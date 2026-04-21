Pendik'te ev tekstili atölyesinde yangın! Mahsur kalanlar var

Pendik'te ev tekstili üretimi yapılan atölyede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Esenyalı Mahallesi Uygar Sokak'ta bir plazanın giriş katında ev tekstili üretimi yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

MAHSUR KALANLAR VAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahalesini sürdüren ekipler, yoğun dumanın binanın üst katlarına yayılması nedeniyle mahsur kalanları tahliye etmek için çalışma yapıyor.

