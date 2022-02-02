ORHANGAZİ, BURSA (İHA) - Tartıştığı babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü

BURSA - Bursa'da akşam saatlerinde evde babası ile tartışan 33 yaşındaki bir şahıs, babasını bıçaklayarak ağır yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı oğlu ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Arapzade mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Muhammet Cem U. Babası Halil U. ile henüz bilinmeyen bir nedenle evde tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında Muhammet Cem U. mutfaktaki ekmek bıçağı ile babasını karın boşluğundan bir çok kez bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Halil U. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan yaşlı adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Oğlu evde gözaltına alındı

Babasını birçok yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammet Cem U. ise polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının buradaki ifadesi devam ediyor. Orhangazi Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri bıçaklama olayının yaşandığı evde inceleme yaptı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.