Tartıştığı Elif'i kasığından vuran şüpheli yakalandı

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da, tartıştığı Elif Meltem Mukyen'i (23) tabancayla kasığından vurarak ağır yaralayan arkadaşı Batuhan K. (24) ile Harun K. (32), saklandıkları evde yakalandı. Batuhan K., 1000 lirasını çaldığını iddia ettiği Mukyen'i vurduğunu itiraf etti. Tedavisi süren Mukyen'in ise 2 yıl önce 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı ve gözaltına alınıp ev hapsine çarptırıldığı ortaya çıktı.

Olay, 8 Şubat günü saat 11.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 2 katlı evde meydana geldi. Elif Meltem Mukyen, iddiaya göre, arkadaşları Batuhan K. ve Harun K. ile buluşup uyuşturucu kullandı. Bir süre sonra Batuhan K., 1000 lirasını çaldığını öne sürdüğü Mukyen ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönünce Batuhan K., belinden çıkardığı tabancayla Mukyen'e ateş etti. Silahtan çıkan mermilerden biri, Mukyen'in kasığına isabet etti. Şüpheliler ise olay yerinden motosikletle kaçtı.