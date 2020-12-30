Tarihte bugün ne oldu? 30 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 30 Aralık'ta yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 30 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 30 Aralık'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
30 Aralık tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 29 Aralık'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 30 Aralık tarihinde ne oldu?
OLAYLAR
1517 - Osmanlı Orduları, Kudüs'e girdi.
1898 - Gülhane Askerî Tıp Mektebi açıldı.
1903 - Chicago'da (ABD), bir tiyatroda çıkan yangında 600 kişi öldü.
1911 - Çin'in seçimle işbaşına gelen ilk Başkanı Sun Yat-sen görevine başladı.
1916 - Rusya'da Çarlık ailesini etkisi altına alan Sibiryalı Grigori Yefimoviç Rasputin, soylular tarafından öldürüldü.
1918 - Almanya Komünist Partisi kuruldu.
1922 - Vladimir İlyiç Lenin, Sovyetler Birliği'nin kurulduğunu açıkladı.
1924 - Amerikalı astronom Edwin Hubble, evrende Samanyolu'ndan başka galaksiler de olduğunu açıkladı.
1946 - Demokrat Parti'yi komünistlikle suçlayan Yozgat Valisi Sadri Aka mahkûm oldu.
1947 - Romanya'da Sovyet yanlısı Hükümet, Kral Mihai'i tahtan indirdi.
1950 - Türkiye, 25 Temmuz'da Kore'ye asker gönderme kararı almıştı. Türk Barışseverler Cemiyeti Kore'ye asker gönderilmesini protesto edince dava açıldı. Cemiyet başkanı Behice Boran ve arkadaşları on beşer ay hapis cezasına çarptırıldı.
1951 - İstanbul Maltepe'deki Süreyya Paşa İşçi Sanatoryumu açıldı.
1953 - İlk NTSC sistemli televizyon cihazları piyasaya verildi. RCA firmasının ürettiği bu cihazların tanesi 1175 dolardan satıldı.
1958 - Fidel Castro liderliğindeki isyancılar Küba'nın Başkentini ele geçirmek üzereler. Castro, Batista'nın askerî rejimini yıkmayı hedefliyor.
1960 - Uluslararası Para Fonu (IMF) ve İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Türkiye'ye kredi vermeyi kabul etti.
1972 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Richard Nixon, "Hanoi'nin bombalanmasını durdurun" emrini verdi.
1977 - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 104 milyon liraya ihale edildi.
1981 - Galatasaray Eğitim Vakfı kuruldu.
1990 - Türkiye İnsan Hakları Kurumu Vakfı kuruldu.
1993 - İsrail ve Vatikan karşılıklı olarak birbirlerini tanıma kararı aldılar.
1994 - Taksim'de The Marmara Oteli'nin girişindeki Cafe Marmara'da bomba patladı; Sinema eleştirmeni Cüneyt Cebenoyan'ın ablası arkeolog Yasemin Cebenoyan öldü; yazar ve sinema eleştirmeni Onat Kutlar ağır yaralandı, ancak O da 11 Ocak 1995'te yaşamını yitirdi.
1997 - Cezayir'de silahlı kişiler dört köyde katliam yaptı, 412 kişiyi öldürdüler.
DOĞUMLAR
39 - Titus Flavius Vespasianus, Roma imparatoru (ö. 81)
1490 - Ebussuud Efendi, Osmanlı din ve devlet adamı (ö. 1574)
1673 - III. Ahmet, Osmanlı'nın 23. Padişahı (ö. 1736)
1842 - Osman Hamdi Bey, Osmanlı arkeolog, müzeci, ressam ve Kadıköy'ün ilk Belediye Başkanı (ö. 1910)
1851 - Asa Griggs Candler, Amerikalı meşrubat üreticisi (Coca-Cola'yı geliştiren) (ö. 1929)
1865 - Rudyard Kipling, İngiliz yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1936)
1884 - Hideki Tojo, Japon asker, düşünür ve devlet adamı (ö. 1948)
1906 - Carol Reed, İngiliz film yönetmeni ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü sahibi (ö. 1976)
1910 - Paul Bowles, Amerikalı yazar (ö. 1999)
1914 - Mahir Canova, Türk tiyatro yönetmeni (ö. 1993)
1921 - Raşit Kerami, Lübnan Başbakanı (ö. 1987)
1927 - Turgut Özatay, Türk sinema oyuncusu (ö. 2002)
1946 - Patti Smith, Amerikalı müzisyen ve şair
1957 - Nikos Portokaloglou, Yunan şarkıcı ve besteci
1961 - Seda Sayan, Türk şarkıcı, dizi oyuncusu ve televizyon sunucusu
1963 - Mike Pompeo, Amerikan politikacı ve ABD'nin 70. Dışişleri Bakanı
1966 - Bennett Miller, Amerikalı yönetmen
1972 - Daniel Amokachi, Nijeryalı millî futbolcu
1973 - Nacho Vidal, İspanyol oyuncu
1977 - Kemal Muslubaş, Türk yelkenci ve antrenör
1977 - Volkan Kürşat Bekiroğlu, Türk futbolcu
1978 - Zbigniew Robert Prominski, Polonyalı baterist
1980 - Eliza Dushku, Arnavut asıllı Amerikalı oyuncu
1984 - LeBron James, Amerikalı basketbolcu
1986 - Meggan Mallone, Amerikalı porno yıldızı
1986 - Ellie Goulding, İngiliz şarkıcı
1995 - Kim Taehyung , Güney Koreli şarkıcı, dansçı, söz yazarı
2001 - Buket Öztürk, Türk bocce oyuncusu
ÖLÜMLER
1691 - Robert Boyle, İrlandalı bilim adamı (d. 1627)
1793 - Noël Martin Joseph de Necker, Belçikalı doktor ve botanikçi (d. 1730)
1916 - Grigori Yefimoviç Rasputin, Rus mistik (d. 1869)
1927 - İsmail Hakkı Bey, Türk besteci ve müzik eğitimcisi (d. 1865)
1933 - Ion Gheorghe Duca, Rumen devlet adamı (d. 1879)
1944 - Romain Rolland, Fransız romancı daramaturg, denemeci ve 1915 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1866)
1960 - Haşmet Akal, Türk ressam (d. 1918)
1970 - Sonny Liston, Amerikalı boksör (d. 1932)
1974 - Ali Muhittin Hacı Bekir, Türk spor adamı ve eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı (d. 1891)
1982 - Boris Bajanov, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Politbürosu sekreteri ve 1923-1925 yılları arasında Josef Stalin'in sekreteri (d. 1900)
1986 - İlhan Koman, Türk heykeltıraş (d. 1921)
1992 - Ling-Ling, Başkan Nixon'ın 1972'deki ziyareti sırasında Çin'in ABD'ye hediye ettiği dev panda (d. 1969)
1993 - İhsan Sabri Çağlayangil, Türk siyasetçi ve Dış İşleri Bakanlarından (d. 1908)
1996 - Lew Ayres, Amerikalı oyuncu (d. 1908)
2002 - Mary Wesley, İngiliz yazar (d. 1912)
2004 - Rıza Maksut İşman, Türk atlet (d. 1915)
2004 - Artie Shaw, Amerikalı caz klarnetçisi ve besteci (d. 1910)
2006 - Saddam Hüseyin, Irak Devlet Başkanı (d. 1937)
2009 - Abdurrahman Vahit, Endonezya Cumhurbaşkanı (d.1940)
2016 - Kyriakos Amiridis Yunan diplomat ve Yunanistan'ın Brezilya büyükelçisi (d. 1957)