Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, Meriç Edirne Sulaması inşaatını inceledi Açıklaması

EDİRNE (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Meriç Edirne Sulaması'nın çeltik üretimine katkı sağlayacağını söyledi.

Özkaldı, DSİ 11. Bölge Müdürlüğünün Meriç Edirne Sulaması inşaatında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Özkaldı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu alanda 7 bin 800 hektarlık sulama sahasının olduğunu ifade etti.

Sahanın yüzde 70 çeltik ekiminin yapıldığı önemli bir alan olduğunu belirten Özkaldı, "Edirne çeltik üretiminde birinci sırada. Dolayısıyla proje bu bakımdan çok önemli. 7 bin 800 hektarın inşallah planlamamıza göre 2 bin 500 hektarını önümüzdeki yıl sulama mevsimine yetiştirmeyi planlıyoruz. 2023 yılında bu alanı 5 bin hektara çıkarmayı, 2023'ün sonunda da 7 bin 800 hektarın tamamını bitirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Projenin hayırlı olmasını dileyen Özkaldı, Edirne'deki ziyaretlerde önemli görüşmeler yaparak kararlar aldıklarını ifade etti.

Başta DSİ yatırımları olmak üzere tüm yatırımların devam edeceğini dile getiren Özkaldı, şöyle devam etti:

"Edirne'de gerçekten tarım çok güzel yapılıyor. Sulamanın önemi de biliniyor. Biz de bu yatırımları hızlandırmak için başta Cumhurbaşkanımızın destekleri var, sayın bakanımız tabii ki bu yöreye çok önem veriyor. Bizlerin de takibiyle milletvekilleri ve il başkanlarımız da işleri takip ediyorlar sağ olsunlar. Hep birlikte ekip çalışmasıyla bu yatırımları zamanında bitirerek vatandaşımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz."

Özkaldı ile TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan çalışma yapılan alandaki sulama borusunun üzerine imza atarak hayırlı olmasını diledi.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı birimlerle DSİ 11. Bölge Müdürlüğünde toplantı gerçekleştiren Özkaldı, yatırımlara ilişkin bilgi aldı, projeler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıya, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, DSİ 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Kerim Yapça, Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan ve şube müdürleri katıldı.