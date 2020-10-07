Tarsus Belediyesinden 'Can Dostlar Ebedi Mezarlığı'
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Tarsus Belediyesinden 'Can Dostlar Ebedi Mezarlığı'

07.10.2020 17:25 | Son Güncelleme: 07.10.2020 17:28
Tarsus Belediyesinden 'Can Dostlar Ebedi Mezarlığı'

MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus Belediyesi, hayvan severlerin talebi üzerine hayvan mezarlığı oluşturuyor.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus Belediyesi, hayvan severlerin talebi üzerine hayvan mezarlığı oluşturuyor. 'Can Dostlar Ebedi Mezarlığı' için ilk kazma vurulurken, mezarlık için hayvan sahiplerinden ücret alınmayacak.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, teknik donanımıyla bir hastane kapasitesine sahip olan 'Havyan Rehabilitasyon Merkezi' tedavi, ameliyat ve kısırlaştırma işlemlerini sürdürürken, hayvan severler için önemli bir projeye daha imza atılacak. Mülkiyeti Tarsus Belediyesine ait olan alanda hayvan mezarlığı yapılacak. Yunus Emre Mahallesinde bulunan Barınak bölgesinde yapılacak olan mezarlık, can dostlarını kaybeden hayvan severlerin talepleri doğrultusunda açılacak. Can Dostlar Ebedi Mezarlığı, 2 dönüm üzerine inşa edilecek.

Oluşturulacak alanda vatandaşlar, hem kaybettikleri can dostlarının mezarının nerede olduğunu bilmenin gönül rahatlığını yaşayacak hem de evcil hayvanlarının mezarlarını ziyaret edebilecekler. Bölgede özel ağaçlandırma çalışması da uygulanacak.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın talimatları doğrultusunda Veteriner Müdürlüğünce yürütülecek çalışmada, defin sırasında pati dostlarından herhangi bir ücret istenmeyecek.

"Projeler yürütmeye hazırız"

Başkan Bozdoğan, sorumluluk alanındaki hayvanların sağlığı, refahı, halk ve çevre sağlığı konusunda ortaya çıkması muhtemel sorunların önlenmesi için projeler yürütmeye hazır durumda olduklarını belirtti. Bozdoğan, "Özellikle sahipsiz hayvanların yaşam ve sağlık hakları konusunda çok hassasız. İnsanlar kadar hayvanlarımızın da yaşamlarına saygı göstermek zorundayız. Biz belediye olarak üzerimize düşen her ne varsa yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Ayrıca meclisin gündeminde olan hayvan hakları yasasının bir an önce çıkması gerekiyor" dedi.

Öte yandan, 229 misafire ev sahipliği yapan barınakta 69 yasaklı ırk (pitbul) korunurken, Başkan Bozdoğan'ın göreve gelmesiyle birlikte 270 can dost, gönüllülere teslim edilerek sıcak yuvalarla tanıştı. - MERSİN

Tarsus Belediyesinden 'Can Dostlar Ebedi Mezarlığı'
Tarsus Belediyesinden 'Can Dostlar Ebedi Mezarlığı'
Tarsus Belediyesinden 'Can Dostlar Ebedi Mezarlığı'
Tarsus Belediyesinden 'Can Dostlar Ebedi Mezarlığı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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