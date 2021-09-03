Tarım Kredi Kooperatifleri Marketi Oltu'da açıldı
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Tarım Kredi Kooperatifleri Marketi Oltu'da açıldı

Tarım Kredi Kooperatifleri Marketi Oltu'da açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri kooperatif marketi Oltu Doğutaş Sanayi Sitesi kavşağında yeni binada hizmete açıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri kooperatif marketi Oltu Doğutaş Sanayi Sitesi kavşağında yeni binada hizmete açıldı.

2792 sayılı Oltu Tarım Kredi Kooperatifleri yeni hizmet binasının açılışında konuşma yapan Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Müdürü Mustafa Demir, "Doğu Anadolu'da doğa şartları çok zor ikincisi ekilebilir tarım alanlarımız sıkıntılı sadece hayvancılık yapabiliyoruz oda belirli bir seviyede. Dolayısıyla bu zor şartlar içerisinde tarımsal faaliyetler içerisinde çiftçilerimiz özel gayret harcamaktadırlar" dedi.

Açılışta konuşma yapan Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, "Oltu ilçemize yakışan bir mekan oldu. İlçemize ve halkımıza hayırlı olsun. Oltu İlçemize güzel hizmetler sunacaklarına inanıyorum" dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa, "Çiftçilerimizin üretmiş oldukları ürünlerini piyasadaki spekilatörlerden koruyarak gerçek değerinde çiftçilerimizden satın alıyoruz. Bir taraftan da tarlayı ve sofrayı planlayarak ve bulunduğu her yerde otomatik regilatör görevi gören her birey kendi sektöründe lider iştiraklere sahiptirler. Oltu ilçemizde açmış olduğumuz kooperatif marketimizde bütün ürünlerimiz doğal ve çok kalitelidirler" dedi.

Erzurum Büyükşehir Başkan Vekili Fevzi Polat, "Bölgemiz için güzel bir tesisin açılışını birlikte yapacağız. Biz şunu biliyoruz ki bölge insanının karnını doyurmak zorundayız. Karnını doyururken de bir üretim tarafı var birde tüketim tarafında olmak arasında bir pozisyon belirliyoruz. Üretim yapan herkese desteğimiz tamdır. Bu güzel tesis Oltu İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Daha sonra Oltu Aslanpaşa Camii imamı Ayhan Taşbaşı'nın yapmış olduğu duayla açılış kurdelesi kesildi. Açılışa Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Polat, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Müdürü Mustafa Demir, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa, Erzurum YK Başkanı Erdal Avcıoğlu, çok sayıda Oltulu vatandaş ve çiftçi katıldı. - ERZURUM

Tarım Kredi Kooperatifleri Marketi Oltu'da açıldı
Tarım Kredi Kooperatifleri Marketi Oltu'da açıldı
Tarım Kredi Kooperatifleri Marketi Oltu'da açıldı
Tarım Kredi Kooperatifleri Marketi Oltu'da açıldı
Tarım Kredi Kooperatifleri Marketi Oltu'da açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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