Tarkan'ın Geççek şarkısı çıktı! İşte politik mesaj olarak algılanan şarkının sözleri - Haberler
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Tarkan'ın Geççek şarkısı çıktı! İşte politik mesaj olarak algılanan şarkının sözleri

Haberler.com, Abdullah Karlıdağ - Magazin
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Megastar Tarkan'ın 17 Şubat'ta çıkaracağını duyurduğu sözü ve müziği kendisine ait olan 'Geççek' şarkısı müzikseverlerle buluştu. İşte sözlerinden dolayı politik mesaj içerdiği ifade edilen Geççek şarkısının merak edilen sözleri...

Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan hayranlarının uzun süredir beklediği haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Tarkan geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda "Geri sayım başladı…Yeni şarkı geliyor" notuyla yeni şarkısının sinyalini vermişti. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabı üzerinden, "Geççek" adlı şarkısının 17 Şubat tarihinde yayınlanacağını duyurdu.Beklenen gün geldi ve Megastar'ın "Geççek" adlı şarkısının klibi yayınlandı.

Tarkan'ın Geççek şarkısı çıktı! İşte sosyal medyayı sallayan şarkı sözleri

Yeni şarkı yayınlanmasıyla Tarkan ve "Geççek" Twitter'da gündem oldu. Sosyal medyada Tarkan'ın yeni şarkısında geçen "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çilede bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan" şeklindeki sözler için politik bir mesaj verildiği yorumları yapıldı.

Tarkan'ın Geççek şarkısı çıktı! İşte sosyal medyayı sallayan şarkı sözleri

Hep köşeye sıkıştırmadı mı?

Daha önce de sanki

Sırtımızdan vurmadı mı?

Bu kaçıncı darbe ilk değil ki

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Dayan, çoğu gitti azı kaldı

Yapma! Güze, kışa boğma yazını

Yakındır sabrın zaferi

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Çok uzattın vallahi bıktık

Bi durmadın vermedin ki aman

Hadi yeter artık fena bunaldık

Düş babam artık düş yakamızdan

Var bir hayır her şerde dedik

Oturduk bir dolu ders de çıkarttık

Ama yeter artık, anladık tamam

Düş babam artık düş yakamızdan

Beni sorarsan

Ben de iyi değilim pek

Kalmadı eski neşem hiç

Tadım tuzum yok pek

Dar dar dar geliyor

Ruhuma bedenim

Har har yanıyorum

Küle dönmek üzereyim

Bi suyun akışındayım

Bi gidiyorum tersine

Bi arkadaşım ümitle

Bi aram açık kaderle

Lakin sabrın sonu selamettir beklerim

Gün doğmadan neler doğar bilirim

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Şarkı Sözü, Tarkan, Magazin, Haberler

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