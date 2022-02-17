TARSİM Kağızman'da çiftçilerle buluştu

KAĞIZMAN, KARS (AA) - Kağızman ilçesinde Tarım Sigortası Havuzu (TARSİM) Bölge Müdürlüğü tarafından üreticilere bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda, TARSİM Erzurum Bölge Müdürü Erkan Gür, katılımcılara, devlet destekli tarım sigortaları sisteminin işleyişi, genel şartları, teknik tarifesi ve talimatları ile poliçe son kabul tarihleri hakkında bilgi verdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, Kağızman'da meyve ve sebzeciliğin bölge için önemli rol oynadığını ifade ederek, "İlkbahar'da kırağı dediğimiz soğuk hava dalgasının gelmesiyle çiçeklenme döneminde ağaçların yanması, sebzelerin üşümesi diğer meyvelerinde bununla etkilenmesi Kağızmanlı çiftçilerimizi mağdur ediyor. Bunun için TARSİM sigortasının önemi burada arz ediyor, sigorta yaptırdıkları sürece böyle afetlerde sigorta devreye girip çiftçilerimizin zarar ve ziyanını karşılıyor." dedi.

Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday ise çiftçiler için önemli bir toplantı olduğunu ifade ederek, "Kağızman ilçemizde kuraklık, doğal afetlerden zarar gören bütün çiftçilerimizin zararını karşılamak üzere sigorta yaptırmalarını anlattık." diye konuştu.