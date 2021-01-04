Tarihte bugün ne oldu? 4 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Ocak'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 4 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Ocak'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

4 Ocak tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 4 Ocak'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 4 Ocak tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1755 - Haliç dondu.

1885 - İlk başarılı apandisit ameliyatı, Dr. William W. Grant tarafından, hastası Mary Gartside'a gerçekleştirildi.

1896 - Utah, Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. eyaleti oldu.

1911 - Babıâli yangını.

1918 - Rusya, Finlandiya'nın bağımsızlığını tanıdı.

1926 - İstanbulspor, Kemal Halim Gürgen tarafından kuruldu.

1932 - Hindistan'da Mahatma Gandhi tutuklandı.

1939 - Japonya'da faşist Hiranuma Kiichiro başbakan oldu.

1944 - Sovyet askerleri, savaş öncesinin Polonya sınırını geçti.

1948 - Burma, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

1951 - Çin ve Kuzey Kore birlikleri, Seul'ü işgal etti.

1954 - Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, Kayseri'de Türkiye'nin ilk İşçi Bankasını açtı.

1962 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John F. Kennedy, Vietnam'a daha fazla asker göndereceklerini açıkladı.

1967 - 490 kilometre uzunluğundaki Batman-İskenderun petrol boru hattı hizmete açıldı.

1967 - Irak petrol boru hattı açıldı.

1969 - Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Yılanlıoğlu, "Bu memleket Moskof uşaklarının değil, Ergenekon aslanlarınındır" dedi.

1969 - Her türlü ırk ayrımcılığının kaldırılmasına dair uluslararası sözleşme imzalandı.

1976 - Çanakkale'de antik Truva kentinin bulunduğu yere, 12 metre yüksekliğinde Truva Atı yapıldı.

1979 - Anadolu Ekspresi ile Boğaziçi Ekspresi, Sincan yakınlarında çarpıştı. Kazada on dokuz kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

1986 - İstanbul Boğazı'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yapımına başlandı.

1987 - Washington'dan Boston'a giden bir yolcu treni, bir başka trenle çarpıştı: 16 kişi öldü.

1990 - Pakistan'ın Sindh bölgesinde bir yolcu treni, bir yük treni ile çarpıştı: 300 kişi öldü.

1996 - Ümraniye E-Tipi Cezaevi'nde çıkan olaylara askerlerin müdahalesi sonucu 3 kişi öldü, 67 kişi yaralandı.

2004 - Afganistan'da büyük meclis Loya Jirga, yeni anayasayı kabul etti.

2004 - Gürcistan'da "Kadife Devrim" öncülerinden Mihail Saakaşvili, Eduard Şevardnadze'nin yerine devlet başkanı seçildi.

2006 - İsrail Başbakanı Ariel Şaron beyin kanaması geçirerek komaya girdi. Yeni parti Kadima'nın 28 Mart'taki seçim zaferinden sonra Ehud Olmert, İşçi Partisi lideri Amir Peretz ile yeni hükûmeti kurdu ve başbakan oldu.

2010 - Burç Halife'nin inşaatı tamamlandı ve dünyanın en yüksek gökdeleni ünvânını elde etti.

DOĞUMLAR

1341 - Wat Tyler, İngiliz devrimci lider (ö.1381)

1643 - Isaac Newton, İngiliz matematikçi ve modern fiziğin kurucusu (ö. 1727)

1710 - Giovanni Battista Pergolesi, İtalyan müzisyen (ö. 1736)

1725 - Petro Aleksandroviç Rumyantsev, Rus general (ö. 1796)

1785 - Jacob Grimm, Alman yazar (Grimm Kardeşler'in büyüğü) (ö. 1863)

1809 - Louis Braille, Fransız eğitimci (görme engellilerce yaygın olarak kullanılan ve kendi adıyla anılan baskı ve yazı tekniğini icat eden) (ö. 1852)

1882 - Yoshijiro Umezu, Japon asker (ö. 1949)

1896 - André Masson, Fransız ressam (ö. 1987)

1900 - Nazlı Ecevit, Türk ressam (ö. 1985)

1903 - Georg Elser, Alman marangoz (Hitler'e karşı başarısız suikast girişiminde bulunan) (ö. 1945)

1905 - Aristid von Grosse, Alman-Amerikalı kimyager ve akademisyen (ö. 1985)

1918 - Étienne Dailly, Fransız senatör, hukukçu (ö. 1996)

1927 - Sabite Tur Gülerman, Türk ses sanatçısı (ö. 1989)

1929 - Özcan Başkan, Türk dil bilimci (ö. 1997)

1931 - Coşkun Özarı, Türk futbolcu ve teknik direktör (ö. 2011)

1932 - Carlos Saura, İspanyol film yönetmeni

1935 - Floyd Patterson, Amerikalı boksör (ö. 2006)

1941 - George Pan Cosmatos, Yunan asıllı İtalyan film yönetmeni (ö. 2005)

1942 - John McLaughlin, İngiliz müzisyen

1956 - Nur Yoldaş, Türk pop müzik sanatçısı

1963 - Till Lindemann, Alman müzisyen

1971 - Tayfun Güneyer, Türk senarist ve yönetmen

1978 - Marcello Bravo, Avusturyalı dansçı ve porno yıldızı

1980 - Bobbi Eden, Hollandalı aktris ve porno film oyuncusu

1980 - Öner Erkan, Türk oyuncu

1984 - İbrahim Akın, Türk futbolcu

1985 - Gökhan Gönül, Türk futbolcu

1987 - Marissa Coleman, Birleşik Amerikalı basketbolcu

1990 - Toni Kroos, Alman futbolcu

ÖLÜMLER

1877 - Cornelius Vanderbilt, Amerikan girişimci (d. 1794)

1892 - James Redhouse, İngiliz dil bilgini, mütercim, sözlük yazarı (d. 1811)

1913 - Alfred Graf von Schlieffen, Alman general (d. 1833)

1927 - Süleyman Nazif, Türk şair, yazar ve devlet adamı (d. 1870)

1941 - Henri Bergson, Fransız filozof ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1859)

1960 - Albert Camus, Fransız yazar, düşünür ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1913)

1961 - Erwin Schrödinger, Avusturyalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1887)

1963 - Muzaffer Sarısözen, Türk ozan, âşık (d. 1899)

1965 - T.S. Eliot, ABD asıllı Britanyalı şair ve oyun yazarı (d. 1888)

1967 - Boris Kraigher, Sloven komünist partizan, eski Slovenya Sosyalist Cumhuriyeti başbakanı (d. 1914)

1975 - Carlo Levi, İtalyan ressam, yazar, doktor, aktivist ve antifaşist (d. 1902)

2000 - Spiros Markezinis, Yunan siyasetçi (d. 1909)

2003 - Sabiha Gürayman, Türk inşaat mühendisi ve voleybolcu (Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühendisi) (d. 1919)

2006 - Maktum bin Raşid Al Maktum, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı (d. 1946)

2010 - Kemal Demir, Türk hekim, siyasetçi ve Kızılay Genel Başkanı (d. 1921)

2013 - Şenay Yüzbaşıoğlu, Türk pop müzik şarkıcısı ve söz yazarı (d. 1951)

2016 - Sedat Üründül, Türk yüksek inşaat mühendisi ve müteahhit (d. 1920)

2019 - Leo J. Dulacki, Amerikalı asker (d. 1918)

BAYRAMLAR VE YILDÖNÜMLERİ

Myanmar Ulusal Günü

Diyarbakır'da Süleyman Nazif'i Anma Günü