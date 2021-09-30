Tarsus Bolatlı Mahallesi'ne Büyükşehir'den Sıcak Asfalt - Haberler
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Tarsus Bolatlı Mahallesi'ne Büyükşehir'den Sıcak Asfalt

Habermetre - Haberler | Toplum
Tarsus Bolatlı Mahallesi'ne Büyükşehir'den Sıcak Asfalt

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent merkezlerinde cadde düzenleme, asfalt yenileme, yeni bulvar açma faaliyetlerinin yanı sıra özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan vatandaşların yaşadıkları altyapı ve yol problemlerini de bir bir ortadan kaldırıyor.

TARSUS, MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent merkezlerinde cadde düzenleme, asfalt yenileme, yeni bulvar açma faaliyetlerinin yanı sıra özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan vatandaşların yaşadıkları altyapı ve yol problemlerini de bir bir ortadan kaldırıyor.

Hızla nüfus artışının olduğu ve yeni yerleşim alanlarının oluştuğu Tarsus'un her noktasına hizmet götüren Büyükşehir Belediyesi, özellikle dezavantajlı mahallelerde vatandaşların uzun yıllardır yaşadıkları altyapı sorunlarına da çözüm üretiyor. Geçtiğimiz aylarda Tarsus'ta İstiklal Caddesi, Kazım Karabekir Bulvarı, Adile Hala Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile daha birçok noktada tamamen yenileme ve sıcak asfalt kaplama işlemi uygulayan Büyükşehir Belediyesi, bunlara bir yenisi daha ekledi.

Bolatlı, tarihinde ilk kez böyle hizmet aldı

Tarsus'un Berdan Barajı mesire alanına yakın bölgesinde bulunan ve dezavantajlı mahalleler arasında yer alan Bolatlı'da, tarihinde ilk kez kapsamlı altyapı çalışması gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından titiz şekilde sürdürülen altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üstyapı işlemlerine geçildi. Geçtiğimiz yıl Cemal Gürsel Caddesi'nin Fahrettin Paşa Mahallesi'nden geçen bölümü asfaltlanmıştı. Bu yıl da aynı caddenin Bolatlı Mahallesi'ne kadar uzanan yaklaşık 900 metre uzunluğundaki bölümü sıcak asfaltla kaplandı. Mahalle sakinleri, altyapı sorunlarının çözülmesinin mutluluğunu yaşıyor.

"Altyapı ana arterlerimiz döşendi"

Tarsus Bolatlı Mahalle Muhtarı Ertaç Kavalcı, mahallelerinde altyapı olmadığından dolayı vatandaşların yıllardır sıkıntı yaşadıklarına dikkat çekerek, "Yaklaşık 30 senedir bizim altyapımız olmadığı için mahallemizdeki atıksular meydanımıza geliyordu. Mersin Büyükşehir Belediyemiz tarafından çalışmalar başlatıldı. Şu anda altyapı ana arterlerimiz döşenmiş durumda. Bağlantılarımız yapıldı, köyden gelen pis atıklar da rögarlara bağlandı. Şu anda altyapımız bitti, stabilizelerimiz döküldü" dedi.

Kavalcı, Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Seçer'e teşekkürlerini ileterek, "Bize bu zor günlerimizde destek veren Vahap Başkanımdan Allah razı olsun. O'na şükranlarımı sunuyorum. Mahallem adına da teşekkürlerimi iletiyorum. Bizi bu dertten Başkanımız kurtardı, yolu açık olsun diyorum" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 30. 9. 2021 09: 27: 20

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Haber: Tarsus Bolatlı Mahallesi'ne Büyükşehir'den Sıcak Asfalt - Haberler
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