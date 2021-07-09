Tarihte bugün ne oldu? 9 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 9 Temmuz'da yaşananlar!
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Tarihte bugün ne oldu? 9 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 9 Temmuz'da yaşananlar!

Tarihte bugün ne oldu? 9 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 9 Temmuz'da yaşananlar!
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Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 9 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 9 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 9 Temmuz yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

9 Temmuz tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 9 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? 9 Temmuz tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...

OLAYLAR

• 455 - Avitus, Batı Roma İmparatoru oldu.

• 1816 - Arjantin, İspanya'dan bağımsızlığını kazandı.

• 1850 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Zachary Taylor öldü, yerine Millard Fillmore 13. Başkan oldu.

• 1918 - Nashville'de (Tennessee) iki tren çarpıştı: 101 kişi öldü, 171 kişi yaralandı.

• 1919 - Mustafa Kemal Paşa'nın görevine son verildiği hakkında Harbiye Nezareti genelgesi yayınlandı.

• 1922 - Johnny Weissmüller, 100 m serbest stil yüzmede dünya rekoru kırdı: 58.6 saniye.

• 1944 - II. Dünya Savaşı: Amerikalılar Japonya'ya ait Saipan adasını ele geçirdiler.

• 1951 - Amerikalı dedektif romanları yazarı Dashiell Hammett, (Malta Şahini vb.), anti-komünist soruşturmalarda ifade vermeyi reddettiği için altı ay hapse mahkûm oldu.

• 1952 - Türkiye'de ilk televizyon yayınları, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.

• 1961 - 1961 Anayasası, halk oylaması sonucunda yüzde 61,5 "evet" oyuyla kabul edildi.

• 1982 - Boeing 727 tipi bir yolcu uçağı, Louisiana eyaletindeki Kenner şehrine düştü: Uçaktaki 146 kişi ve yerdeki 8 kişi öldü.

• 1991 - Güney Afrika, 30 yıl aradan sonra Olimpiyatlara tekrar kabul edildi.

• 1993 - Şair ve ressam Metin Altıok, 2 Temmuz'daki Sivas Katliamı'ndan ağır yaralı olarak kurtuldu. Ancak komadan çıkamayarak Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

• 1997 - Çankaya Üniversitesi kuruldu.

• 1998 - İstanbul Mısır Çarşısı'nda meydana gelen patlamada; biri turist, 2'si çocuk, 7 kişi öldü. 7'si yabancı uyruklu 120 kişi de yaralandı.

• 2002 - Afrika Birliği Örgütü dağıldı ve yeniden yapılanarak Afrika Birliği adını aldı.

• 2002 - Hüsamettin Özkan'dan boşalan Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı'na Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel atandı. Devlet Bakanlıklarına Tayfun İçli ve Zeki Sezer, Kültür Bakanlığı'na ise Suat Çağlayan atandı.

• 2006 - FIFA Dünya Kupası'nı, Berlin'de Fransa'yı normal süresi 1-1 biten maçta, penaltılarla 5-4 mağlup eden İtalya kazandı.

• 2006 - Airbus A310 tipi bir yolcu uçağı, 200 yolcusuyla İrkutsk (Sibirya) havaalanına inişte pistten çıktı: 122 kişi öldü.

• 2008 - ABD İstanbul Başkonsolosluğu Saldırısı: ABD İstanbul Başkonsolosluğu'na yönelik saldırı gerçekleştirildi. Saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi ile 3 polis öldü.

• 2011 - Güney Sudan bağımsızlığını ilan etti.

• 2013 - Diyanet Radyo yayın hayatına başladı.

DOĞUMLAR

• 1578 - II. Ferdinand, Kutsal Roma imparatoru (ö. 1637)

• 1689 - Alexis Piron, Fransız şair ve oyun yazarı (ö. 1773)

• 1764 - Ann Radcliffe, İngiliz yazar (ö. 1823)

• 1834 - Jan Neruda, Çek yazar (ö. 1891)

• 1879 - Ottorino Respighi, İtalyan besteci, müzikolog ve orkestra şefi (ö. 1936)

• 1884 - Mihail Borodin, Sovyet siyaset adamı (ö. 1951)

• 1894 - Percy Spencer, Amerikalı mühendis ve mikrodalga fırının mucidi (ö. 1970)

• 1901 - Barbara Cartland, İngiliz romancı (ö. 2000)

• 1916 - Edward Heath, İngiliz siyasetçi ve Başbakan (ö. 2005)

• 1927 - David Diop, Senegalli şair (ö. 1960)

• 1929 - II. Hasan, Fas Kralı (ö. 1999)

• 1929 - Lee Hazlewood, Amerikalı country şarkıcısı, söz yazarı ve yapımcı (ö. 2007)

• 1933 - Oliver Sacks, İngiliz nörolog ve yazar (ö. 2015)

• 1935 - Mercedes Sosa, Arjantinli şarkıcı (ö. 2009)

• 1938 - Brian Dennehy, Amerikalı oyuncu

• 1942 - Richard Roundtree, Amerikalı oyuncu

• 1946 - Ali Poyrazoğlu, Türk tiyatrocu

• 1946 - Bon Scott, Avustralyalı müzisyen (AC/DC) (ö. 1980)

• 1947 - Jim Marurai, Cook Adalı siyasetçi (ö. 2020)

• 1947 - Mitch Mitchell, İngiliz davulcu (ö. 2008)

• 1947 - Tuncay Özilhan, Türk iş adamı

• 1950 - Viktor Yanukoviç, Ukraynalı siyasetçi

• 1951 - Chris Cooper, Amerikalı oyuncu

• 1954 - Théophile Abega, Kamerunlu eski millî futbolcudur (ö. 2012)

• 1955 - Lisa Banes, Amerikalı tanınmış aktris (ö. 2021)

• 1956 - Tom Hanks, Amerikalı oyuncu

• 1957 - Marc Almond, İngiliz şarkıcı ve şarkı sözü yazarı

• 1957 - Kelly McGillis, Amerikalı oyuncu

• 1961 - Raymond Cruz, Amerikalı dizi ve film oyuncusudur

• 1963 - Zeynep Eronat, Türk oyuncu

• 1964 - Courtney Love, Amerikalı müzisyen ve oyuncu

• 1964 - Gianluca Vialli, İtalyan eski futbolcu ve teknik direktör

• 1966 - Pamela Adlon, Amerikalı oyuncu, senarist, yapımcı, yönetmen ve seslendirme sanatçısı

• 1966 - Amélie Nothomb, Belçikalı yazar

• 1967 - Yordan Letchkov, Bulgar futbolcu

• 1968 - Álex Aguinaga, Ekvadorlu millî futbolcu ve teknik direktördür

• 1968 - Paolo Di Canio, İtalyan teknik direktör ve eski futbolcudur

• 1975 - Shelton Benjamin, Amerikalı profesyonel güreşçi

• 1975 - Jack White, Grammy Ödülü kazanmış Amerikalı yapımcı, aktör, multi-enstrümantalist rock müzisyeni ve bestecidir

• 1976 - Emel Çölgeçen, Türk oyuncu

• 1976 - Jo Kanazawa, Japon eski futbolcudur

• 1976 - Jochem Uytdehaage, Hollandalı eski uzun kulvar sürat patencisi

• 1976 - Fred Savage,The Wonder Years (1988-1993) 'de Kevin Arnold'ı oynamasıyla tanınan Amerikalı bir aktör ve televizyon yönetmeni

• 1978 - Gulnara Samitova-Galkina, Rus orta mesafe koşucusu

• 1978 - Jaka Lakovic, Sloven eski profesyonel basketbolcudur

• 1981 - Lee Chun-Soo, Güney Koreli millî futbolcudur

• 1982 - Toby Kebbell, İngiliz oyuncu

• 1983 - Ahmet Rıfat Şungar, Türk sinema ve dizi oyuncusu

• 1983 - Deniz Çetin, Türk müzisyen

• 1984 - Hasan Kalender, Türk yönetmen

• 1987 - Élodie Fontan, Fransız oyuncu

• 1987 - Bratislav Punoševac, Sırp futbolcudur

• 1987 - Rebecca Sugar, Amerikalı bir animatör, senarist, yapımcı ve şarkıcı/söz yazarıdır

• 1988 - Raul Rusescu, Rumen futbolcudur

• 1989 - Ronaldo Alves, Brezilyalı futbolcudur

• 1989 - Deniz Naki, Kürt asıllı Alman futbolcudur

• 1989 - Zeynep Sever, 2009 Miss Belçika güzeli

• 1990 - Joe Corona, Amerikalı futbolcudur

• 1990 - André Sousa, Portekizli futbolcudur

• 1991 - Mitchel Musso, Amerikalı oyuncu

• 1991 - Riley Reid, Amerikalı pornografik film oyuncusu

• 1992 - Douglas Booth, İngiliz oyuncu, manken

• 1993 - DeAndre Yedlin, Amerikalı futbolcudur

• 1994 - Luka Dordevic, Karadağlı millî futbolcudur

• 1994 - Jordan Mickey, Amerikalı profesyonel basketbolcudur

• 1995 - Georgie Henley, İngiliz oyuncu

• 1995 - Sandro Ramírez, İspanyol futbolcudur

• 1998 - Robert Capron, Amerikalı sinema oyuncusudur

ÖLÜMLER

• 518 - I. Anastasius, Bizans İmparatoru (d. 430)

• 1386 - III. Leopold, Avusturya Dükü (d. 1351)

• 1654 - IV. Ferdinand, Roma Kralı (d.1633)

• 1706 - Pierre Le Moyne d'Iberville Fransız-Kanadalı denizci ve kâşif (d. 1661)

• 1742 - John Oldmixon, İngiliz tarihçi (d. 1673)

• 1746 - V. Felipe, İspanya Kralı (d. 1683)

• 1747 - Giovanni Battista Bononcini, İtalyan barok bestecisi ve çellist (d. 1670)

• 1756 - Pieter Langendijk, Hollandalı oyun yazarı ve şair (d. 1683)

• 1766 - Jonathan Mayhew, Amerikalı Hristiyan din adamı (d. 1720)

• 1795 - Henry Seymour Conway, İngiliz general ve devlet adamı (d. 1721)

• 1797 - Edmund Burke, İngiliz filozof ve devlet adamı (d. 1729)

• 1828 - Gilbert Stuart, Amerikalı ressam (d. 1755)

• 1850 - Seyyid Ali Muhammed (Bab), İranlı din adamı ve Babilik inancının kurucusu (d. 1819)

• 1850 - Zachary Taylor, ABD'nin 12. Başkanı (d. 1784)

• 1856 - Amedeo Avogadro, İtalyan kimyager (d. 1776)

• 1871 - Alexander Keith Johnston, İskoç coğrafyacı (d. 1804)

• 1880 - Paul Broca, Fransız hekim, anatomist ve antropolog (d. 1824)

• 1882 - Ignacio Carrera Pinto, Şilili subay (d. 1848)

• 1912 - Ion Luca Caragiale, Alman senaryo, kısa öykü, şiir yazarı, tiyatro yöneticisi, siyaset yorumcusu ve gazeteci (d. 1852)

• 1932 - King C. Gillette, Amerikalı mucit (tıraş bıçağını bulan) (d. 1855)

• 1946 - Nevzat Tandoğan, Türk bürokrat (intihar) (d. 1894)

• 1962 - Georges Bataille, Fransız yazar, sosyolog, antropolog ve filozof (d. 1897)

• 1990 - Reşit Gürzap, Türk oyuncu ve yönetmen (d. 1912)

• 1991 - Orhan Hançerlioğlu, Türk felsefeci ve yazar (d. 1916)

• 1993 - Metin Altıok, Türk şair ve ressam (d. 1940)

• 2002 - Gerald Campion, İngiliz oyuncu (d. 1921)

• 2002 - Rod Steiger, Amerikalı oyuncu (d. 1925)

• 2006 - Mehmet Akan, Türk oyuncu, yönetmen, koreograf, folklorcu ve yazar (d. 1939)

• 2011 - Arvo Salo, Fin yazar, gazeteci ve politikacıdır (d. 1932)

• 2015 - Christian Audigier, Fransız moda tasarımcısı ve girişimci (d. 1958)

• 2015 - Suud el-Faysal, Suudi siyasetçi ve prens (d. 1940)

• 2015 - Tahsin Şahinkaya, Türk asker (d. 1925)

• 2016 - Norman Abbott, Amerikalı televizyon ve film yönetmenidir (d. 1922)

• 2017 - Ilya Glazunov, Rus ressam (d. 1930)

• 2017 - Paquita Rico, İspanyol kadın şarkıcı ve oyuncu (d. 1929)

• 2018 - Peter Carington, Britanyalı siyasetçi (d. 1919)

• 2018 - Michel Tromont, Belçikalı siyasetçidir (d. 1937)

• 2018 - Hans Günter Winkler, Alman at binicisidir (d. 1926)

• 2019 - Hussaini Abdullahi, Nijeryalı üst düzey rütbeli eski asker ve siyasetçi (d. 1939)

• 2019 - Freddie Jones, İngiliz oyuncu (d. 1927)

• 2019 - Ross Perot, bağımsız aday olarak 1992 ve kurduğu Reform Partisi'nin adayı olarak 1996 ABD başkanlık seçimlerine giren Amerikalı iş adamı (d. 1930)

• 2019 - Fernando de la Rúa, Arjantinli siyasetçi (d. 1937)

• 2019 - Rip Torn, Amerikalı oyuncu, seslendirme sanatçısı ve tiyatro yönetmen (d. 1931)

• 2020 - Agustin Alezzo, Arjantinli tiyatro yönetmeni ve oyunculuk eğitmeni (d. 1935)

• 2020 - John Gerard Beattie, İskoç aktör ve komedyen (d. 1926)

• 2020 - Marlene Catzín Cih, Meksikalı kadın siyasetçi (d. 1954)

• 2020 - Sahara Khatun, Bangladeşli kadın siyasetçi ve bakan (d. 1943)

• 2020 - Mohamed Kouradji, Cezayirli futbol hakemi (d. 1952)

• 2020 - Park Won-Soon, Güney Koreli siyasetçi, hukukçu ve aktivist (d. 1956)

• 2020 - Hafız Rahim, Singapurlu futbolcudur (d. 1983)

• 2020 - Vladimir Maksimoviç Salkov, Rus-Ukraynalı profesyonel futbolcu ve teknik direktör (d. 1937)

• 2020 - Gabriella Tucci, İtalyan opera sanatçısı (d. 1929)

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Tarihte bugün ne oldu? 9 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 9 Temmuz'da yaşananlar! - Haberler
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