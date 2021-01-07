Tarihte bugün ne oldu? 7 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Ocak'ta yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 7 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Ocak'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
7 Ocak tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 7 Ocak'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 7 Ocak tarihinde ne oldu?
OLAYLAR
1787 - Delaware, Amerika Birleşik Devletleri Anayasasını onaylayan ilk eyalet oldu.
1836 - Martin Van Buren, Amerika Birleşik Devletleri'nin 8. Başkanı seçildi.
1905 - Moskova Ayaklanması başladı. Moskova'ya giren Çarlık Ordularıyla ayaklanmacılar arasında kıyasıya çarpışmalar yaşandı.
1917 - I. Dünya Savaşı: ABD, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na savaş ilan etti.
1920 - Türkiye Halk İştirakiyyun Fırkası kuruldu.
1921 - Kilis 'in Fransız işgalinden kurtuluşu.
1922 - Siyasal mizah dergisi, Akbaba yayın hayatına başladı.
1923 - Birleşik Krallık 'ta yapılan seçimlerde; Muhafazakâr Parti 257, İşçi Partisi 191, Liberal Parti 158 milletvekilliği aldı.
1932 - Muhsin Ertuğrul'un "Bir Millet Uyanıyor" filmi gösterime girdi.
1934 - Türk Kadınlar Birliği , İstanbul'da bir mitingle kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakkını kutladı.
1941 - II. Dünya Savaşı: Kanada; Finlandiya, Macaristan, Romanya, ve Japonya'ya savaş ilan etti.
1941 - Pearl Harbor Saldırısı: Japon uçakları Amerikan deniz üssü Pearl Harbor'u bombaladı. 5 savaş gemisi, 14 gemi, 200 uçak yok edildi, 2400 kişi öldü.
1944 - Reşat Ekrem Koçu tarafından yayımlanan, İstanbul Ansiklopedisi'nin ilk fasikülü çıktı.
1958 - İstanbul sokaklarında "hulahup" çevirmek yasaklandı.
1961 - MGK, Başbakan İsmet İnönü'nün Başkanlığında ilk toplantısını yaptı.
1972 - Apollo 17, Ay görevine doğru yola çıktı.
1973 - İslam Konferansı Örgütü'ne üye 7 ülke tarafından geri kalmış İslam ülkelerini kalkındırmak amacı ile İslam Kalkınma Bankası kuruldu.
1975 - Endonezya, Doğu Timor'u işgal etti.
1979 - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil öldürüldü. Olay yerine "Anti Terör Birliği" imzalı bir bildiri bırakıldı.
1983 - İber Hava Yollarına ait bir Boeing 727 ile bir DC-9 yoğun siste Madrid Havaalanının pistinde çarpıştı: 93 kişi öldü.
1987 - Kaliforniya'nın Paso Robles şehrinde, bir yolcu uçağı düştü: 43 kişi öldü.
1988 - Ermenistan'da 6,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi: 25.000'in üzerinde ölü, 15.000'den fazla yaralı, 400.000 kişi evsiz kaldı.
1996 - TBMM'de harçları protesto etmek için pankart açan öğrencilerin yargılanması sona erdi; gençler toplam 96 yıla mahkûm oldular.
2002 - Bangladeş'te dört tiyatroya yapılan bombalı saldırılarda 18 kişi öldü, 200 kişi yaralandı.
2002 - Londra'da 51'incisi yapılan Dünya Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli Azra Akın Dünya Güzeli seçildi.
2004 - Hamid Karzai, Afganistan Devlet Başkanlığı görevine başladı.
2009 - Reşadiye saldırısı: Tokat'ın Reşadiye ilçesi, Sazak köyünde 7 Jandarmanın şehit edildiği pusu gerçekleşti.
DOĞUMLAR
1598 - Gian Lorenzo Bernini, İtalyan heykeltıraş (ö. 1680),
1823 - Leopold Kronecker, Alman matematikçi ve mantık bilimci (ö. 1891),
1863 - Pietro Mascagni, İtalyan besteci (ö. 1945),
1875 - Hüseyin Cahit Yalçın, Türk gazeteci ve yazar (ö. 1957),
1909 - Nikola Vaptsarov, Bulgar şair (ö. 1942),
1915 - Eli Wallach, Amerikalı oyuncu ve Emmy ödülü sahibi (ö. 2014),
1916 - Yekaterina Budanova, Sovyet pilot (ö. 1943),
1919 - Ceyhun Atuf Kansu, Türk yazar, şair ve doktor (ö. 1978),
1928 - Noam Chomsky, Amerikalı dil bilimci, siyaset bilimci ve yazar,
1932 - Oktay Ekşi, Türk gazeteci,
1933 - Şevket Kazan, Türk siyasetçi ve avukat (ö. 2020),
1938 - Oben Güney, Türk tiyatro sanatçısı (ö. 1993),
1940 - İsmail Kahraman, Türk hukukçu ve siyasetçi,
1942 - Yavuz Özışık, Türk piyanist ve müzisyen (ö. 2017),
1945 - Güzin Özyağcılar, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu,
1948 - Tom Waits, Amerikalı müzisyen,
1956 - Larry Bird, Amerikalı basketbolcu,
1968 - Esra Dermancıoğlu, Türk dizi ve sinema oyuncusu,
1965 - Jeffrey Wright, Amerikalı oyuncu,
1970 - Bay J (Jerfi Benveniste ), İtalyan asıllı Türk radyocu ve DJ,
1971 - Chasey Lain, Amerikalı porno oyuncusu,
1973 - İbrahim Kutluay, Türk basketbolcu,
1977 - Dominic Howard, İngiliz müzisyen ve grup Muse'ın bateristi,
1980 - John George Terry, İngiliz futbolcu,
1981 - Tuba Ünsal, Türk oyuncu ve manken,
1987 - Aaron Carter, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu,
1989 - Vladan Giljen, Karadağlı futbolcu,
1989 - Nicholas Hoult, İngiliz oyuncu,
1990 - Urszula Radwanska, Polonyalı tenisçi.
ÖLÜMLER
MÖ 43 - Cicero, Romalı politikacı ve yazar (d. MÖ 106),
1803 - Küçük Hüseyin Paşa, Osmanlı devlet adamı ve Kaptan-ı Derya (d. 1757),
1886 - Johann Philipp Becker, Alman devrimci (d. 1809),
1894 - Ferdinand de Lesseps, Fransız diplomat ve girişimci (Süveyş Kanalı'nı hayata geçiren) (d. 1805),
1936 - Osman Nuri Birgi, Türk akademisyen, siyasetçi ve doktor (d. 1872),
1947 - Nicholas Murray Butler, Amerikalı eğitimci, siyaset adamı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1862),
1955 - Fatin Gökmen, Türk astronom (d. 1877),
1956 - Reşat Nuri Güntekin, Türk romancı, öykücü ve oyun yazarı (d. 1889),
1974 - Mehmed Muhiddin Sevilen (Hayali Küçük Ali ), Türk Karagöz oynatıcısı (d.1886),
1975 - Thornton Wilder, Amerikalı oyun yazarı ve Pulitzer Ödülü sahibi (d. 1897),
1979 - Cavit Orhan Tütengil, Türk bilim adamı ve yazar (öldürüldü) (d. 1921),
1985 - Robert Graves, İngiliz akademisyen, şair ve romancı (d. 1895),
1990 - Joan Bennett, Amerikalı aktris (d. 1910),
1992 - Cengiz Tuncer, Türk siyasetçi (d. 1942),
1992 - Şahin Kaygun, Türk fotoğraf ve grafik sanatçısı (d. 1951),
1993 - Abidin Dino, Türk ressam (d. 1913),
2006 - Suat Sayın, Türk bestekâr, güftekâr ve ses sanatçısı (d. 1932),
2007 - Erhan Bener, Türk yazar (d. 1929),
2013 - Édouard Molinaro, Fransız film yönetmeni ve senarist (d. 1928),
2016 - İsmet Sezgin, Türk siyasetçi (d. 1928),
2017 - Süleyman Dilbirliği, Türk asker (d. 1926).
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Fırtına : Zemheri Fırtınası