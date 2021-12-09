Tarihte bugün ne oldu? 6 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Aralık tarihte bugün vefat edenler!

6 Aralık'ta doğan ünlüler kimlerdir? 6 Aralık'ta ne oldu? 6 Aralık tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 6 Aralık'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 6 Aralık dünya ne günü? 6 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Aralık tarihte bugün vefat edenler!

6 ARALIK TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

963 - VIII. Leo, Papa seçildi.

1240 - Moğol Hanı Batu, 28 Kasım'dan beri kuşatma altında tuttuğu Kiev şehrini fethetti. İleride kentin nüfusu 50 binlerden 2 binlere düşecekti.

1768 - Encyclopedia Britannica'nın ilk baskısı yapıldı.

1790 - Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, New York'tan Philadelphia'ya taşındı.

1862 - ABD Başkanı Abraham Lincoln, Minnesota'daki Sioux isyanına katılarak tutuklanan 303 Kızılderiliden, 39'unun asılmasına karar verdi; idamlar 26 Aralık'ta infaz edildi.

1865 - ABD anayasasına köleliği yasaklayan madde eklendi.

1877 - Washington Post gazetesinin ilk sayısı yayımlandı.

1877 - Thomas Edison, ilk ses kaydını gerçekleştirdi.

1917 - Finlandiya, Rusya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1917 - Halifax'da (Kanada) bir cephane deposu patladı: 1900'den fazla kişi öldü, şehrin bir kısmı harabeye döndü.

1921 - Serbest İrlanda Devleti, İngiliz-İrlanda Antlaşması gereğince, İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı bir dominyon olarak kuruldu.

1922 - İnsülin, ilk kez Kanada'da bir hastanede hastalar üzerinde denendi.

1922 - Mustafa Kemal, Ankara'da görüştüğü Hâkimiyet-i Milliye ve Yenigün gazetelerinin muhabirlerine, Halk Fırkası'nı kuracağını açıkladı.

1922 - İrlanda, İngiliz-İrlanda Antlaşması'dan bir yıl sonra, Birleşik Krallık'tan tam bağımsızlığa kavuştu.

1937 - Türkiye, 1927'de imzalanan Türkiye-Suriye iyi komşuluk sözleşmesini feshetti.

1938 - Fransa ve Almanya dostluk anlaşması imzaladı.

1940 - Yunanistan, Arnavutluk'ta Permedi kentini işgal etti.

1959 - ABD Başkanı General Eisenhower, resmi bir ziyaret için Türkiye'ye geldi.

1971 - Hindistan, Pakistan'dan bağımsızlığını ilan eden Bangladeş Demokratik Cumhuriyeti'ni tanıdığını açıkladı. Pakistan Hindistan'la bütün diplomatik ilişkilerini kesti.

1981 - Kılık kıyafet yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Okullarda başörtüsü ve sakal yasaklandı.

1983 - MGK yönetimi sona erdi. Konsey, çıkardığı son yasayla "Kendi dönemlerini kötüleyen ya da küçük düşüren her türlü yazılı ve sözlü beyanı" yasakladı.

1989 - BBC Televizyon kanalının dünyanın en uzun süredir devam eden bilimkurgu dizisi olan Doctor Who'yu yayından kaldırdı. Bu Doctor Who Klasik Serisinin sonu oldu. 12 Mayıs 1996 tarihinde televizyon filmi yayına girdi. Günümüz serisi ise 26 Mart 2005 tarihinde gösterime girdi.

1997 - Antonov tipi bir Rus kargo uçağı, Irkutsk-Sibirya'da evlerin arasına düştü: 67 kişi öldü.

1998 - Venezuella'da, Hugo Chávez Frías Başkan seçildi.

2008 - 2008 Yunanistan ayaklanmaları: Atina'da Aleksandros Grigoropulos adlı 15 yaşındaki genç, polis kurşunu ile vuruldu; bu olaya tepki olarak ülkede ayaklanmalar başladı.

2012 - Onur Akay'ın önerisiyle sanat güneşimiz Zeki Müren'in doğum günü 6 Aralık, ilk defa Türk Sanat Müziği Günü olarak kutlandı.

6 ARALIK TARİHTE BUGÜN DOĞANLAR

1421 - VI. Henry, 1422-1461 döneminde birinci kez ve 1470-1471 döneminde ikinci kez olmak üzere İngiltere kralı (ö. 1471)

1478 - Baldassare Castiglione, Casatico Kontu, İtalyan saray mensubu, diplomat, asker ve önde gelen Rönesans yazarı (ö. 1529)

1642 - Johann Christoph Bach, Alman besteci (ö. 1703)

1727 - Johann Gottfried Zinn, Alman anatomist ve bitki bilimci (ö. 1759)

1742 - Nicolas Leblanc, Fransız fizikçi, cerrah ve kimyacı (ö. 1806)

1778 - Joseph Louis Gay-Lussac, Fransız fizikçi ve kimyacı (ö. 1850)

1792 - II. William, Hollanda Kralı, Lüksemburg Büyük Dükü ve Limburg Dükü (ö. 1849)

1805 - Jean Eugène Robert-Houdin, Fransız sihirbaz (ö. 1861)

1823 - Max Müller, Alman filolog ve oryantalist (ö. 1900)

1841 - Frédéric Bazille, Fransız izlenimci ressam (ö. 1870)

1849 - August von Mackensen, Alman mareşal (ö. 1945)

1863 - Charles Martin Hall, Amerikalı kimyacı (ö. 1914)

1877 - Paul Bonatz, Alman mimar (ö. 1956)

1880 - Fedor von Bock, Alman asker ve Nazi Almanyası'nda Generalfeldmarschall (ö. 1945)

1887 - Joseph Lamb, Amerikalı Ragtime bestecisi (ö. 1960)

1890 - Dion Fortune, İngiliz okültist ve yazar (ö. 1946)

1898 - Alfred Eisenstaedt, Alman asıllı Amerikalı fotoğraf sanatçısı (ö. 1995)

1898 - Gunnar Myrdal, İsveçli ekonomist ve politikacı (ö. 1987)

1900 - Agnes Moorehead, Amerikalı oyuncu (ö. 1974)

1914 - Francine Faure, Fransız piyanist ve matematikçi (ö. 1979)

1916 - Yekaterina Budanova, Sovyet pilotu (ö. 1943)

1916 - Kristján Eldjárn, 1968-1980 yılları arasında İzlanda'nın üçüncü cumhurbaşkanı (ö. 1982)

1917 - Kemal Canbolat, Lübnanlı siyasetçi (ö. 1977)

1917 - Şadi Çalık, Türk heykeltıraş (d. 1979)

1920 - Dave Brubeck, Amerikalı caz piyanisti ve bestecisi (ö. 2012)

1929 - Nikolaus Harnoncourt, Avusturyalı orkestra şefi (ö. 2016)

1929 - Alain Tanner, İsviçreli senarist ve film yapımcısı

1931 - Zeki Müren, Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı, oyuncu ve şair (ö. 1996)

1933 - Henryk Górecki, Polonyalı klasik müzik bestecisi (ö. 2010)

1941 - Bruce Nauman, çağdaş Amerikalı sanatçı

1942 - Peter Handke, Avusturyalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi

1947 - Chelsea Brown, Amerikalı-Avustralyalı oyuncu ve komedyen (ö. 2017)

1948 - JoBeth Williams, Amerikalı oyuncu ve film yönetmeni

1950 - Guy Drut, Fransız atlet ve siyasetçi

1950 - Joe Hisaişi, Japon müzisyen

1956 - Randy Rhoads, Amerikalı müzisyen (ö. 1982)

1956 - Güngör Şahinkaya, Türk futbolcu

1959 - Satoru Iwata, Japon oyun programcısı (ö. 2015)

1961 - Emin Şenyer, Türk karagöz sanatçısı

1962 - Nuri Okutan, Türk bürokrat ve siyasetçi

1963 - Ulrich Thomsen, Danimarkalı aktör

1967 - Judd Apatow, Amerikalı yapımcı, senarist ve yönetmen

1969 - Torri Higginson, Kanadalı aktris

1969 - Hakan Yılmaz, Türk dizi ve film oyuncusu

1971 - Richard Krajicek, Çek asıllı Hollandalı tenisçi

1975 - Noel Clarke, İngiliz oyuncu, senaryocu ve yönetmen

1976 - Paola Paggi, İtalyan voleybolcu

1978 - Hatice, Türk şarkıcı

1981 - Federico Balzaretti, İtalyan millî futbolcu

1982 - Alberto Contador, İspanyol yol bisikleti yarışçısı

1984 - Sofia, İsveç kraliyet ailesinin üyesi

1987 - Onur Kıvrak, Türk futbolcu

1988 - Sandra Nurmsalu, Estonyalı şarkıcı ve kemancı

1988 - Sabrina Ouazani, Fransız oyuncu

1988 - Nils Petersen, Alman futbolcu

1989 - Deshauna Barber, Amerikalı model

1991 - Yasemin Adar, Türk kadın güreşçi

1992 - Britt Assombalonga, Demokratik Kongolu millî futbolcu

1994 - Yannis Andetokunbo, Yunan basketbolcu

1997 - Sabrina Ionescu, Amerikalı basketbolcu

6 ARALIK TARİHTE BUGÜN VEFAT EDENLER

343 - Aya Nikola, Aziz Nikolas ya da Noel Baba olarak da bilinen ve Antalya'nın Demre ilçesinde yaşamış piskopos

1185 - I. Afonso, Portekiz Krallığı (d. 1109)

1352 - VI. Clemens, 7 Mayıs 1342 tarihinden 1352'deki ölümüne kadar görevde kalmış papa (d. 1291)

1658 - Baltasar Gracián, İspanyol yazar (d. 1601)

1855 - William John Swainson, İngiliz ornitolog, malakolog, konkolog, entomolog ve ressam (d. 1789)

1867 - Giovanni Pacini, İtalyan müzisyen ve opera bestecisi (d. 1796)

1868 - August Schleicher, Alman dilbilimci (d. 1821)

1882 - Louis Blanc, Fransız sosyalist politikacı, gazeteci ve tarihçi (d. 1811)

1882 - Alfred Escher, İsviçreli politikacı ve iş adamı (d. 1819)

1889 - Jefferson Davis, Amerikalı general ve siyasetçi (d. 1808)

1892 - Ernst Werner von Siemens, Alman mucit ve sanayici (d. 1816)

1936 - Leyla Saz Hanım, Türk besteci ve yazar (d. 1850)

1945 - Alfred Saalwächter, Alman U-Boot komutanı (d. 1883)

1961 - Frantz Fanon, Fransız düşünür (d. 1925)

1967 - Cavid Erginsoy, Türk fizikçi ve bilim adamı (d. 1924)

1972 - Adnan Veli Kanık, Türk yazar ve gazeteci (d. 1916)

1974 - Nikolay Kuznetsov, Sovyetler Birliği Filo Amirali (d. 1904)

1976 - João Goulart, Brezilyalı politikacı ve Devlet Başkanı (d. 1918)

1984 - Viktor Şklovskiy, Rus yazar ve eleştirmen (d. 1893)

1988 - Roy Orbison, Amerikalı şarkıcı, gitarist ve şarkı sözü yazarı (d. 1936)

1990 - Tunku Abdülrahman, Malezya Başbakanı (d. 1903)

1991 - Richard Stone, İngiliz ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (d. 1913)

1993 - Don Ameche, Amerikalı müzikal filmlerde sıkça yer almış ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1908)

1998 - César Baldaccini, Fransız heykeltıraş (d. 1921)

2002 - Philip Berrigan, Amerikalı barış eylemcisi (d. 1923)

2014 - Ralph H. Baer, Alman-Amerikalı mucit, oyun geliştiricisi ve mühendisi (d. 1922)

2016 - Peter Vaughan, İngiliz oyuncu ve yapımcı (d. 1923)

2017 - Conrad Brooks, Amerikalı oyuncu (d. 1931)

2017 - Johnny Hallyday, Fransız rock müzik bestecisi, söz yazarı ve oyuncu (d. 1943)

2018 - José de Anchieta Júnior, Brezilyalı siyasetçi (d. 1965)

2018 - Larry Hennig, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1936)

2018 - Joseph Joffo, Fransız yazar (d. 1931)

2018 - Pete Shelley, İngiliz punk rock şarkıcısı, söz yazarı ve gitarist (d. 1955)

2019 - Yevda Abramov, Azerbaycanlı politikacı (d. 1948)

2019 - Ron Leibman, Amerikalı oyuncu (d. 1937)

2019 - Stoyanka Mutafova, Emektar Bulgar oyuncu (d. 1922)

2020 - T. B. Ekanayake, Sri Lankalı siyasetçi (d. 1954)

2020 - Tabaré Vázquez, Uruguaylı siyasetçi (d. 1940)

2020 - Senta Wengraf, Avusturyalı sinema ve televizyon oyuncusu (d. 1924)

2020 - Ali-Asker Zarei, İranlı asker ve muhafazakâr siyasetçi (d. 1956)

2021 - Teoman Duralı, Türk felsefe profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür (d. 1947)

6 ARALIK NE GÜNÜ?

Aziz Nikola Günü

Türk Sanat Müziği Günü

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