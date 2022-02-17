Tarkan - Geççek şarkı sözleri! 'Geççek' şarkısının sözleri nedir? Tarkan - Geççek şarkısı hakkında bilgiler, sözleri kime ait? Geççek ne demek?
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Megastar Tarkan'ın beklenen yeni şarkısı Geççek Youtube'da yayınlandı. Şarkı çıkalı henüz dakikalar oldu ve şarkı 5 dakika içinde 10 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Tarkan - Geççek şarkı sözleri! 'Geççek' şarkısının sözleri nedir? Tarkan - Geççek sözleri nelerdir? Tarkan - Geççek şarkı sözleri ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
Tarkan - Geççek şarkısı çıktı! 17 Şubat Perşembe 2022 tarihinde Youtube'da yayınlanan şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Peki, Tarkan - Geççek sözleri nelerdir? Tarkan - Geççek şarkı sözü ve müziği kime ait?
TARKAN - GEÇÇEK ŞARKI SÖZLERİ
Hep köşeye sıkıştırmadı mı?
Daha önce de sanki
Sırtımızdan vurmadı mı?
Bu kaçıncı darbe ilk değil ki
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
*****
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
*****
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
*****
Dayan, çoğu gitti azı kaldı
Yapma! Güze, kışa boğma yazını
Yakındır sabrın zaferi
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
*****
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
*****
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
*****
Çok uzattın vallahi bıktık
Bi durmadın vermedin ki aman
Hadi yeter artık fena bunaldık
Düş babam artık düş yakamızdan
*****
Var bir hayır her şerde dedik
Oturduk bir dolu ders de çıkarttık
Ama yeter artık, anladık tamam
Düş babam artık düş yakamızdan
*****
Beni sorarsan
Ben de iyi değilim pek
Kalmadı eski neşem hiç
Tadım tuzum yok pek
Dar dar dar geliyor
Ruhuma bedenim
Har har yanıyorum
Küle dönmek üzereyim
*****
Bi suyun akışındayım
Bi gidiyorum tersine
Bi arkadaşım ümitle
Bi aram açık kaderle
Lakin sabrın sonu selamettir beklerim
Gün doğmadan neler doğar bilirim
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Tarkan - Geççek şarkısı 17 Şubat 2022 tarihinde saat 21:00 'da Youtube'a yüklendi. Şarkının söz ve müziği hakkında bilgiler şöyle:
- Söz - Müzik: Tarkan
- Düzenleme: Ozan Çolakoğlu
- Yönetmen : İrfan Yıldırım
- Yapım: Hitt Müzik