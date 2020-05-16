Tarzan Efsanesi oyuncuları ve konusu! Tarzan Efsanesi filmi nerede çekildi?
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Tarzan Efsanesi oyuncuları ve konusu! Tarzan Efsanesi filmi nerede çekildi?

Normal insan yaşamından farklı bir hayata sahip olan Tarzan, anne ve babasını kaybetmiş ve ormanda goriller tarafından büyütülmüştür. İlerleyen zamanda aşık oduğu kadın Jane Porter ile İngiltere'de sıradan bir hayata başlasa da tehlikeler onun yakasını bırakmaz. İşte, Tarzan Efsanesi filmi fragmanı...

16.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:15

Tarzan Efsanesi başrollerinde Alexander Skarsgård, Samuel L. Jackson ve güzel oyuncu Margot Robbie bulunuyor. Film 1 Temmuz 2016 tarihinde vizyona girdi ve yönetmenliğini de David Yates üstlendi. Senaryosunu ise Adam Cozad ile Craig Brewer kaleme aldı. Tarzan Efsanesi filmi oyuncuları ve konusu haberimizde.

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TARZAN EFSANESİ FİLMİ OYUNCULARI

Ormanda ve goriller tarafından büyütülen Tarzan, yeni bir hayatın içindeyken bir tuzağa sürülür, hayatı ve eşinin hayatı tehlikeye girer. Tarzan Efsanesi filminin başarılı oyuncu kadrosunda;

Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou, Ella Purnell, Jim Broadbent, Casper Crump, Lasco Atkins, Mark Preston, Rory J. Saper, Osy Ikhile, Alex Ferns, Madeleine Worrall, Laurence Spellman, Attila G. Kerekes, Alicia Woodhouse, Teresa Churcher, Richard Banks, Matthew Cross, Adam Ganne, Simon Russell Beale, Guy Potter, Roger Evans, Mac Pietowski, Stephen Parker, Denis Khoroshko, Alexander Bracq, Miroslav Zaruba, Mens-Sana Tamakloe, Faith Edwards, Lamin Tamba, Mimi Ndiweni, Nick McKinless, Marco Flammer, Gary Cargill, Anthony Milton, Clive Brunt, Rudy Barrow gibi isimler yer alıyor.

Tarzan Efsanesi oyuncuları ve konusu! Tarzan Efsanesi filmi nerede çekildi?

TARZAN EFSANESİ KONUSU

Anne ve babasını kaybettikten sonra ormanda goriller tarafından büyütülen Tarzan, normal insanlar gibi İngiltere'de eşi Jane Porter ile birlikte haatını sürdürür. Bir gün bir şekilde, Avam Kamarası tarafından büyüdüğü topraklara, Kongo'da Belçika Kralı'nın kurduğu bağımsız devlete ticaret elçisi olarak iş amaçlı gönderilir. Fakat burada Leon Rom'un kurduğu tuzak onu bekler. Her şeyi öğrendiğinde ise eşi Jane'in hayatını kurtarmak için varını yoğunu ortaya koyması gerekir.

Tarzan Efsanesi oyuncuları ve konusu! Tarzan Efsanesi filmi nerede çekildi?

TARZAN EFSANESİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

ABd yapımı Tarzan Efsanesi filmi, İngiltere'nin yanı sıra iki farklı ülkede çekimlerini gerçekleştirdi. İtalya'nın Dolomoti Dağları'nda ve Afrika'nın Gabon Cumhuriyeti'nde çekimler yapıldı.

Tarzan Efsanesi oyuncuları ve konusu! Tarzan Efsanesi filmi nerede çekildi?
Tarzan Efsanesi oyuncuları ve konusu! Tarzan Efsanesi filmi nerede çekildi?
Tarzan Efsanesi oyuncuları ve konusu! Tarzan Efsanesi filmi nerede çekildi?
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