Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Macaristan'da

16.10.2019 00:05

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Macaristan'daki Osmanlı eserleri arasında yer alan Gül Baba Türbesi ve Külliyesi'ni ziyaret etti. Macaristan'ın Barış Pınarı Harekatı karşısındaki tutumunu değerlendiren Bakan Pakdemirli, "Macaristan'ın yanımızda olduğunu görmek son derece bizim için iyi" dedi.

Budapeşte Su Zirvesi'ne katılmak üzere Budapeşte'de bulunan Pakdemirli, ülkedeki Osmanlı dönemi eserlerinden Gül Baba Türbesi'nde incelemelerde bulundu. Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ile birlikte Gül Baba Külliyesi'ne gelen Bakan Pakdemirli'yi, Gül Baba Vakfı Başkan Vekili Suat Karakuş, Vakıf Genel Müdürü İstvanSzalai, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Macaristan Koordinatörü Seda Dağlı ve Budapeşte Yunus Emre Enstitü Müdürü Yakup Gül karşıladı. Dua ettikten sonra Türkiye Okçular Vakfı tarafından açılan sergiyi de gezen Bakan Pakdemirli külliye defterini imzaladı ve vakıf başkan vekili Suat Karakuş tarafından kendisine verilen tabloyu kabul etti.

"DOST VE KARDEŞ ÜLKE MACARİSTAN'IN YANIMIZDA OLDUĞUNU GÖRMEK SON DERECE BİZİM İÇİN İYİ"

Daha sonra İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, Macaristan Başbakan Yardımcısı ZsoltSemjen ile yaptığı görüşmede, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, özellikle bölgenin ve Türkiye'nin güvenliği için orada olduklarını, terör koridoruna müsaade edilmeyeceğini, bölgedeki etnik gruplara karşı değil tamamen teröristlere karşı operasyon yaptıklarını dile getirdiğini söyledi. Bakan Pakdemirli, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne ihtiyacımızın hiç olmadığı kadar bugün daha fazla olduğunu altını çizdik" dedi.

Bakan Pakdemirli, Macaristan'ın Türkiye'nin yanında olmasının son derece önemli olduğunu Macar Başbakan Yardımcısı Semjen'e söylediğini belirtti.

"ULUSLARARASI KAMUOYUNUN DA YANIMIZDA OLMASINI DA BEKLERDİK"

Türkiye'nin hem mülteciler açısından hem de DAEŞ açısından bugüne dek yaptıklarının çok önemli olduğunu da söylediklerini dile getiren Bakan Pakdemirli, "Eğer DAEŞ'le ilgili Türkiye bu mücadeleyi vermeseydi, Avrupa bugün belki kan gölüne dönecekti. Ülkemizde de bu tarz problemler yaşamış olacaktık. Bu anlamda çok iyi neticeler aldık. Tüm uluslararası kamuoyunun da yanımızda olmasını da beklerdik. Macaristan Başbakan Yardımcısı özellikle AB'de, gerek AB bildirisine veto edilmesi, almış oldukları pozisyonları bize anlattı. Yanımızda Macaristan'ı görüyor olmamız çok doğru. Macaristan bu konuyu anlamış ve mültecileri anlamış. Bunun Avrupa için, tüm insanlık için Türkiye için, tüm dünya ülkeleri için bir tehlike ve sıkıntı olduğunu anlamış durumda. Burada yanımızda yer aldıklarını söylediler. Bu konuda Azerbaycan'da da bakanları açıklama yapmış ve Türkiye'nin bu konuda yanında yer alabileceklerini söylemiş. Bunlar son derece memnuniyet verici. Dost ve kardeş ülke Macaristan'ın yanımızda olduğunu görmek son derece bizim için iyi" ifadelerini kullandı.

BAKAN PAKDEMİRLİ 'SU ZİRVESİ'NDE KONUŞACAK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım Bakanıyla da konuştuk, mevkidaşımla bugün buluşma imkanı bulduk. Yarın da su zirvesinde konuşmacı olacağım sabahtan. Sabah saatlerinde konuşmanı yapıp, akabinde kabine toplantısına yetişmek için Ankara'ya doğru hareket edeceğim" şeklinde konuştu.

Su probleminin mülteciler için de çok önemli olduğunu hatırlatan Pakdemirli, Türkiye'nin konu üzerindeki çalışmalarını anlatacağını belirterek, "Bu anlamda yapmış olduğumuz tüm uygulamaları da anlatmış olacağız. Geçici barınma merkezlerinde neler yaptıklarımızı anlatacağız, ayrıca özellikle Suriyelilerin mümkün mertebe yoğun olarak yaşadıkları, Hatay olsun, Kilis olsun Gaziantep olsun buralarda suyla ilgili neler yaptığımızı anlatıyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bölgede gerçekleştirmiş olduğu operasyonlar sonucu terörden temizlenen yerlerde de önemli çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Pakdemirli, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla da bölgenin güvenli hale getirilmesiyle de bölgede de suyla ilgili önemli yatırımlar yaptık. Bunların da çok kısa örneklerini veriyor olacağım" dedi

Bakan Pakdemirli, yarın Budapeşte Su Zirvesi kapsamındaki "Su Stresi ve Göç-Krizleri Önlemenin Bir Yolu Var mı?" konulu oturumda açılış konuşmacısı olarak yer alacak. Pakdemirli, konuşması kapsamında Türkiye'nin gıda ve su krizleri kapsamındaki tutumu, mülteci sorunları ve Suriye konusundaki duruşuna ilişkin değerlendirmelerde bulunacak ve Barış Pınarı Operasyonu'nun gerekliliğiyle ilgili görüşlerini katılımcı ülke temsilcileriyle paylaşacak.

(İHA)

Kaynak: İHA