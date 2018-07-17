Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'na Karslı Başkan

AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanlığı'na seçildi.

Uzun süre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda Bakan danışmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Yunus Kılıç, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'den Kars milletvekili seçilmişti.

Kılıç, kabinenin açıklanmasının ardından oluşturulan komisyonlardan Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanlığı'na getirildi. Kılıç'ın Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı olması ise kentte sevinçle karşılandı.

Mevlam başta Cumhurbaşkanımıza, Meclis Başkanımıza ve milletimize mahçup olmadan görevimi icra etmeyi nasip eylesin diyen Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, "Daha önce tarım komisyonunda çalıştım. Katkı sunacağımıza inanıyorum. Mevlam utandırmasın. Mevlam ülkemizin beklentilerine cevap verebilecek bir komisyon olmamıza yardımcı olsun. Ülkemiz tarım ülkesi, o yüzden buna uygun, buna zemin hazırlayabilecek, ülkemizin, insanımızın beklediği iyileştirmeleri mevzuatları ve tarım alt yapısına bir katkı sunacak bir süreç yaşarız inşallah" dedi. - KARS