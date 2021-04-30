Tarihte bugün ne oldu? 30 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 30 Nisan'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 30 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 30 Nisan yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
30 Nisan tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Nisan'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 30 Nisan tarihinde ne oldu?
OLAYLAR
• 1006 - Tarihte kayıtlara geçirilmiş en parlak Süpernova olan SN 1006, Kurt takımyıldızı içerisinde gözlemlendi.
• 1563 - Kral VI. Charles'ın emriyle, bütün Yahudiler Fransa'dan çıkarıldı.
• 1789 - George Washington, ABD'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.
• 1803 - ABD, Louisiana topraklarını Fransa'dan 15 milyon dolar karşılığında satın aldı. Böylelikle genç ülkenin toprakları iki katına çıkmış oldu. Bu alışverişe tarihte "Louisiana mübayaası" adı verilmektedir.
• 1919 - Mustafa Kemal Paşa, Dokuzuncu Ordu Müfettişliğine atandı.
• 1920 - Paris'te toplanacak Barış Konferansı ile ilgili Ankara'da toplanan Büyük Millet Meclisi, taraf ülkelerin Dış İşleri Bakanlıklarına gönderdiği bir yazıyla, İstanbul'dan ayrı bir Hükümetin kurulduğunu bildirdi.
• 1939 - Türkiye'nin de katıldığı New York Dünya Sergisi açıldı.
• 1945 - Adolf Hitler ve bir gün önce evlendiği Eva Braun intihar etti.
• 1955 - Bugün kullanılan Vietnam bayrağını, Kuzey Vietnam ilk kez resmî bayrağı olarak kabul etti.
• 1959 - İsmet İnönü'nün Uşak gezisinde olaylar çıktı. Polis, halkı dağıtmak için göz yaşartıcı bomba kullandı.
• 1960 - İstanbul'da bir gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
• 1960 - Ali Ulvi Ersoy'nin karikatürü nedeniyle, Cumhuriyet gazetesi 10 gün süreyle kapatıldı.
• 1961 - İstanbul Kartal'da iki tren çarpıştı: 16 kişi öldü, 78 kişi de yaralandı.
• 1964 - Diyanet İşleri Başkanlığı, doğum kontrolünün uygulanmasını verdiği bir fetvayla kamuoyuna açıkladı.
• 1967 - CHP Dördüncü Olağanüstü Kurultayı sonuçlandı. Kurultay'da kabul edilen ortanın solu siyasetine karşı çıkan Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu'nun liderliğini yaptığı 33 Milletvekili ve 15 Senatör partiden istifa etti.
• 1975 - Kuzey Vietnam birlikleri, Saygon'daki Bağımsızlık Sarayı'na girerek Vietnam Savaşı'nı bitirdi.
• 1975 - Anayasa Mahkemesi tarafından 1971'de kapatılan Türkiye İşçi Partisi yeniden kuruldu.
• 1986 - Çernobil reaktör kazası sonucu meydana gelen nükleer kaza sonrasında atmosfere büyük miktarda fisyon ürünleri salındığı tüm dünya tarafından öğrenildi.
• 1993 - WWW ön eki ile günümüzde kullanılan internet, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) tarafından, halkın ulaşabileceği şekle getirildi.
• 1998 - ABD, PKK'yı en tehlikeli terör örgütleri arasında saydı.
• 1998 - NATO Konseyi, Kosova Bildirisi yayınladı. Şiddeti reddeden ittifak, Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç'e uyarılarda bulundu.
• 1998 - PKK, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bazı Yunan parlamenterlerin de katılımıyla Balkanlar Bürosu'nu açtı.
• 1999 - Ankara 2 Numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi, Abdullah Öcalan'ın yargılanmasının 31 Mayıs Pazartesi gününden itibaren İmralı Adası'nda kesintisiz olarak sürdürülmesine karar verdi.
• 2003 - Metrocity alışveriş merkezi İstanbul'da açıldı.
• 2013 - Türkiye'nin en uzun tutuklu kalan (32,5 yıl) mahkûmu, Tahir Canan tahliye edildi.
DOĞUMLAR
• 1770 - David Thompson, Britanyalı-Kanadalı kürk tüccarı, kadastrocu ve harita yapımcısı (ö. 1857)
• 1777 - Carl Friedrich Gauss, Alman kökenli matematikçi ve bilim insanı (ö. 1855)
• 1803 - Albrecht von Roon, Prusyalı asker ve devlet adamı (ö. 1879)
• 1870 - Franz Lehár, Macar besteci (ö. 1948)
• 1883 - Jaroslav Hašek, Çek romancı (ö. 1923)
• 1896 - Giuseppe Vaccaro, İtalyan mimar (ö. 1970)
• 1902 - Theodore Schultz, Amerikan iktisatçı ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (ö. 1998)
• 1916 - Bob Pirie, Kanadalı yüzücü (ö. 1984)
• 1916 - Claude Elwood Shannon, Amerikalı matematikçi ve elektrik mühendisi (ö. 2001)
• 1926 - Cloris Leachman, Amerikalı aktris, komedyen ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2021)
• 1933 - Willie Nelson, Amerikalı country-folk sanatçısı
• 1938 - Larry Niven, Amerikalı bilim kurgu yazarı
• 1949 - António Guterres, Portekizli siyasetçi ve Birleşmiş Milletler'in 9. Genel Sekreteri
• 1949 - Selim İleri, Türk yazar, senarist ve eleştirmen
• 1952 - Jacques Audiard, Fransız film yönetmeni ve senarist
• 1954 - Jane Campion, Yeni Zelandalı film yönetmeni, senarist ve Oscar ödülü sahibi
• 1956 - Lars von Trier, Danimarkalı film yönetmeni ve senarist
• 1959 - Stephen Harper, Kanadalı politikacı ve Kanada'nın 22. Başbakanı
• 1961 - Thomas Schaaf, Alman futbolcu ve teknik direktör
• 1965 - Adrian Pasdar, Amerikalı aktör ve film yönetmeni
• 1970 - Halit Ergenç, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu
• 1975 - Johnny Galecki, Amerikalı oyuncu.
• 1976 - Ankaralı Namık, Türk müzisyen, söz yazarı, bestekâr ve oyuncu (ö. 2015)
• 1976 - Amanda Palmer, Amerikalı şarkıcı,söz yazarı
• 1978 - Ayça İnci, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
• 1978 - Simone Barone, İtalyan futbolcu
• 1981 - Rasim Ozan Kütahyalı, Türk köşe yazarı ve televizyon yorumcusu
• 1982 - Kirsten Dunst, Amerikalı sinema oyuncusu
• 1982 - Christopher Charles Lloyd, sahne adıyla Lloyd Banks, Amerikalı rapçi ve G-Unit grubunun bir üyesidir
• 1985 - Gal Gadot, İsrailli oyuncu ve model
• 1986 - Dianna Agron, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı
• 1989 - Tunay Acar, Türk-Alman futbolcudur.
• 1990 - Michael Schulte, Alman şarkıcı.
• 1991 - Hristos Milordos, Kıbrıs Rumu şarkıcı.
• 1992 - Finn Lemke, Alman hentbolcudur.
• 1992 - Jacques Webster, sahne adı ile Travis Scott, Amerikalı rapçi ve prodüktördür
• 1992 - Marc-André ter Stegen, Alman kaleci
• 1992 - Pawel Wszolek, Polonyalı futbolcudur.
• 1993 - Amine Gülşe, Türk oyuncu ve manken
• 1998 - Olivia DeJonge, Avustralyalı aktris
ÖLÜMLER
• 65 - Lucan (Marcus Annaeus Lucanus), Romalı şair (d. 39)
• 1030 - Gazneli Mahmud, Gazne Devleti'nin kurucusu (d. 971)
• 1305 - Roger de Flor, başta Sicilya ve Bizans İmparatorluğu olmak üzere Akdeniz kıyılarında ve Anadolu topraklarında faaliyetlerde bulunmuş olan condottiere (d. 1267)
• 1632 - III. Sigismund Vasa, İsveç kralı ve Finlandiya Büyük Dükü (d. 1566)
• 1642 - Dmitri Pojarski, 1611'den 1612'ye kadar Lehistan-Rusya Savaşı sırasında askeri liderliği ile tanınan bir Rus prensiydi (d. 1577)
• 1751 - Petro Lassi, 1735-1739 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rus ordularına komutanlık etmiş bir generaldir (d. 1678)
• 1792 - John Montagu, İngiliz siyasetçi ve diplomat (sandviçin mucidi) (d. 1718)
• 1821 - Benderli Ali Paşa, Osmanlı sadrazamı ve devlet adamı (d. ?)
• 1847 - Karl (Teschen Dükü), Avusturya arşidükü, askeri reformcu ve kuramcı (d. 1771)
• 1865 - Robert FitzRoy, İngiliz meteorolog ve denizci (d. 1805)
• 1883 - Édouard Manet, izlenimciliğin kurucularından Fransız ressam (d. 1832)
• 1885 - Jens Peter Jacobsen, Danimarkalı şair, yazar, bilim insanı (d. 1847)
• 1889 - Carl Rosa, Alman asıllı İngiliz opera besteci ve yöneticisi (d. 1842)
• 1921 - Kamures Hanım, V. Mehmed'in ilk eşi (d. 1855)
• 1945 - Adolf Hitler, Avusturya doğumlu Alman politikacı ve yazar (Nazi Almanyası'nın diktatörü) (d. 1889)
• 1945 - Eva Braun, Adolf Hitler'in uzun süreli hayat arkadaşı ve kısa bir süre için nikahlı eşi (d. 1912)
• 1956 - Alben W. Barkley, Amerikalı siyasetçi ve ABD'nin 35. başkan yardımcısı (d. 1877)
• 1970 - Inger Stevens, İsveç doğumlu Amerikalı aktris (d. 1934)
• 1974 - Agnes Moorehead, Amerikalı aktris (d. 1900)
• 1983 - Muddy Waters, Amerikalı müzisyen (d. 1913)
• 1989 - Sergio Leone, İtalyan film yapımcısı ve yönetmen (d. 1929)
• 1994 - Roland Ratzenberger, Avusturyalı F1 yarışçısı (d. 1960)
• 2007 - Gordon Scott, Amerikalı aktör (d. 1926)
• 2010 - Gerry Ryan, İrlandalı yazar, televizyon sunucusu ve haber spikeri (d. 1956)
• 2011 - Ernesto Sabato, Arjantinli yazar (d. 1911)
• 2015 - Benjamin Earl King, Amerikalı soul şarkıcısı (d. 1938)
• 2015 - Henriette Ragon, bilinen ismiyle Patachou, Fransız şarkıcı ve oyuncu (d. 1918)
• 2015 - Peter Nigel Terry, İngiliz oyuncu ve dublaj sanatçısı (d. 1945)
• 2016 - Daniel Aaron, Amerikalı yazar ve akademisyen (d. 1912)
• 2016 - Uwe Friedrichsen, Alman sinema ve dizi oyuncusu (d. 1934)
• 2016 - Harry Kroto, 1996 Nobel Kimya Ödülü'nü Robert Curl ve Richard Smalley ile paylaşan Britanyalı kimyager (d. 1939)
• 2017 - Belchior, Brezilyalı şarkıcı ve bestecidir (d. 1946)
• 2017 - Lorna Gray, Amerikalı oyuncudur (d. 1917)
• 2017 - Ueli Steck, İsviçreli dağcı ve tırmanış sporcusu (d. 1976)
• 2018 - Joel Kovel, Amerikalı yazar ve psikiyatrist (d. 1936)
• 2019 - Anémone, Fransız oyuncu (d. 1950)
• 2019 - Beth Carvalho, Brezilyalı kadın şarkıcı, besteci, dans müzisyeni ve siyasetçi (d. 1946)
• 2019 - Luciano Comaschi, İtalyan teknik direktör ve eski futbolcudur (d. 1931)
• 2019 - Peter Mayhew, İngiliz aktördür (d. 1944)
• 2020 - Süleyman Adamu, Nijeryalı politikacı (d. 1963)
• 2020 - Tony Allen, Nijeryalı baterist, besteci ve söz yazarı (d. 1940)
• 2020 - Óscar Chávez, Meksikalı şarkıcı, söz yazarı, besteci ve aktör (d. 1935)
• 2020 - Jordan Cox, İngiliz ragbi birliği oyuncusu (d. 1992)
• 2020 - Kundanika Kapadia, Hint romancı, öykü yazarı ve deneme yazarı (d. 1927)
• 2020 - Rishi Kapoor, Hint Oyuncu (d. 1952)
• 2020 - Sam Lloyd, Amerikalı tanınmış aktör, kapella şarkıcısı ve müzisyen (d. 1963)
• 2020 - Jean-Marc Manducher, Fransız işadamı ve spor yöneticisiydi (d. 1948)
• 2020 - Sylvie Vincent, Kanadalı antropolog ve etnolog (d. 1941)
• 2020 - Yu Lihua, Tayvanlı-Amerikalı yazar ve öğretmen (d. 1931)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
• Uluslararası Caz Günü
• Dünya Veteriner Hekimler Günü (2016)
• Muş'tan Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi (1918)