Slıa: "Tarkan'ın Sound'u Bana Çok Yakın Değil"

"FORMÜLÜM YOK"

Yazdığı şarkı sözlerinin nasıl ortaya çıktığını anlatan Sıla, bunun bir formülü olmadığını belirterek "Bir fikrim yok gerçekten. Bir formülü olsa anlatmak isterim. Bu konuda yandaşa ihtiyacım var hatta, iş paslamak istiyorum. Ama gerçekten formülü bilmiyorum. Sadece duygularla değil, kelimelerle de yazılıyor şarkılar, şiirler. Ben oraya da çok yaslanırım" diyerek itirafta bulundu.

"EFE BENİM SOL YANIM"

Sıla, hem orkestrasında olan hem de şarkı sözlerini birlikte yazdığı Efe Bahadır için şunları söyledi: "Müsadeli ve müsadesiz bir ilişkimiz var aslında bizim. Efe'yi tanımayan yoktur herhalde artık. Efe Bahadır benim sol yanım. Kemandaki arkadaşım Semih, canımdır benim. Altuğ ve Mustafa da aynı şekilde. Çok teşekkür ediyorum hepsine" diyerek ekibine sevgilerini iletti.

"İLK ŞARKIMI 11 YAŞINDA YAZDIM"

Sıla, sevenleri tarafından sosyal medyadan gelen "İlk şarkını ne zaman yazdın?" sorusuna "İlk şarkımı 11 yaşında yazdım. Kırık ayna şarkısı. Sabah erkenden uyanıp yazdığımı hatırlıyorum. Gökhan Keser'in albümünde yer almıştı hatta" cevabını verdi.

"İNGİLİZCE BİR ALBÜM HAYALİM YOK"

Gezegen Mehmet'in programda müzikseverlerin sanatçılardan dünya çapında bir şey yapmalarını beklediğini söylemesi üzerine Sıla, "Yani şöyle ifade edeyim. Örneğin İngilizce bir albüm kastediyorlarsa böyle bir hayalim yok" dedi.

"TARKAN'IN SOUND'U BANA ÇOK YAKIN DEĞİL"

Sıla, Tarkan'ın son albümü hakkındaki düşüncelerini de şu sözleriyle anlattı: "Tam olarak dinleyemedim. Tarkan'ın şarkıcılığını her zaman çok beğenmişimdir. Gerçekten müthiş yetenekli. Ama artık sound'unu kendime yakın bulmuyorum. Benim çok dinlediğim bir sound değil artık o sound" dedi.

"KİMSEYLE YARIŞMIYORUM"

Gezegen Mehmet programda "Dışarda şu şekilde bir algı var. Tarkan ile aynı yerlerde konser verdiğiniz için bir yarış algısı oluştu" demesi üzerine Sıla; "Ben kimseyle yarışmıyorum, zaten Tarkan ile neden böyle bir yarışım olsun ki" dedi.

"MABEL MATİZ VE CEYLAN ERTEM'İ ÇOK BEĞENİYORUM"

Sıla, "Mabel Matiz'i çok beğeniyorum. Beraber şarkılar yazıyoruz. Ceylan Ertem de beğendiğim isimler arasında" dedi.

"ŞARKI SÖYLEMESEYDİM AŞÇI OLURDUM"

"Bu mesleği seçmemiş olsaydın ne yapardın?" sorusuna Sıla, "Şarkı söylemeseydim aşçı olurdum" diyerek çok severek yemek yaptığını ve yaptığı yemeklerin de beğenildiğini sözlerine ekledi.

"GEREKİRSE ÖZÜR DE DİLERİM!"

Sıla, programda sevmediği huylarından da bahsederek "Biraz fevriyim. En son lafı en önden söylerim. Ama gerekirse özür de dilerim" dedi.