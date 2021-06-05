Tarım ve Orman Bakanlığı heyeti, kuruyan arazileri inceledi
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Tarım ve Orman Bakanlığı heyeti, kuruyan arazileri inceledi

Tarım ve Orman Bakanlığı heyeti, kuruyan arazileri inceledi
Demirören Haber Ajansı / Bedir Altunok - Haberler | Güncel

TARIM ve Orman Bakanlığı bürokratları, kuraklığın etkili olduğu Kars'ta tarımsal alanda incelemelerde bulundu.

TARIM ve Orman Bakanlığı bürokratları, kuraklığın etkili olduğu Kars'ta tarımsal alanda incelemelerde bulundu. Çiftçilerle görüşen Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, "Elbette zor bir dönemden geçiyoruz, kolay değil. Dünyada pandemi, iklim değişikliği ve kuraklık var, benzer sorunlar dünyanın başka yerinde de yaşanıyor. Ama biz üretmeye devam edeceğiz" dedi. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Dr. Veyis Yurtkulu ve İyi Tarım ve Organik Tarım Daire Başkanı Başak Egesel, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Kars'a geldi. Vali Türker Öksüz, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, milletvekili Ahmet Arslan, İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Yağcı, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve diğer yetkililerle birlikte tarlalarda incelemelerde bulunan Hasdemir ve Egesel, çiftçilerle görüştü. 

Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla; bütün tarım teşkilatı gece-gündüz, hafta sonu, tatil demeden sizlerin yanınızdadır. Elbette zor bir dönemden geçiyoruz, kolay değil. Dünyada pandemi, iklim değişikliği ve kuraklık var, benzer sorunları dünyanın başka yerinde de yaşıyoruz. Ama biz üretmeye devam edeceğiz, hamdolsun ki üretiyoruz" diye konuştu. Kars'ın Ata tohumu 'kavılca'nın sözleşmeli bir modelle üretimini destekleyeceklerini de belirten Hasdemir, şunları söyledi: "10 bin yıldır bu topraklarda yetişen Ata tohumu kavılcayı bir sözleşmeli modelle desteklemek için buradayız. Bakanlık olarak yüzde 75 hibe ile geçtiğimiz yıl çiftçilerimize verdik, çiftçilerimizin dediğini yaptık. Şimdi siz çiftçilerimiz ile ilgili sözleşmeli bir firmayı bir araya getirdik ve dün Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bir sözleşme imzaladık. Arpaçay'da da bu çalışmaları yürütüyoruz, sözleşmeli modelle bunu daha da yaygınlaştıracağız. Ayrıca tohumun da yüzde 75'ini hibe verdik ve böylece bu ürünleri hem Kars'ta hem de Türkiye'nin tamamında sözleşmeli modelle pazarlayarak ürünlerinizin katma değerini arttıracağız."TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç ise "Geçen yıllara oranla yağış miktarlarında azalma olduğunu biliyoruz. Bu yağış miktarları başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'ni olumsuz etkiledi. Ancak ne kadar etkileyecek, biz buna karşı çiftçiye, köylüye hangi enstrümanlarla destek olacağız ve ülkeyi nasıl etkileyecek önemli olanı bu. Biz bakanlık olarak, hükümet olarak kuraklığın farkındayız, bu yüzden sahadayız, en iyi tespitleri yapıp, en yüksek şekilde çiftçimizi nasıl destekleyeceğiz? Onun çalışmasını yapıyoruz. Mevlam daha beterinden saklasın, inşallah buraları yağmurla kısmet kurtarabilir ama ülkede bir kuraklık iklimi var. Bunun da yüzde 10'larda bir rekolte kaybına sebep olacağı öngörülüyor, umarım daha fazla olmaz. Hükümet olarak çiftçimizin, köylümüzün yine  arkasında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

 Kars Milletvekili 65'inci dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bazı bölgelerimizde kuraklığın ve kuraklıktan etkilenen çiftçimizin yanında olduğumuzu özellikle ifade etme isterim. Bu konuda hem çiftçimizin hem üreticimizin hem de yem bitkileri nedeniyle hayvancımızın yanındayız. Aynı zamanda da tüketicimizin de sofrasına en uygun şekilde gıdayı götürmek üzere uğraşıyoruz. Biz gerek sayın Cumhurbaşkanımıza gerek Tarım ve Orman Bakanımıza konuyu arz ettiğimizde zaten Türkiye'nin bir çok yerinde benzer talepler var biz her türlü tedbiri almak üzere uzman arkadaşlarımızı sahaya gönderdik arkadaşlar çalışıyor dediler. Son zamanlarda Kars'ta da bu kuraklıktan kaynaklı ciddi bir sıkıntı var ve bundan sonra da sıkıntı olacağı gözüküyor. Böyle olunca da bizzat bakanlığın uzmanlarının sahada olması gerektiği konusunu paylaştık. Sayın Bakanımız sağolsun arkadaşlarını talimatlandırdı. Arkadaşlar ve ekibi bölgenin tamamındalar. Sadece Kars'ta değil, Iğdır, Ardahan, Erzurum'da bölgenin tamamında çalışma yapıyorlar. İnşallah bu çalışmanın sonunda da hem çiftçimize hem üreticimize hem de hayvancılıkla uğraşan insanımıza destek olacak bir takım mekanizmalar devreye sokulacak" dedi. 'ÇİFTÇİMİZ KURAKLIK SORUNUYLA KARŞI KARŞIYA' Kars Valisi Türker Öksüz de yaptığı açıklamada, şunları söyledi:  "Uzun bir süredir dünya, küresel ısınmayla karşı karşıya sıcaklıklar artıyor bunun getirdiği olumsuzluklar var. Çiftçimiz kuraklık sorunuyla karşı karşıya, önemli olan bu soruna çözüm getirebilmek. Onun için burada tarım bakanlığımız, ülke genelinde geniş çalışmalar yürütüyor. Bizler de yerelde, bu çalışmalara destek olmak, ve üretilecek çözümleri uygulamaya geçirmek için gayretle çalışacağız. Çiftçimiz bizim için çok kıymetli, biliyorsunuz yöremiz tarım ve hayvancılık bir yandan da ekonomisi turizme dayanıyor. Bizim, tarım ve hayvancılık bel kemiğimiz. Onun için bu sektörü olabildiğince, bütün gücümüzle desteklemek için her türlü gayreti  sarf ediyoruz. Çiftçimizin yanındayız, uygulayacağımız projelerle, desteklerle devletimizin imkanlarını da çiftçimizin bu sıkıntısını, ortadan kaldırmaya yeterlidir. Çiftçimiz o yüzde rahat olsun."

Tarladaki inceleme ve açıklamaların ardından Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Dr. Veyis Yurtkulu ve İyi Tarım ve Organik Tarım Daire Başkanı Başak Egesel, yöredeki ilk tespitleri hakkında bilgiler verdi.


- Kars
Tarım ve Orman Bakanlığı heyeti, kuruyan arazileri inceledi
Tarım ve Orman Bakanlığı heyeti, kuruyan arazileri inceledi
Tarım ve Orman Bakanlığı heyeti, kuruyan arazileri inceledi
Tarım ve Orman Bakanlığı heyeti, kuruyan arazileri inceledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir Altunok

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