Tarım ve hayvancılık İspanya'da masaya yatırıldı - Haberler
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Tarım ve hayvancılık İspanya'da masaya yatırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Tarım ve hayvancılık İspanya'da masaya yatırıldı

Tarım ve hayvancılık sektöründeki genel sorunlar, İspanya'da düzenlenen çalıştayda masaya yatırıldı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Tarım ve hayvancılık sektöründeki genel sorunlar, İspanya'da düzenlenen çalıştayda masaya yatırıldı. Çalıştaya katılan Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, bölgesel sorunların giderilmesi noktasında işbirliği sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından hazırlanan ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma için Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi projesi kapsamında İspanya'da gerçekleştirilen çalıştaya katıldı. Sevilla kenti Carmona Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda İspanya, Portekiz, İtalya ve Türkiye'nin proje ortaklığında toplam 12 aylık bir zaman diliminde tamamlanacak olan projede benzer sosyal ekonomik önceliklere sahip bölgesel ve yerel yönetimlerden oluşan bir ağ kurularak bölgeler arası öğrenme ve işbirliği için oluşturulacak bir alanda sosyal sürdürülebilir ekonomi toplumlarının oluşmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Çalıştay hakkında bilgi veren Kaymakam Şahin, "Tarım ve hayvancılık sektöründe farklı alanlarda faaliyet gösteren proje paydaşları ile bir araya gelerek bu alanlarda yapılan ve yapılabilecek iyi uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunmak ve bazı iyi uygulamaları yerinde görme fırsatımız oldu. Burada üreticileri ilgilendiren ve etkileyen ortak sorunlar ele alınarak çeşitli değerlendirmelerde bulunuldu ve üretimi etkileyen faktörlerin ülkeler bazında paralellik arz ettiği görüldü. Küresel iklim değişikliği, kuraklık, verimliliğin azalması, üretim maliyetlerinin yükselmesi, işgücü temininde yaşanan zorluklar, fiyat istikrarsızlığı, tarımda makineleşmenin zorunluluğu, alternatif ürün arayışları, çevreye duyarlılık, kooperatifleşmenin zorunluluğu ve zorluğu, pandemi sürecinde farkındalığın artması, üreticilerin empati beklentisi ve merkezi ve yerel otoritelerden destek beklentileri gibi birçok başlık konuşuldu. İlgili kurumlarımızın temsilcileriyle katılım sağladığımız İspanya çalıştayı proje ortaklarımızla gerçekleştirdiğimiz toplantılar ve saha ziyaretleriyle devam ediyor" dedi.

Yapılan saha ziyaretlerinde iyi bir kooperatif uygulaması kapsamında zeytin ve zeytinyağı fabrikası ziyaret edilerek, kooperatif yapısı ve uygulama alanları hakkında bilgi alındı.

Tarım ve hayvancılık sektöründe farklı alanlarda faaliyet gösteren proje paydaşlarını bir araya getiren çalıştaya Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'in yanı sıra Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü ve Proje Koordinatörü Reyhan Gülpınar, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı İbrahim Gençsoylu, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü adına Ziraat Mühendisi Zeynel Gül, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahri Erdel, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ülgen, Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, ÖRKOOP Başkanı Ünal Önal katıldı. - AYDIN

Tarım ve hayvancılık İspanya'da masaya yatırıldı

Tarım ve hayvancılık İspanya'da masaya yatırıldı

Tarım ve hayvancılık İspanya'da masaya yatırıldı

Tarım ve hayvancılık İspanya'da masaya yatırıldı

Tarım ve hayvancılık İspanya'da masaya yatırıldı

Tarım ve hayvancılık İspanya'da masaya yatırıldı

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