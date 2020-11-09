Tarihte bugün ne oldu? 9 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 9 Kasım'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 9 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 9 Kasım'da yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
9 Kasım tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 9 Kasım'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 9 Kasım tarihinde ne oldu.
OLAYLAR
1888 - Karındeşen Jack, beşinci kurbanı olan Mary Jane Kelly'yi öldürdü.
1912 - Yunanistan, Selanik'i işgal etti.
1918 - Almanya'da Weimar Cumhuriyeti ilan edildi.
1921 - Benito Mussolini, İtalya'da Ulusal Faşist Parti'yi kurdu.
1924 - Refet Paşa (Refet Bele), Rauf Bey (Rauf Orbay) ve Adnan Bey'in (Adnan Adıvar) aralarında bulunduğu bir grup milletvekili Halk Fırkası'ndan istifa etti.
1930 - Avusturya'da yapılan seçimleri sosyalistler kazandı. Naziler ve komünistler Parlamentoya giremedi.
1936 - Montreux Boğazlar Sözleşmesi yürürlüğe girdi.
1937 - Japonya, Şanghay'a girdi.
1938 - Kristal Gece: Yahudilere karşı toplu saldırılar başladı. Berlin'de 7 bin Yahudi dükkânı yağmalandı, yüzlerce sinagog ateşe verildi ve çok sayıda Yahudi öldürüldü.
1953 - Kamboçya, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.
1968 - ABD'nin Illinois Eyaletinde, 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
1977 - Başbakan Süleyman Demirel eleştirileri yanıtladı. "70 sente muhtaç olduğumuz devirde hacılarımıza 70 milyon dolar bulduk" dedi.
1982 - 12 Eylül Anayasası, yürürlüğe girdi. Buna göre; Millî Güvenlik Konseyi oluşturuldu ve Devlet Başkanı Kenan Evren, Cumhurbaşkanı ilan edildi.
1985 - Satrançta Gary Kasparov, Anatoly Karpov'u yendi; Dünya satranç şampiyonu oldu.
1988 - Galatasaray Futbol Takımı, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek finale çıktı; Galatasaray İstanbul'da Neuchâtel Xamax takımını 5-0 yendi.
1988 - Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Milletvekili Fikri Sağlar, 1980-1988 arasında işkenceden 149 kişinin öldüğünü açıkladı.
1989 - Kenan Evren'in Cumhurbaşkanlığı görevi bitti, Turgut Özal Cumhurbaşkanı seçildi.
1989 - Doğu Alman Hükümetinin, iki Almanya arasında seyahati serbest bırakması üzerine, binlerce kişi Berlin Duvarı'nı aşarak Batıya geçmeye başladı. 13 Ağustos 1961'de inşa edilen Duvar'ın yıkılmasıyla Soğuk Savaş dönemi sona erdi.
1990 - Mary Robinson, İrlanda'nın ilk kadın Devlet Başkanı oldu.
1993 - Hırvat topçu bataryaları, Bosna'nın Mostar kentindeki Osmanlı Mostar Köprüsü'nü tahrip etti. Köprü 16. yüzyılda yapılmıştı.
1994 - Urfa tüneli'ne törenle su verildi. Tünel, Fırat'ın suyunu Harran'a kavuşturacak.
1994 - Aziz Nesin, "Uluslararası Basın Özgürlüğü Ödülü"nü aldı. Ödülü, merkezi New York'ta bulunan Gazetecileri Koruma Komitesi verdi.
1995 - Avrupa Parlamentosu, hapisteki DEP milletvekili Leyla Zana'ya Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü verdi.
2005 - Şemdinli'de patlayan bir bombanın ardından olaylar çıktı.
2011 - Van'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
DOĞUMLAR
1818 - İvan Sergeyeviç Turgenyev, Rus romancı ve oyun yazarı (ö. 1883)
1841 - VII. Edward, Büyük Britanya Kralı (ö. 1910)
1877 - Muhammed İkbal, Pakistanlı şair (ö. 1938)
1894 - Varvara Stepanova, Rus ressam ve desinatör (ö. 1958)
1897 - Ronald George Wreyford Norrish, İngiliz kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1978)
1914 - Hedy Lamarr, Avusturyalı oyuncu ve mucit (ö. 2000)
1918 - Spiro Agnew, ABD Başkan Yardımcısı (Richard Nixon'ın yardımcısıydı) (ö. 1996)
1918 - Thomas Ferebee, Amerikalı pilot (Hiroşima'ya atom bombası'nı atan Enola Gay uçağının pilotu) (ö. 2000)
1921 - Viktor Çukarin, Sovyet jimnastikçi (ö. 1984)
1922 - Imre Lakatos, Macar filozof (ö. 1974)
1928 - Anne Sexton, Amerikalı şair ve yazar (ö. 1974)
1934 - Carl Sagan, Amerikalı gök bilimci (ö. 1996)
1936 - Mikhail Tal, Sovyet Dünya satranç şampiyonu (ö. 1992)
1948 - Luiz Felipe Scolari, Brezilyalı futbol teknik direktörü
1964 - Sonja Kirchberger, Avusturyalı oyuncu
1968 - Erol Sander, Türk asıllı Alman aktör
1970 - Chris Jericho, Amerikalı güreşçi
1974 - Alessandro Del Piero, İtalyan futbolcu
1978 - Birol Namoğlu, Türk müzisyen ve Gripin'in vokalisti
1981 - Gökçe Bahadır, Türk oyuncu
1983 - Maite Perroni, Meksikalı oyuncu, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı
1987 - Şanışer, Türk müzik sanatçısı
1989 - Baptiste Giabiconi, Fransız şarkıcı ve model
1993 - Halil Akbunar, Türk futbolcu
ÖLÜMLER
1801 - Carl Stamitz, Alman besteci (d. 1745)
1856 - Étienne Cabet, Fransız felsefeci, ütopik sosyalist ve kuramcı (d. 1788)
1911 - Howard Pyle, Amerikalı yazar ve çizer (d. 1853
1918 - Guillaume Apollinaire, Fransız şair (d. 1880)
1937 - Ramsay MacDonald, Britanyalı siyasetçi ve Birleşik Krallık Başbakanı (d. 1866)
1939 - Ali Cemal Ben'im, Türk asker ve ressam (d. 1881)
1940 - Neville Chamberlain, İngiliz siyasetçi (d. 1869)
1952 - Chaim Weizmann, İsrail'in ilk Devlet Başkanı (d. 1874)
1953 - Dylan Marlais Thomas, İngiliz şair (d. 1914)
1953 - İbn Suud, Suudi Arabistan'ın kurucusu ve ilk kralı (d. 1875)
1961 - Ferdinand Bie, Norveçli atlet (d. 1888)
1970 - Charles de Gaulle, Fransız asker, siyasetçi ve Cumhurbaşkanı (d. 1890)
1972 - Namık Zeki Aral, Türk maliyeci (Rahşan Ecevit'in babası) (d. 1888)
1983 - Rüştü Erdelhun, Türk asker ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 10. Genelkurmay Başkanı (d. 1894)
1990 - Kerim Korcan, Türk yazar (d. 1918)
1991 - Yves Montand, İtalyan asıllı Fransız aktör ve şarkıcı (d. 1921)
1995 - Yılmaz Zafer, Türk sinema oyuncusu (d. 1956)
1997 - Helenio Herrera, Arjantin kökenli Fransız futbolcu ve teknik direktör (d. 1910)
2004 - Stieg Larsson, İsveçli yazar ve gazeteci (d. 1954)
2006 - Markus Wolf, Doğu Alman casus ve Stasi'nin Başkanı (d. 1923)
2010 - Enver Demirbağ, Türk halk müziği sanatçısı (d. 1935)
2013 - Savaş Ay, Türk gazeteci ve muhabir (d. 1954)
2017 - Mehmet Baturalp, Türk eski millî basketbolcu ve antrenör (d. 1936)
2017 - Shyla Stylez, Kanadalı porno yıldızı (d. 1982)