Tarihte bugün ne oldu? 9 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 9 Ekim'de yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 9 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 9 Ekim'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
9 Ekim tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 9 Ekim'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 9 Ekim tarihinde ne oldu.
OLAYLAR
1238 - Jaime I, Valensiya'yı alarak Valensiya Krallığını kurdu.
1264 - Kastilya Krallığı, 711 yılından beri Müslüman yönetiminde olan Jerez de la Frontera'yı aldı.
1446 - Kore'de Hangul alfabesi yayımlandı.
1514 - Fransız XII. Louis ile Mary Tudor evlendi.
1558 - Mérida şehri Venezuela'da kuruldu.
1829 - Friedrich Parrot ile beraberindeki ekip, Ağrı Dağı'nın zirvesine ilk kez tırmanmayı başardı.
1854 - Kırım Savaşı'nda Sivastopol kuşatması başladı.
1855 - Isaac Singer dikiş makinesinin patentini aldı.
1888 - Washington Anıtı resmen açıldı.
1914 - I. Dünya Savaşı: Anvers (Belçika) Alman güçlerinin eline geçti.
1914 - Ziya Gökalp, İstanbul Darülfünunu'nda Sosyoloji Kürsüsü'nü kurdu.
1936 - Hoover barajı'ndan 266 mil uzaklıktaki Los Angeles'a (Kaliforniya) elektrik verilmeye başlandı.
1937 - Nazilli basma fabrikası, Atatürk'ün de katıldığı törenle açıldı.
1944 - Başbakan Şükrü Saracoğlu, Anıtkabir'in temelini attı.
1944 - İngiltere, Çin, ABD ve Sovyetler Birliği Birleşmiş Milletler'in kurulacağını açıkladı.
1953 - Amerikalı kadın yüzücü Florence Chadwick, Çanakkale Boğazı'nın Nara Burnu ile Eceabat arasını 1 saat 50 dakikada yüzdü.
1957 - Tibet, Çin'e bağlandı.
1962 - Uganda, Büyük Britanya'dan bağımsızlığını ilan etti.
1963 - Kuzey doğu İtalya'da, bir barajda meydana gelen göçük sonucu oluşan su dalgası 2.000 den fazla kişinin ölümüne yol açtı.
1967 - Devrimci lider Che Guevara, yakalandıktan bir gün sonra, Bolivya'da infaz edildi.
1970 - Kamboçya'daki sağcı darbenin ardından Kmer Cumhuriyeti ilan edildi.
1971 - Deniz Gezmiş ve 17 arkadaşı idama mahkûm edildi.
1972 - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi asistanı Uğur Mumcu ceza evinden çıktı.
1981 - Fransa'da ölüm cezası kaldırıldı.
1988 - TC Kültür Bakanlığı, 36 sanatçıyı devlet sanatçısı ilan etti. Yaşar Kemal, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Hüseyin Gezer, Füreya Koral, Zühtü Müritoğlu ve Lütfi Ömer Akad bu unvanı reddettiler.
1997 - İtalyan oyun yazarı Dario Fo, Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.
1997 - Kayseri Belediye Başkanı Şükrü Karatepe, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2004 - Afganistan'da ilk demokratik seçimler yapıldı.
2005 - Çin, Everest tepesinin yüksekliğinin 8.848,43 m olduğunu resmi olarak açıkladı.
2005 - Birleşik Krallık'ta demir yollarında tütün mamulleri kullanımı tamamen yasaklandı.
2006 - Google, YouTube'u 1.65 milyar dolara aldığını açıkladı.
2006 - Güney Kore Dışişleri Bakanı Ban Ki-mun, Ganalı Kofi Annan'ın yerine 1 Ocak 2007'den itibaren göreve başlamak üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine seçildi.
2006 - Kuzey Kore nükleer bir deneme yaptığını açıkladı.
2007 - Nobel Fizik Ödülü'ne "dev manyetik direnç"le (GMR) ilgili çalışmalarından ötürü Albert Fert (Fransız) ve Peter Grünberg (Alman) layık görüldü.
2008 - Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız Jean-Marie Gustave Le Clézio kazandı.
DOĞUMLAR
1201 - Robert de Sorbon, Fransız teolog (ö. 1274)
1757 - X. Charles, Fransa Kralı (ö. 1836)
1835 - Camille Saint-Saëns, Fransız besteci (ö. 1921)
1852 - Hermann Emil Fischer, Alman kimyager (ö. 1919)
1859 - Alfred Dreyfus, Fransız subay (ö. 1935)
1862 - Fatma Aliye Topuz (Fatma Aliye Hanım), Türk yazar (Türk edebiyatının ilk kadın romancısı) (ö. 1936)
Philippe Berthelot, Fransız diplomat (ö. 1934)
Emine Nazikeda, VI. Mehmed'in eşi (ö. 1941)
1873 - Karl Schwarzschild, Alman fizikçi (ö. 1916)
1879 - Max von Laue, Alman fizikçi (ö. 1960)
1888 - Nikolay Buharin, Rus siyasetçi (ö. 1938)
1892 - İvo Andriç, Yugoslav yazar (ö. 1975)
1906 - Seyyid Kutub, Mısırlı yazar ve düşünce adamı (ö. 1966)
1907 - Jacques Tati, Fransız yönetmen ve aktör (ö. 1982)
1918 - Lila Kedrova, Rus asıllı Fransız oyuncu (ö. 2000)
1930 - Rahmi Koç, Türk iş adamı
1938 - Heinz Fischer, Avusturyalı politikacı
1940 - John Lennon, İngiliz müzisyen, yazar ve aktivist (ö. 1980)
1950 - Jody Williams, Amerikalı eğitimci
1953 - Tony Shalhoub, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusu
1958 - Kürşad Tüzmen, Türk bürokrat ve siyasetçi
1962 - Jorge Burruchaga, Arjantinli futbolcu
1964 - Guillermo del Toro, Meksikalı yönetmen
1966 - David Cameron, Britanyalı siyasetçi ve Başbakan
1967 - Eddie Guerrero, Amerikalı güreşçi (ö. 2005)
1968 - Murat Göğebakan, Türk Anadolu rock müzik sanatçısı (ö. 2014)
1976 - Özlem Piltanoğlu (Türköne), Türk siyasetçi
1979 - Chris O'Dowd, İrlandalı aktör
1979 - Brandon Routh, Amerikalı sinema oyuncusu
1981 - Gaël Givet, Fransız futbolcu
1985 - Merve Akaydın, Türk dizi ve sinema oyuncusu.[1]
1987 - Derya Çayırgan, Türk voleybolcu
1987 - Barış Arduç, Türk oyuncu
ÖLÜMLER
1876 - Mustafa Celâleddin Paşa, Leh asıllı Osmanlı Paşası (d. 1826)
1911 - Jack Daniel, Amerikalı iş adamı (d. 1849)
1934 - I. Aleksandar, Yugoslavya kralı (suikast) (d. 1888)
1934 - Louis Barthou, Fransız siyasetçi (suikast) (d. 1862)
1941 - Helen Morgan, Amerikalı şarkıcı ve aktris (d. 1900)
1943 - Pieter Zeeman, Hollandalı fizikçi (d. 1865)
1958 - XII. Pius, İtalyan Papa (d. 1876)
1967 - Cyril Norman Hinshelwood, İngiliz kimyager (d. 1897)
1967 - André Maurois, Fransız yazar (d. 1885)
1967 - Che Guevara, Arjantinli devrimci (d. 1928)
1969 - Doğan Nadi Abalıoğlu, Türk gazeteci ve yazar (d. 1913)
1972 - Miriam Hopkins, Amerikalı aktris (d. 1902)
1974 - Oskar Schindler, Alman iş adamı (d. 1908)
1978 - Jacques Brel, Belçikalı söz yazarı, şarkıcı ve müzisyen (d. 1929)
1982 - Anna Freud, Avusturyalı psikanalist (d. 1895)
1989 - Yusuf Atılgan, Türk roman ve öykü yazarı (d. 1921)
2001 - Herbert Ross, Amerikalı film yönetmeni ve yapımcısı (d. 1927)
2002 - Aileen Wuornos, Amerikalı kadın seri katil (d. 1956)
2008 - Gidget Gein, Amerikalı müzisyen (d. 1969)
2013 - Nurettin Uzunoğlu, Türk yazar ve akademisyen (d. 1939)
2016 - Andrzej Wajda, Polonyalı sinema yönetmeni (d. 1926)