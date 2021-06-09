Tarihte bugün ne oldu? 9 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 9 Haziran'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 9 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 9 Haziran yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
9 Haziran tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 9 Haziran tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 53 - Roma İmparatoru Neron, üvey kızkardeşi İmparatoriçe Claudia Octavia ile evlendi.
• 68 - Roma İmparatoru Neron intihar etti.
• 1617 - Sultan I. Ahmet tarafından İstanbul'da adıyla anılan meydanda 1609-1616 yılları arasında Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa'ya yaptırılan Sultanahmet Camii ibadete açıldı.
• 1660 - Saint-Jean-de-Luz'da XIV. Louis ile Marie Therese evlendi.
• 1815 - Viyana Kongresi sona erdi.
• 1910 - Seda-i Millet gazetesi Başyazarı Ahmet Samim, İstanbul'da öldürüldü.
• 1921 - İstiklal Savaşı'nda kullanılacak cephanenin, İnebolu'dan karaya çıkartılmaya ve cepheye götürülmeye başlanması.
• 1928 - Avustralyalı pilot Charles Kingsford Smith, uçağıyla ilk kez Büyük Okyanus'u aştı.
• 1942 - Anıtkabir için açılan yarışmada, Prof. Emin Onat ve Orhan Arda'nın projeleri birinci oldu.
• 1950 - Adnan Menderes, Demokrat Parti Genel Başkanlığına seçildi.
• 1955 - Türk bayrağını yırtmaktan sanık 4 Amerikalı, yapılan yargılamada beraat etti.
• 1959 - Nükleer silah taşıyan ilk denizaltı USS George Washington, denize indirildi.
• 1980 - Altı ay içinde sekizinci kez devalüasyon yapıldı; Türk lirasının değeri yüzde 5,5-8,8 arasında düşürüldü.
• 1997 - Malta Hava Yolları'na ait Valetta-İstanbul seferini yapan uçak, İsmail Beyazpınar ve Nusret Akmercan tarafından Köln'e kaçırıldı.
• 1999 - Yugoslavya ve NATO, Kosova'da Sırp birliklerinin geri çekilmesi anlaşmasını imzaladı. NATO, hava saldırılarını durdurdu ve 20 Haziran´da resmen sona erdirdi.
• 2019 - Kazakistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Mevcut cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev yeniden cumhurbaşkanı seçildi.
DOĞUMLAR
• 1640 - I. Leopold, Habsburg Hanedanı üyesi ve Kutsal Roma İmparatoru (ö. 1705)
• 1672 - Büyük Petro, Rus Çarı (ö. 1725)
• 1774 - Joseph von Hammer-Purgstall, Avusturyalı tarihçi, diplomat ve Doğu Bilimleri Uzmanı (ö. 1856)
• 1781 - George Stephenson, İngiliz makine mühendisi (ilk buharlı lokomotif olan "Rocket"i tasarlayan) (ö. 1848)
• 1810 - Otto Nicolai, Alman opera bestecisi ve orkestra şefi (ö. 1849)
• 1812 - Johann Gottfried Galle, Alman astronom (ö. 1910)
• 1891 - Cole Porter, Amerikalı besteci ve söz yazarı (ö. 1964)
• 1911 - Maclyn McCarty, Amerikalı genetikçi (ö. 2005)
• 1915 - Les Paul, Amerikalı müzisyen (ö. 2009)
• 1916 - Jurij Brezan, Alman yazar (ö. 2006)
• 1916 - Robert McNamara, ABD'nin Savunma Bakanı ve Dünya Bankası Başkanı (ö. 2009)
• 1917 - Eric Hobsbawm, İngiliz tarihçi ve yazar (ö. 2012)
• 1934 - Sevim Çağlayan, Türk sanat müziği sanatçısı ve aktris (ö. 2000)
• 1934 - Ülkü Erakalın, Türk yönetmen (ö. 2016)
• 1939 - Ertan Anapa, Türk hafif müziği sanatçısı (ö. 1991)
• 1945 - Betty Mahmudi, Amerikalı yazar ve aktivist
• 1946 - James Kelman, İskoç yazar
• 1952 - Bülent Ersoy, Türk musıkî sanatçısı
• 1951 - İsmail Nizamoğlu, Bulgar asıllı Türk güreşçi ve güreş antrenörü
• 1954 - Jad Fair, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen
• 1961 - Michael J. Fox, Amerikalı oyuncu
• 1963 - Johnny Depp, Amerikalı aktör, senarist, yönetmen, yapımcı ve müzisyen
• 1967 - Şoray Uzun, Türk sunucu, senarist, yönetmen ve oyuncu
• 1968 - Niki Bakogianni, Yunan yüksek atlamacı
• 1968 - Aleksandr Vladimiroviç Konovalov, Rus avukat ve siyasetçi
• 1973 - Ayşe Tolga, Türk dizi ve sinema oyuncusu
• 1975 - Otto Addo, Alman asıllı Ganalı millî futbolcudur
• 1976 - Sedat Artuç, Türk halterci
• 1976 - Costas Elia, Kıbrıslı futbolcu
• 1977 - Tuğba Ekinci, Türk pop müzik şarkıcısı
• 1978 - Matthew Bellamy, İngiliz vokalist
• 1978 - Miroslav Klose, Alman futbolcu
• 1978 - Zeki Kayahan Coşkun, Türk radyocu
• 1979 - Dario Dainelli, İtalyan Futbolcu
• 1980 - Navíd Akhavan, İran asıllı Alman sinema ve TV dizileri oyuncusudur
• 1981 - Natalie Portman, İsrailli oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi
• 1982 - Christina Stürmer, Avusturyalı şarkıcı
• 1982 - Ozan Akbaba, Türk oyuncu
• 1983 - Alektra Blue, Amerikalı çıplak model ve pornografik film oyuncusu
• 1983 - Zoogen Voorgensen, Hollandalı antropolog
• 1984 - Wesley Sneijder, Hollandalı futbolcu
• 1986 - Mërgim Mavraj, Alman futbolcudur
• 1988 - Tigran Gevorg Martirosyan, Ermeni halterci
• 1988 - Sokratis Papastathopulos, Yunan millî futbolcudur
• 1989 - Danilo Fernando Avelar, Brezilyalı futbolcudur
• 1992 - Yannick Agnel, Fransız yüzücüdür
• 1992 - Dennis Appiah, Fransız futbolcudur
• 1994 - Viktor Fischer, Danimarkalı millî futbolcudur
• 1994 - Keisha Grey, Bir Amerikan porno yıldızı
ÖLÜMLER
• 62 - Claudia Octavia, Roma İmparatoriçesi (d. 39-40)
• 68 - Neron, Roma İmparatoru (intihar) (d. 37)
• 373 - Efrem - Suriyeli Deakon, din öğretmeni, teolog ve yorumcu, Suriyaniler Babası (d. 306)
• 630 - Şahrbaraz, Sasani İmparatorluğu'nda General (d. ?)
• 1597 - José de Anchieta, İspanyol Cizvit misyoner (d. 1534)
• 1870 - Charles Dickens, İngiliz yazar (d. 1812)
• 1894 - Karl Friedrich Louis Dobermann, Alman köpek yetiştiricisi (d. 1834)
• 1910 - Ahmet Samim, Türk gazeteci ve yazar (d. 1884)
• 1926 - Sanford B. Dole, Hawaiili siyasetçi (d. 1844)
• 1927 - Victoria Woodhull, ABD vatandaşı siyasetçi, aktivist, yazar, gazeteci (d. 1838)
• 1937 - Hüseyin Nurettin Özsu, Türk asker (d. 1879)
• 1946 - Ananda Mahidol, Siyam'daki Chakri Hanedanı'nın sekizinci kralı (d. 1925)
• 1950 - Mehmet Sadık Kağıtçı, Türk matbaacı ve Ece Ajandası'nın kurucusu (d. 1868)
• 1958 - Robert Donat, İngiliz aktör (d. 1905)
• 1959 - Adolf Windaus, Alman kimyager (d. 1876)
• 1961 - Camille Guérin, Fransız veteriner hekim, bakteriyolog ve immünolog (d. 1872)
• 1972 - Rudolf Belling, Alman heykeltıraş (d. 1886)
• 1974 - Miguel Angel Asturias, Guatemalalı yazar, diplomat ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1899)
• 1977 - Taha Carım, Türk diplomat ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi (d. 1914)
• 1989 - Reşid Behbudov, Azeri şarkıcı ve oyuncu (d. 1915)
• 1991 - Claudio Arrau, Şilili piyanist (d. 1903)
• 1992 - Enver Tunçalp, Türk şair ve eleştirmen (d. 1914)
• 1994 - Jan Tinbergen, Hollandalı iktisatçı ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (d. 1903)
• 2000 - Ferruh Doğan, Türk karikatürist (d. 1923)
• 2005 - Türker Sanal, Türk gazeteci
• 2005 - Arjan Adarov, Altay yazar (d. 1932)
• 2007 - Ousmane Sembène, Senegalli yazar, senarist ve yönetmendir (d. 1920)
• 2011 - M. F. Husain, Hint ressamdır (d. 1915)
• 2011 - Josip Katalinski, Bosna-Hersek uyruklu futbolcudur (d. 1948)
• 2011 - Tomoko Kawakami, Japon seslendirme sanatçısı (d. 1970)
• 2013 - Iain Banks, İskoç yazar (d. 1954)
• 2013 - Walter Jens, Bir Alman filolog, yazar ve çevirmen oldu (d. 1923)
• 2014 - Rik Mayall, İngiliz aktör ve komedyeni (d. 1958)
• 2015 - James Last, Alman besteci ve orkestra şefi (d. 1929)
• 2015 - Pumpkinhead, Amerikalı rapçi (d. 1975)
• 2017 - Natig Aliyev, Azeri siyasetçi (d. 1947)
• 2017 - Andrzej Baturo, Polonyalı fotoğraf sanatçısı ve yönetici (d. 1940)
• 2017 - Doğan Heper, Türk gazeteci ve köşe yazarı (d. 1937)
• 2017 - Adam West, Amerikalı oyuncu (d. 1928)
• 2018 - Fadil Vokrri, Arnavut asıllı Kosovalı futbolcu (d. 1960)
• 2019 - İbrahim Balaban, Türk ressam ve yazardır (d. 1921)
• 2019 - Bushwick Bill, Jamaika asıllı Amerikalı rap müzisyeni (d. 1966)
• 2020 - Ayşegül Atik, Türk dizi oyuncusu ve tiyatrocu (d. 1948)
• 2020 - Perviz Ebutalib, İranlı futbolcu ve teknik direktördür (d. 1942)
• 2020 - Ödön Földessy, Macar Olimpiyat atleti (d. 1929)
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