, gittiği bölgede de arazi yapısını inceliyor. Uzun süren çabalar sonucu tespit ettiği taşları toplayan Arıkan, bunlara atölyesinde şekil veriyor.

Arıkan, AA muhabirine, taşa sevdasının yaklaşık 30 yıl önce bir ağaç fosili bulmasıyla başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"O günden beri birbirimizi hiç bırakmadık. Amatör olarak çıktığım bu yolculukta kendimi geliştirdim. Gayret ederek bu alanda belli bir noktaya geldim. Profesyonel olarak taş toplayıp, işleyerek, iki çocuğumun geçimini sağlıyorum. Bahçeden markete kadar her şeyi kendim hazırlıyorum. Taşı topluyorum, işliyorum, form veriyorum, parlatıyorum, daha sonra da ürün haline getirip ambalajlayıp mağazamda veya fuarlarda satışını yapıyorum."

Arıkan, değerli ya da yarı değerli taşların genellikle sıcak su yataklarında, volkan bölgelerinde bulunduğunu dile getirerek, bu taşların peşinde Anadolu'nun çok büyük bir kısmını dolaştığını anlattı.

"Amacım Türkiye'nin taş haritasını çıkarmak"

"Türkiye taş zengini, çok kıymetli taşlar var." diyen Arıkan, taşların çeşitlerini ve hangi bölgelerde bulunduğunu bildiğini söyledi.

Arıkan, Türkiye'nin taş haritasını çizecek kadar araştırma yaptığını dile getirerek, amacının bir gün bu haritayı hazırlamak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğukan Keskinkılıç