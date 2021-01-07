Tarihte bugün ne oldu? 7 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Ocak'ta yaşananlar!
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Tarihte bugün ne oldu? 7 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Ocak'ta yaşananlar!

07.01.2021 10:21 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:24
Tarihte bugün ne oldu? 7 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Ocak'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 7 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Ocak'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

7 Ocak tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 7 Ocak'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 7 Ocak tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1787 - Delaware, Amerika Birleşik Devletleri Anayasasını onaylayan ilk eyalet oldu.

1836 - Martin Van Buren, Amerika Birleşik Devletleri'nin 8. Başkanı seçildi.

1905 - Moskova Ayaklanması başladı. Moskova'ya giren Çarlık Ordularıyla ayaklanmacılar arasında kıyasıya çarpışmalar yaşandı.

1917 - I. Dünya Savaşı: ABD, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na savaş ilan etti.

1920 - Türkiye Halk İştirakiyyun Fırkası kuruldu.

1921 - Kilis 'in Fransız işgalinden kurtuluşu.

1922 - Siyasal mizah dergisi, Akbaba yayın hayatına başladı.

1923 - Birleşik Krallık 'ta yapılan seçimlerde; Muhafazakâr Parti 257, İşçi Partisi 191, Liberal Parti 158 milletvekilliği aldı.

1932 - Muhsin Ertuğrul'un "Bir Millet Uyanıyor" filmi gösterime girdi.

1934 - Türk Kadınlar Birliği , İstanbul'da bir mitingle kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakkını kutladı.

1941 - II. Dünya Savaşı: Kanada; Finlandiya, Macaristan, Romanya, ve Japonya'ya savaş ilan etti.

1941 - Pearl Harbor Saldırısı: Japon uçakları Amerikan deniz üssü Pearl Harbor'u bombaladı. 5 savaş gemisi, 14 gemi, 200 uçak yok edildi, 2400 kişi öldü.

1944 - Reşat Ekrem Koçu tarafından yayımlanan, İstanbul Ansiklopedisi'nin ilk fasikülü çıktı.

1958 - İstanbul sokaklarında "hulahup" çevirmek yasaklandı.

1961 - MGK, Başbakan İsmet İnönü'nün Başkanlığında ilk toplantısını yaptı.

1972 - Apollo 17, Ay görevine doğru yola çıktı.

1973 - İslam Konferansı Örgütü'ne üye 7 ülke tarafından geri kalmış İslam ülkelerini kalkındırmak amacı ile İslam Kalkınma Bankası kuruldu.

1975 - Endonezya, Doğu Timor'u işgal etti.

1979 - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil öldürüldü. Olay yerine "Anti Terör Birliği" imzalı bir bildiri bırakıldı.

1983 - İber Hava Yollarına ait bir Boeing 727 ile bir DC-9 yoğun siste Madrid Havaalanının pistinde çarpıştı: 93 kişi öldü.

1987 - Kaliforniya'nın Paso Robles şehrinde, bir yolcu uçağı düştü: 43 kişi öldü.

1988 - Ermenistan'da 6,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi: 25.000'in üzerinde ölü, 15.000'den fazla yaralı, 400.000 kişi evsiz kaldı.

1996 - TBMM'de harçları protesto etmek için pankart açan öğrencilerin yargılanması sona erdi; gençler toplam 96 yıla mahkûm oldular.

2002 - Bangladeş'te dört tiyatroya yapılan bombalı saldırılarda 18 kişi öldü, 200 kişi yaralandı.

2002 - Londra'da 51'incisi yapılan Dünya Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli Azra Akın Dünya Güzeli seçildi.

2004 - Hamid Karzai, Afganistan Devlet Başkanlığı görevine başladı.

2009 - Reşadiye saldırısı: Tokat'ın Reşadiye ilçesi, Sazak köyünde 7 Jandarmanın şehit edildiği pusu gerçekleşti.

DOĞUMLAR

1598 - Gian Lorenzo Bernini, İtalyan heykeltıraş (ö. 1680),

1823 - Leopold Kronecker, Alman matematikçi ve mantık bilimci (ö. 1891),

1863 - Pietro Mascagni, İtalyan besteci (ö. 1945),

1875 - Hüseyin Cahit Yalçın, Türk gazeteci ve yazar (ö. 1957),

1909 - Nikola Vaptsarov, Bulgar şair (ö. 1942),

1915 - Eli Wallach, Amerikalı oyuncu ve Emmy ödülü sahibi (ö. 2014),

1916 - Yekaterina Budanova, Sovyet pilot (ö. 1943),

1919 - Ceyhun Atuf Kansu, Türk yazar, şair ve doktor (ö. 1978),

1928 - Noam Chomsky, Amerikalı dil bilimci, siyaset bilimci ve yazar,

1932 - Oktay Ekşi, Türk gazeteci,

1933 - Şevket Kazan, Türk siyasetçi ve avukat (ö. 2020),

1938 - Oben Güney, Türk tiyatro sanatçısı (ö. 1993),

1940 - İsmail Kahraman, Türk hukukçu ve siyasetçi,

1942 - Yavuz Özışık, Türk piyanist ve müzisyen (ö. 2017),

1945 - Güzin Özyağcılar, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu,

1948 - Tom Waits, Amerikalı müzisyen,

1956 - Larry Bird, Amerikalı basketbolcu,

1968 - Esra Dermancıoğlu, Türk dizi ve sinema oyuncusu,

1965 - Jeffrey Wright, Amerikalı oyuncu,

1970 - Bay J (Jerfi Benveniste ), İtalyan asıllı Türk radyocu ve DJ,

1971 - Chasey Lain, Amerikalı porno oyuncusu,

1973 - İbrahim Kutluay, Türk basketbolcu,

1977 - Dominic Howard, İngiliz müzisyen ve grup Muse'ın bateristi,

1980 - John George Terry, İngiliz futbolcu,

1981 - Tuba Ünsal, Türk oyuncu ve manken,

1987 - Aaron Carter, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu,

1989 - Vladan Giljen, Karadağlı futbolcu,

1989 - Nicholas Hoult, İngiliz oyuncu,

1990 - Urszula Radwanska, Polonyalı tenisçi.

ÖLÜMLER

MÖ 43 - Cicero, Romalı politikacı ve yazar (d. MÖ 106),

1803 - Küçük Hüseyin Paşa, Osmanlı devlet adamı ve Kaptan-ı Derya (d. 1757),

1886 - Johann Philipp Becker, Alman devrimci (d. 1809),

1894 - Ferdinand de Lesseps, Fransız diplomat ve girişimci (Süveyş Kanalı'nı hayata geçiren) (d. 1805),

1936 - Osman Nuri Birgi, Türk akademisyen, siyasetçi ve doktor (d. 1872),

1947 - Nicholas Murray Butler, Amerikalı eğitimci, siyaset adamı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1862),

1955 - Fatin Gökmen, Türk astronom (d. 1877),

1956 - Reşat Nuri Güntekin, Türk romancı, öykücü ve oyun yazarı (d. 1889),

1974 - Mehmed Muhiddin Sevilen (Hayali Küçük Ali ), Türk Karagöz oynatıcısı (d.1886),

1975 - Thornton Wilder, Amerikalı oyun yazarı ve Pulitzer Ödülü sahibi (d. 1897),

1979 - Cavit Orhan Tütengil, Türk bilim adamı ve yazar (öldürüldü) (d. 1921),

1985 - Robert Graves, İngiliz akademisyen, şair ve romancı (d. 1895),

1990 - Joan Bennett, Amerikalı aktris (d. 1910),

1992 - Cengiz Tuncer, Türk siyasetçi (d. 1942),

1992 - Şahin Kaygun, Türk fotoğraf ve grafik sanatçısı (d. 1951),

1993 - Abidin Dino, Türk ressam (d. 1913),

2006 - Suat Sayın, Türk bestekâr, güftekâr ve ses sanatçısı (d. 1932),

2007 - Erhan Bener, Türk yazar (d. 1929),

2013 - Édouard Molinaro, Fransız film yönetmeni ve senarist (d. 1928),

2016 - İsmet Sezgin, Türk siyasetçi (d. 1928),

2017 - Süleyman Dilbirliği, Türk asker (d. 1926).

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