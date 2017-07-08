Tartışma Konusu Olan Heykeli Yapan Heykeltıraş Konuştu

İzmir'in Urla ilçesinde, kafa yapısı Yunus Emre'ye benzetilmesi nedeniyle tartışma konusu olan Yunan doğa filozofu Anaksagoras heykelini yapan heykeltıraş Tülay Çelikel Özler, heykelin yapımı için ciddi dönem araştırması yaptıklarını ve Anaksagoras'ın birçok tasvirinden yararlandıklarını belirtti. Özler, "Bu iş için ciddi çaba harcanmıştır. Dersimizi iyi çalıştık. Halkın sevebileceği, Urla toprağına ait sempatik bir yüz betimledik" dedi.



İzmir'in Urla ilçesinde yaşadığı bilinen Yunan doğa filozofu Anaksagoras'ın heykeli, mermer bankta oturur vaziyette Urla ilçesinde tasvir edilmişti. Ancak heykelin Anaksagoras'a değil de tasavvuf şiirinin en önemli temsilcilerinden olan Yunus Emre'ye benzetilmesi tartışma konusu olmuştu. Urlalı heykeltıraşlar İsmail Taşoku ve Ferit Furuncu, heykelin vücut kısmının Anaksagoras, kafa kısmının ise Yunus Emre'yi yansıttığını belirtirken, heykelin fikir babası Mahmut Tolon ise heykelden memnun olduklarını ve bilinçli olarak yörenin insanı gibi tasvir ettiklerini ifade etmişti. O heykeli yapan heykeltıraş Tülay Çelikel Özler'den konuyla ilgili açıklama geldi.



"Birçok Anaksagoras tasvirinden yararlanıldı"



Heykelle ilgili eleştirilerde bulunan Taşoku ve Furuncu'nun, heykel yapımı için yetkin bulunmadıkları gerekçesi nedeniyle işi alamadıklarını öne süren Özler, "Ben, direkt yontma ile Türkiye'de heykel yapabilen bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az olan kadın heykeltıraşlardanım. Çanakkale İntepe'de kendi adıma park ve sokak var. Ulusal ve uluslararası heykel sempozyumlarında ve etkinliklerde ülkemizi temsil eden bir heykeltıraşım. Bahsi geçen Anaksagoras, milattan önce yaşamış bir filozof ve birçok tasviri var. İşin arkasında, Anaksagoras'ın bir Urla değeri olduğunu belirten ve Urla'ya tekrar kazandırılması için bu ülkede sayısız seminer bilgilendirme ve felsefe günleri düzenlemiş olan Sayın Mahmut Tolon var. Son şeklini bulmuş olan eser, elde bulunan birçok Anaksagoras tasvirinden yararlanılarak elde edilmiştir. Bu iş için ciddi çaba harcanmıştır" ifadelerine yer verdi.



"Ciddi dönem araştırması yapıldı"



Heykelin Urla'ya kazandırılması için Mahmut Tolon ve birçok Urlalı'nın cebinden para koyarak destek olduğunu vurgulayan Özler, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çıkan eser bu sebeple gerçekten kamusaldır. Sayın Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ve Sayın Urla Kaymamkamı Murat Sefa Demiryürek çok ciddi destek olmuşlardır. Bu proje bu sebeple Urla halkının, belediyenin ve devletin projesidir. Anaksagoras'ın üzerinde oturduğu oturağın yüksekliğine kadar dönem araştırması yapılıp o yükseklik kullanılmıştır. Dersimizi iyi çalıştık. Halkın sevebileceği, Urla toprağına ait sempatik bir yüz betimledik. Dönem kıyafetlerini de tek tek inceledik. Anaksagoras'ın tarihi çizimlerinde de başında sarık bulunuyor. Yunus Emre'nin yüzü çok daha kemikli ve sert hatlıdır. Biz, çocukların sempati kurup merak edecekleri, öğrenecekleri bilimi öncelikli kıldık." - İZMİR