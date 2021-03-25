Tarihte bugün ne oldu? 25 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 25 Mart'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 25 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 25 Mart'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

25 Mart tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 25 Mart'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 25 Mart tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1655 - Satürn'ün en büyük uydusu Titan, Christiaan Huygens tarafından keşfedildi.

1752 - İngiltere'de yılın ilk günü. İngilizlerde 1 Ocak ile başlayan ilk yıl 1752'dir.

1807 - Birleşik Krallık Parlamentosu, köle ticaretini yasakladı.

1811 - Percy Bysshe Shelley, "Tanrıtanımazlığın Gerekliliği" adlı makalesinden dolayı Oxford Üniversitesi'nden atıldı.

1821 - Yunanistan, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etti.

1912 - Ahmet Ferit Tek, Türk Ocağı'nı kurdu.

1918 - Alman güdümünde, Belarus Halk Cumhuriyeti kuruldu.

1918 - Oltu'nun kurtuluşu.

1924 - Yunanistan'da cumhuriyet ilan edildi.

1929 - İtalya'da faşist yönetim, genel seçimlerde oyların yüzde 99'unu kendilerinin aldıklarını açıkladı.

1935 - Prof. Afet İnan, Türk Tarih Kurumu As Başkanlığı'na seçildi.

1936 - Saatlerin doğru olarak ayarlanabilmesi için İstanbul Rasathanesi'nce hazırlanan iki bildiriyi, Bakanlar Kurulu onayladı.

1941 - Yugoslavya Krallığı, Mihver Devletleri'ne katılma kararı aldı.

1944 - Heykeltıraş Zühtü Müritoğlu ve Hadi Bara'nın yaptıkları Barbaros Hayreddin Paşa Anıtı törenle açıldı.

1947 - Illinois'teki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada, 111 kişi öldü.

1949 - Sovyet Hükûmetinin kararıyla; Litvanya, Estonya ve Letonya'dan 92.000 kişi sürgün edildi.

1950 - Devlet Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Ankara'da düştü; 15 kişi öldü. Bu olay Türk sivil havacılık tarihinin ilk kazası oldu.

1951 - Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri, solcu öğretmenlerin tasfiyesinin sürdüğünü açıkladı.

1951 - İstanbul'da Neve Şalom Sinagogu açıldı.

1957 - Roma'da bir araya gelen Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu'nun kurulmasına ilişkin Roma Antlaşması'nı imzaladı.

1959 - Necip Fazıl Kısakürek, Büyük Doğu dergisinde yayımlanan "Menderes'in Kalesi" başlıklı yazısında, Fuad Köprülü'ye yayın yoluyla hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada, bir yıl hapse mahkûm oldu. Büyük Doğu dergisi de bir ay süreyle kapatıldı.

1960 - Güney Afrika Johannesburg'da tüm siyah politik örgütler feshedildi.

1960 - İtalya'da Fernando Tambroni Başbakan oldu.

1961 - Adalet Bakanlığı, idam cezalarının cezaevi bahçelerinde infaz olunması hakkında karar aldı.

1962 - EOKA'lılar Kıbrıs'ta iki camiye bomba attı.

1968 - Şair Metin Demirtaş, Türk Solu dergisinde yayımlanan "Guevara" adlı şiirinde, komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

1972 - Cumhuriyet Halk Partisi, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkında verilen ve Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından onaylanan idam kararlarının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. İnfaz Savcılığı, dosyayı Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'na gönderdi. Üç gün sonra Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi idamların infazına karar verdi.

1975 - Suudi Arabistan Kralı Faysal, akli dengesi bozuk olan yeğeni Prens Faysal bin Musad tarafından Riyad'da öldürüldü.

1982 - Ankara Sıkıyönetim Savcılığı, Halkevleri hakkında kapatılma istemiyle dava açtı.

1982 - Tutuklu İsmail Beşikçi, cezaevinden yazdığı bir mektup nedeniyle 10 yıl ceza aldı.

1984 - Yerel seçimler yapıldı. Anavatan Partisi (ANAP), yüzde 41,5 oy oranı ile 54 ilde Belediye Başkanlığı aldı. Sosyal Demokrat Parti (SODEP), yüzde 23,4 oy oranı ile ikinci, Doğru Yol Partisi (DYP), yüzde 13,2 oy oranı ile seçimlerden üçüncü parti olarak çıktı. İlk kez seçime katılan Refah Partisi (RP) ise, yüzde 4,4 oy oranıyla sonuncu parti oldu.

1986 - 14. Strasbourg Film Festivali'nde Muammer Özer'in "Bir Avuç Cennet" ve Ali Özgentürk'ün "Bekçi" isimli filmleri ikinciliği paylaştı.

1986 - İşkence yaptığını itiraf eden polis memuru Sedat Caner ile bu itirafları yayımlayan "Nokta" dergisine dava açıldı.

1988 - İstanbul'daki Metris Askeri Cezaevi'nden 29 tutuklu ve hükümlü kaçtı.

1990 - New York'un Bronx semtindeki bir kulüpte çıkan yangında 87 kişi öldü.

1992 - Kozmonot Sergei Krikalyov, Mir Uzay İstasyonu'nda 10 ay kaldıktan sonra dünyaya döndü.

1994 - Aydın Ortaklar Öğretmen Lisesi'nde evci çıkan dört kız öğrenciden birinin, Emniyet yetkilileri tarafından yakalanarak bekaret kontrolüne gönderilmesi, kadınlar tarafından protesto edildi.

1996 - Türkiye'de Emek Partisi kuruldu.

1998 - Manisalı Gençler Davasında, Yargıtay'ın bozma kararından sonra beş tutuklu genç tahliye edildi. Davada tutuklu sanık kalmadı.

1999 - Sırbistan, NATO'ya savaş ilan edip BM'ye bildirince, NATO üyesi Türkiye de bu ülkeyle resmen savaşa girmiş oldu.

2009 - Büyük Birlik Partisi'nin kiralamış olduğu ve içerisinde BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu dahil, 6 kişinin bulunduğu helikopter, Kahramanmaraş'ta düştü. 3 gün sonra ulaşılan helikopterde, 6 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

DOĞUMLAR

1259 - II. Andronikos, Bizans İmparatoru (ö. 1332)

1296 - III. Andronikos, Bizans İmparatoru (ö. 1341)

1347 - Siena'lı Katerina, Dominik Tarikatı'nda çalışan ama rahibe olmayan bir üyesi ve mistiktir (ö. 1380)

1479 - III. Vasili, Moskova Büyük Knezi (ö. 1533)

1593 - Jean de Brébeuf, Cizvit misyoner (ö. 1649)

1611 - Evliya Çelebi, Osmanlı gezgin ve yazar (ö. 1682)

1614 - Juan Carreño de Miranda, İspanyol ressam (ö. 1684)

1699 - Johann Adolph Hasse, Alman besteci (ö. 1783)

1767 - Joachim Murat, Fransız asker ve Napoli Kralı (ö. 1815)

1783 - Jean-Baptiste Paulin Guérin, Fransız portre ressamı (ö. 1855)

1835 - Adolph Wagner, Alman ekonomist ve politikacı (ö. 1917)

1864 - Alexej von Jawlensky, Rus ressam (ö. 1941)

1867 - Arturo Toscanini, İtalyan orkestra şefi (ö. 1957)

1867 - Gutzon Borglum, Amerikalı heykeltıraş (ö. 1941)

1873 - Rudolf Rocker, Alman anarko-sendikalist (ö. 1958)

1881 - Béla Bartók, Macar besteci (ö. 1945)

1886 - I. Athenagoras, İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin 268. Patriği (ö. 1972)

1887 - Chuichi Nagumo, Japon asker (ö. 1944)

1899 - Burt Munro, Yeni Zelandalı motosiklet yarışçısı (ö. 1978)

1901 - Ed Begley, Amerikalı aktör (ö. 1970)

1905 - Albrecht Mertz von Quirnheim, Alman asker (ö. 1944)

1906 - A.J.P. Taylor, İngiliz tarihçi (ö. 1990)

1908 - David Lean, İngiliz yönetmen (ö. 1991)

1911 - Jack Ruby, Amerikalı gece kulübü işletmecisi (Lee Harvey Oswald'ı öldüren kişi) (ö. 1967)

1914 - Norman Ernest Borlaug, Amerikalı tarım bilimci (ö. 2009)

1920 - Melih Birsel, Türk mimar (ö. 2003)

1921 - Simone Signoret, Fransız sinema oyuncusu (ö. 1985)

1925 - Flannery O'Connor, Amerikalı yazar (ö. 1964)

1925 - M. Sunullah Arısoy, Türk şair ve yazar (ö. 1989)

1928 - Jim Lovell, Amerikalı astronot

1929 - Tommy Hancock, Amerikalı müzisyen (ö. 2020)

1934 - Gloria Steinem, Amerikalı feminist, gazeteci ve kadın hakları savunucusu

1941 - Hüseyin Aktaş, Türk atlet (ö. 2012)

1942 - Aretha Franklin, Amerikalı R&B şarkıcısı (ö. 2018)

1944 - Ayla Dikmen, Türk Hafif Müziği sanatçısı (ö. 1990)

1944 - Demir Karahan, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1945 - Mehmet Keskinoğlu, Türk şair, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı (ö. 2002)

1946 - Daniel Bensaïd, Fransız filozof ve Troçkist (ö. 2010)

1947 - Elton John, İngiliz pop/rock şarkıcısı, beste yazarı ve piyanist

1952 - Dursun Karataş, Türk devrimci önder (ö. 2008)

1962 - Marcia Cross, Amerikalı sinema oyuncusu

1965 - Avery Johnson, Amerikalı basketbol oyuncusu ve koçu

1965 - Sarah Jessica Parker, Amerikalı sinema oyuncusu

1965 - Stefka Kostadinova, Bulgar atlet

1966 - Jeff Healey, Kanadalı müzisyen (ö. 2008)

1972 - Phil O'Donnell, İngiliz futbolcu (ö. 2007)

1973 - Dolunay Soysert, Türk oyuncu

1973 - Marcin Wrona, Polonyalı senarist ve yönetmen (ö. 2015)

1976 - Vladimir Klitschko, Ukraynalı boksör

1977 - Darko Peric, Sırp aktör

1980 - Bartók Eszter, Macar şarkıcı

1980 - Muratcan Güler, Türk basketbolcu

1982 - Danica Patrick, Amerikalı otomobil yarışçısı

1985 - Lev Yalçın, Türk futbolcu

1987 - Kim Cloutier, Kanadalı top model

1987 - Nobunari Oda, Japon buz patenci

1990 - Mehmet Ekici, Türk futbolcu

ÖLÜMLER

1677 - Wenceslas Hollar, Bohemyalı-İngiliz oymacı (d. 1607)

1701 - Jean Renaud de Segrais, Fransız yazar (d. 1624)

1801 - Novalis, Alman yazar ve filozof (d. 1772)

1880 - Ludmilla Assing, Alman yazar (d. 1821)

1890 - John Turtle Wood, İngiliz mimar, mühendis ve arkeolog (d. 1821)

1914 - Frederic Mistral, Fransız şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1830)

1915 - Süleyman Efendi, Osmanlı jandarma komutanı (d. ?)

1918 - Claude Debussy, Fransız besteci (d. 1862)

1966 - Vladimir Minorski, Rus doğubilimci (d. 1877)

1973 - Edward Steichen, Amerikalı fotoğrafçı (d. 1879)

1975 - Faysal bin Abdül Aziz, Suudi Arabistan Kralı (d. 1903)

1976 - Josef Albers, Amerikalı ressam (d. 1888)

1976 - Şevket Süreyya Aydemir, Türk iktisatçı ve tarihçi (d. 1897)

1980 - Roland Barthes, Fransız felsefeci ve gösterge bilimci (d. 1915)

1988 - Leyla Arzuman, Azeri kökenli Sovyet dans öğretmeni ve koreograf (Türkiye'de klasik bale eğitiminin temelini atan ve ilk özel bale okulunu kuran) (d. 1897)

1992 - Nancy Walker, Amerikalı aktris (d. 1922)

1995 - James Samuel Coleman, Amerikalı sosyolog (d. 1926)

2001 - Tekin Siper, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1941)

2002 - Esmeray, Türk oyuncu ve vokalist (d. 1949)

2006 - Richard Fleischer, Amerikalı film yönetmeni (d. 1916)

2007 - Andranik Markaryan, Ermenistan Başbakanı (d. 1951)

2009 - Muhsin Yazıcıoğlu, Türk siyasetçi (d. 1954)

2014 - Nanda, Hint oyuncu (d. 1939)

2017 - Giorgio Capitani, İtalyan film yönetmeni ve senarist (d. 1927)

2017 - Piers Dixon, İngiliz politikacı (d. 1928)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

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