Tarım işçileri çalıştıkları tarlalarda aşılanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarım işçileri çalıştıkları tarlalarda aşılanıyor

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Gökhan Özbal - Haberler | Sağlık

Tarım işçileri çalıştıkları tarlalarda aşılanıyor19'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla, işlerinden dolayı hastaneye gidemeyen mevsimlik tarım işçileri, çalıştıkları tarlalarda aşılanıyor.

Tarım işçileri çalıştıkları tarlalarda aşılanıyor

GAZİANTEP– Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Covid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla, işlerinden dolayı hastaneye gidemeyen mevsimlik tarım işçileri, çalıştıkları tarlalarda aşılanıyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 14 Ocak'tan bu yana devam eden ve korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama çalışmaları, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de hastane ve aile hekimliklerinin yanı sıra gezici aşı ekipleri tarafından yapılıyor.

Hasat sezonu nedeniyle alınan karar ile İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ilçe kırsalındaki tarlalara da giderek, mevsimlik tarım işçilerine çalıştıkları alanda covid 19 aşısı yapıyor. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan ekipler, akşamın ilerleyen saatlerine kadar, tarım işçilerine aşı yapıyor.

400 çadırda bin kişi aşılanacak

Ekipler, ilçeye bağlı Ortaklı, Yelliburun, Şahmaran ve Akınyolu başta olmak üzere 17 yerleşim yerinde yaklaşık 400 çadırda bin kişisi 18 yaş üstü toplam 2 bine yakın tarım işçisi bulunuyor. Uygulama doğrultusunda aşı olmak isteyen tarım işçilerinin yarısını aşılamayı hedefliyor.

Hayata geçirilen aşı istasyonu uygulaması ile birlikte hedeflenen aşılama oranlarına ulaşılması ve tarım işçilerinin ise iş kaybı yaşamadan aşılarını olması planlanıyor.

Muhtardan sağlık çalışanlarına teşekkür

Yerinde aşı uygulaması nedeniyle mahalle muhtarları Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederken, Yelliburun Mahallesi Muhtarı Ökkeş Toz, mahallemizde bulunan gerek tarım işçileri gerekse mahalleli iş kaybı gibi endişelerden aşılarını olamıyordu. Bu nedenle de mahallede hastalık tedirginliği yaşıyordu. Şimdi ise öyle bir endişemiz kalmadı. Tüm sağlık çalışanlarına desteği nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.

Tarım işçileri çalıştıkları tarlalarda aşılanıyor
Tarım işçileri çalıştıkları tarlalarda aşılanıyor
Tarım işçileri çalıştıkları tarlalarda aşılanıyor
Tarım işçileri çalıştıkları tarlalarda aşılanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Gökhan Özbal

Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 46 kişi vefat etti, 6 bin 285 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 46 kişi vefat etti, 6 bin 285 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Sertab Erener Zeynep Bastık İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Burak Elmas Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarım işçileri çalıştıkları tarlalarda aşılanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.07.2021 12:23:35. #1.13#

title