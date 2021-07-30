Tarihte bugün ne oldu? 30 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 30 Temmuz'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 30 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 30 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 30 Temmuz yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
30 Temmuz tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 30 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? 30 Temmuz tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 1629 - Napoli'de (İtalya) deprem: 10.000 kişi öldü.
• 1688 - Belgrad Kuşatması: Osmanlı hakimiyetindeki Belgrad, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu önderliğindeki güçler tarafından kuşatıldı ve 8 Eylül'de şehri ele geçirdiler.
• 1811 - Meksika'da rahip Miguel Hidalgo kurşuna dizildi. Hidalgo bir yıl önce Meksika'da bağımsızlık hareketini başlatmıştı.
• 1908 - İstanbul Cibali Tütün Fabrikası işçileri greve çıktı.
• 1929 - Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa'ya suikast girişimi iddiasıyla yargılanan Kadriye Hanım ve arkadaşları beraat ettiler.
• 1932 - Yaz Olimpiyatları, Los Angeles'ta başladı.
• 1940 - Yozgat'ta deprem: 12 köy yıkıldı, 300 ölü ve 360 yaralı.
• 1945 - Trakya'da Nazi Almanyası adına casusluk yaptıkları iddiasıyla yargılanan 15 kişi ölüm cezasına mahkûm edildi.
• 1946 - Kazım Orbay, Genelkurmay Başkanlığı'ndan istifa etti, yerine Salih Omurtak atandı.
• 1947 - Demokrat Parti Kütahya Milletvekili Adnan Menderes'in TBMM'de yaptığı konuşmayı yayımlayan Tasvir, Demokrasi, Demokrat İzmir ve Yeni Asır gazetelerinin sahipleri ve Yazı İşleri Müdürleri tutuklandılar.
• 1966 - Amerika Birleşik Devletleri'ne ait uçaklar, Kuzey ve Güney Vietnam arasındaki askerden arındırılmış bölgeyi bombaladı.
• 1966 - Birleşik Krallık, Almanya'yı 4-2 yenerek Dünya Futbol Şampiyonu oldu.
• 1971 - Boeing 727 tipi Japon millî bir yolcu uçağı ile bir Japon savaş uçağı, Morioka (Japonya) semalarında çarpıştı: 162 kişi öldü.
• 1973 - Üniversiteye giriş sınavı, sorular satıldığı için iptal edildi.
• 1975 - Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye İş Bankası'ndaki hissesini denetleme yetkisinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olduğu karara bağlandı.
• 1977 - Türkiye Basketbol Genç Millî Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu.
• 1981 - Mamak Askeri Cezaevi'nde, açlık grevi yapanlardan 16'sı hastaneye kaldırıldı.
• 1982 - Mehmet Yurdadön, Finlandiya'da yapılan 10 bin metre yarışmasında altın madalya kazandı.
• 1992 - İstanbul, Ankara, Adana Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri ile Trabzon Belediyesi'nde çalışan yaklaşık 43.000 işçi greve başladı.
• 1995 - Çeçenistan ile Rusya arasındaki savaşa son veren bir dizi anlaşma Grozni'de imzalandı.
• 1998 - Üniversite sınavlarının tek basamaklı olması, YÖK Genel Kurulu'nda onaylandı.
• 2002 - Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda arasında, Orta Afrika'da istikrarsızlığa ve milyonlarca kişinin ölümüne yol açan savaşı sona erdirme çabasıyla barış anlaşması imzalandı.
• 2008 - Anayasa Mahkemesi tarafından Adalet ve Kalkınma Partisine açılan kapatma davası reddedildi.
DOĞUMLAR
• 1511 - Giorgio Vasari, İtalyan ressam, yazar, tarihçi ve mimar (ö. 1574)
• 1569 - I. Karl, Lihtenştayn prensi (ö. 1627)
• 1751 - Maria Anna Mozart, Avusturyalı piyanist (Wolfgang Amadeus Mozart'ın ablası) (ö. 1829)
• 1818 - Emily (Jane) Brontë, İngiliz edebiyatçı (ö. 1848)
• 1828 - William Edwin Brooks, İrlandalı ornitolog (ö. 1899)
• 1863 - Henry Ford, Amerikalı otomobil üreticisi (ö. 1947)
• 1898 - Henry Moore, İngiliz heykeltıraş (ö. 1986)
• 1922 - Turhan Selçuk, Türk karikatürist (ö. 2010)
• 1931 - Brian Clemens, İngiliz senarist, yapımcı ve yönetmen (ö. 2015)
• 1936 - Buddy Guy, beş Grammy sahibi Amerikalı blues gitaristi ve şarkıcısı
• 1936 - Pilar, Kral I. Juan Carlos'un ablasıydı (ö. 2020)
• 1938 - Hervé de Charette, Fransız siyasetçi
• 1939 - Güneri Cıvaoğlu, Türk gazeteci
• 1940 - Clive Sinclair, İngiliz mucittir
• 1941 - Paul Anka, Lübnan asıllı Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı
• 1944 - Frances de la Tour, Fransız asıllı İngiliz aktris
• 1945 - Patrick Modiano, Fransız romancı ve 2014 Nobel Edebiyat Ödülü sahibidir
• 1947 - Françoise Barré-Sinoussi, Fransız bir virolog
• 1947 - Arnold Schwarzenegger, Avusturya asıllı Amerikalı sinema oyuncusu, sporcu ve siyasetçi
• 1948 - Jean Reno, Fransız aktör
• 1948 - Otis Taylor, Amerikalı blues sanatçısı
• 1956 - Delta Burke, Amerikalı oyuncudur
• 1957 - Nery Pumpido, Arjantinli millî futbolcu ve teknik direktör
• 1958 - Kate Bush, İngiliz şarkıcı-söz yazarı, müzisyen ve kayıt yapımcısı
• 1960 - Richard Linklater, Amerikalı yönetmen, film yapımcısı, senarist ve oyuncu
• 1961 - Laurence Fishburne, Amerikalı film yapımcısı, yönetmen ve aktör
• 1962 - Alphan Manas, Türk girişimci ve iş adamı
• 1963 - Antoni Martí, Andorralı mimar ve politikacı
• 1963 - Chris Mullin, Amerikalı basketbolcusudur
• 1963 - Lisa Kudrow, Amerikalı oyuncu
• 1964 - Vivica A. Fox, Amerikalı oyuncudur
• 1964 - Jürgen Klinsmann, Alman futbolcu ve teknik direktör
• 1966 - Kerry Fox, Yeni Zelandalı aktris
• 1967 - Derya Taşçı Özyer, Türk basketbolcu ve antrenör
• 1968 - Terry Crews, Amerikalı komedyen, oyuncu ve eski profesyonel amerikan futbolu oyuncusudur
• 1968 - Cengiz Küçükayvaz, Türk oyuncu
• 1968 - Robert Korzeniowski, Polonyalı yürüyüşçü
• 1968 - Sean Moore, Galli bir müzisyen
• 1969 - Simon Baker, Avustralya'lı aktör
• 1970 - Dean Edwards, Amerikalı stand-up komedyen, aktör, şarkıcı, yazar, müzisyen ve ses sanatçısı
• 1970 - Christopher Nolan, İngiliz film yönetmeni
• 1973 - Ümit Davala, Türk futbolcu
• 1973 - Sonu Nigam, Hint şarkıcı
• 1974 - Radostin Kişişev, Bulgar millî futbolcudur
• 1974 - Hilary Swank, Amerikalı sinema oyuncusu ve iki Akademi Ödülü sahibi
• 1975 - Cherie Priest, Amerikalı yazar
• 1977 - Jaime Pressly, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusudur
• 1977 - Bootsy Thornton, Amerikalı basketbolcudur
• 1979 - Carlos Arroyo, Porto Riko'lu eski basketbolcu ve şarkıcı
• 1980 - Sara Anzanello, İtalyan voleybolcu
• 1982 - Nesrin Cavadzade, Azerbaycan asıllı Türk dizi ve sinema oyuncusu
• 1982 - Cihad el-Hüseyin, Suriyeli eski millî futbolcudur
• 1982 - Yvonne Strahovski, Avustralyalı aktris
• 1984 - Gupse Özay, Türk oyuncu ve senarist
• 1987 - Luca Lanotte, İtalyan buz patenci
• 1993 - André Gomes, Portekiz millî futbolcudur
• 1994 - Jordan Silva, Meksikalı futbolcu
• 1999 - Joey King, Amerikalı çocuk oyuncu ve pop müzik şarkıcısı
ÖLÜMLER
• 1286 - Bar Hebraeus, felsefeci, tarihçi, şair, gramer uzmanı, müfessir, ilahiyatçı ve dönemin Süryani Katolikos'u (d. 1225)
• 1585 - Niccolò da Ponte, Venedik Cumhuriyeti'nin 87'İici dükası (d. 1491)
• 1683 - Maria Theresa, Habsburg Hanedanı'nın İspanya koluna mensubiyet yoluyla Avusturya Arşdüşesi ve evlilik yoluyla Fransa Kraliçesi (d. 1638)
• 1718 - William Penn, İngiliz girişimci, filozof ve dinbilimci (d. 1644)
• 1811 - Miguel Hidalgo, Meksikalı Katolik papaz (d. 1753)
• 1871 - Max Bezzel, Alman satranç oyuncusu (d. 1824)
• 1898 - Otto von Bismarck, Alman devlet adamı (d. 1815)
• 1900 - Alfred, 1893 - 1900 yılı arasında Saxe-Coburg ve Gotha Dükü (d. 1844)
• 1912 - İmparator Meiji, Japon İmparatoru (d. 1852)
• 1916 - Albert Ludwig Sigesmund Neisser, Alman tıp doktoru (bel soğukluğunun etkenini bulan) (d. 1855)
• 1930 - Joan Gamper, İsviçreli bir futbolcu (d. 1877)
• 1965 - Jun'ichiro Tanizaki, Japon bir yazardı (d. 1886)
• 1969 - Jørgen Jørgensen, Danimarkalı filozof (d. 1894)
• 1975 - Jimmy Hoffa, Amerikalı işçi sendikası lideri (d. 1913)
• 1985 - Julia Robinson, Amerikalı bir matematikçiydi (d. 1919)
• 1990 - Hüseyin Peyda, Türk sinema oyuncusu (d. 1919)
• 1996 - Claudette Colbert, Amerikalı aktris (d. 1903)
• 1997 - Bao Dai, Vietnam İmparatoru (d. 1913)
• 2005 - John Garang, Güney Sudanlı siyasetçi ve isyancı lider (d. 1945)
• 2006 - Duygu Asena, Türk gazeteci ve yazar (d. 1946)
• 2006 - Murray Bookchin, Amerikalı bir yazar (d. 1921)
• 2007 - Ingmar Bergman, İsveçli oyun yazarı ve film yönetmeni (d. 1918)
• 2007 - Michelangelo Antonioni, İtalyan film yönetmeni (d. 1912)
• 2009 - Muhammed Yusuf, Boko Haram'ın kurucusu (d. 1970)
• 2012 - Maeve Binchy, İrlandalı gazeteci, kısa öykü yazarı ve romancı (d. 1940)
• 2013 - Robert N. Bellah, Amerikalı sosyolog (d. 1927)
• 2013 - Antoni Ramallets, İspanyol eski teknik direktör ve millî kaleci (d. 1924)
• 2014 - Dick Smith, Amerikalı makyaj sanatçısı (d. 1922)
• 2015 - Lynn Anderson, Amerikalı şarkıcı (d. 1947)
• 2015 - Pervin Par, Türk sinema oyuncusu (d. 1939)
• 2016 - Gloria DeHaven, Amerikalı oyuncu ve şarkıcısıdır (d. 1925)
• 2016 - Dave Schwartz, Amerikalı eski meteorolog (d. 1953)
• 2017 - Tato Cifuentes, Şili doğumlu Arjantinli oyuncu, şarkıcı, ve kukla sanatçısı (d. 1925)
• 2017 - Slim Mahfoudh,Tunuslu oyuncu (d. 1942)
• 2017 - Anton Vratuša, Slovenya Başbakanı ve Birleşmiş Milletler Yugoslavya Büyükelçiliği yapmış eski bir siyasetçi ve diplomat (d. 1915)
• 2018 - Andreas Kappes, Alman bisiklet sporcusu (d. 1965)
• 2018 - Finn Tveter, Norveçli hukukçu ve kürek sporcusudur (d. 1947)
• 2019 - Marcian Bleahu, Rumen jeolog, speleolog, coğrafyacı, dağcı, kaşif, yazar ve siyasetçi (d. 1924)
• 2020 - Karen Berg, Amerikalı yazar, aktivist ve iş kadını (d. 1942)
• 2020 - Maarten Biesheuvel, Hollandalı yazar (d. 1939)
• 2020 - Herman Cain, Amerikalı bir iş adamı (d. 1945)
• 2020 - Somen Mitra, Hint siyasetçi (d. 1941)
• 2020 - Lee Teng-hui, Tayvanlı siyasetçi (d. 1923)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
• Fırtına : Erik Fırtınası
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.