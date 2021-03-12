Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı
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Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı

12.03.2021 19:44 | Son Güncelleme: 12.03.2021 20:17

Gaziantep'te 3 yıl önce meydana gelen olayda, tartıştığı şahsı tabancasıyla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal madde dökerek yaktığı ortaya çıktı. Cani astsubayın ayrıca talihsiz adamın kemiklerini parçalara ayırıp kentteki farklı çöplere attığı öğrenildi.

Gaziantep'te 2018 yılında kentin Zeytinli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bağ evinde bir araya gelen Yakup Çelik ve Astsubay A.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu A.K. üzerinde bulunan tabancayla Çelik'e kurşun yağdırdı. Çelik'in öldüğünü anlayan A.K. cesedi bağ evinin yakınlarındaki araziye gömdü. Bir süre sonra kardeşini de yanına alan Astsubay A.K. cesedi gömülü olduğu yerden çıkartarak benzin dökerek yaktı. Cesetten arta kalan kemikleri de balyoz ile parçalayan A.K ve kardeşi S.V.K. parçaları kentin çeşitli noktalarında çöpe attıkları ortaya çıktı.

Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı

TELEFON SİNYALLERİ YAKAYI ELE VERDİ

İki çocuk babası Yakup Çelik'ten uzun süre haber alamayan eşi olayı polise haber verdi. Kayıp olarak aranan Çelik'ten hiçbir ize ulaşamayan ekipler cinayetten şüphelenerek dosyayı cinayet büroya devretti. Çelik'in bulunması için özel bir çalışma başlatan cinayet büro ekipleri, Çelik'in yakınlarının yanı sıra arkadaşlarından oluşan yüzlerce kişinin ifadesini aldı. Çelik'in cep telefonu sinyalini de takip eden ekipler Çelik'in telefonundan gelen en son sinyalin Astsubay A.K. ile ortak aldığı bağ evinden geldiğini tespit etti. Tespitin üzerine Astsubay A.K.'nın da o güne ait sinyal verileni inceleyen ekipler Çelik'in ve A.K.'nın aynı yerde oldukları belirlendi.

Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı

CANSIZ BEDENİ BENZİN VE KİMYASAL MADDE DÖKEREK YAKMIŞ

Cinayetten şüphelenen polisler astsubay A.K.'yı gözaltına aldı. Sorgu sırasında cinayeti itiraf eden A.K. aralarında çıkan tartışma sonrası Yakup Çelik'i beylik tabancasıyla kafasından vurarak öldürdüğünü söyledi. Cansız bedeni tek başına gömdükten sonra kardeşi S.V.K.'den de yardım isteyen A.K. Çelik'e ait cansız bedeni gömdüğü yerden çıkartarak üzerine benzin ve kimyasal maddeler dökerek yaktıklarını, bedenden arta kalan kemikleri ise balyoz ile parçalayarak kentin farklı noktalarına gömdüklerini kaydetti. İşlediği cinayeti itiraf eden A.K. ve kardeşi S.V.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı
Haber Yorumları (2)
AYVAZ. KAYA: Çok basit kimi para için kimi din için der durur yüzyıllardır bence davaları karşıdakinin parasını zenginliğini çalma
Cevap Yaz Yayından Kaldır
AH AH: İnsan öldürmek bu kadar basit mi. Bir tartışma sonucunda
Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
500
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