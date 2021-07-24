Tarihte bugün ne oldu? 24 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 24 Temmuz'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 24 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 24 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 24 Temmuz yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
24 Temmuz tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 24 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? 24 Temmuz tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 1823 - Şili'de kölelik yasaklandı.
• 1847 - Salt Lake City, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi peygamberlerinden Brigham Young öncülüğünde kurulmaya başlandı.
• 1866 - Tennessee, Amerikan İç Savaşı sonrasında birliğe tekrar kabul edilen ilk eyalet oldu.
• 1901 - Yazar O. Henry, zimmet suçundan Austin, Texas'ta üç yıl kaldığı hapishaneden iyi hal nedeniyle salıverildi.
• 1908 - II. Meşrutiyet'in ilanı: 29 yıldır askıda olan Osmanlı Anayasası yeniden yürürlüğe girdi.
• 1911 - Hiram Bingham III, Machu Picchu'yu (İnka'ların kayıp şehri) yeniden keşfetti.
• 1915 - Chicago'da yolcu gemisi battı; 845 kişi öldü.
• 1923 - Günümüz Türkiye'sinin sınırlarının çizildiği Lozan Antlaşmasının imzalatılması.
• 1931 - Pittsburgh'da (Pensilvanya) yaşlılar evinde çıkan yangında 48 kişi öldü.
• 1936 - İspanya İç Savaşı: İspanya Hükûmeti, iç savaş nedeniyle Dünyadan yardım istedi.
• 1943 - II. Dünya Savaşı: İngiliz ve Kanada uçakları geceleri, ABD uçakları ise gündüzleri Hamburg'u bombaladı. Kasım'da operasyon bittiğinde; 9.000 ton patlayıcı kullanılmış, 30.000 den fazla insan ölmüş ve 280.000 bina yıkılmış olacaktı.
• 1950 - Gazeteciler Cemiyeti, sansürün kaldırılışını Basın Bayramı ilan etti.
• 1952 - Merzifon ve Akşehir'de sel: 77 ev yıkıldı, 500 büyükbaş hayvan öldü ve tarım alanları sular altında kaldı.
• 1955 - Ekrem Koçak, 800 metrede Akdeniz Oyunları rekoru kırarak birinci oldu.
• 1958 - Türkiye'nin Kıbrıs'a asker gönderme önerisini, Birleşik Krallık reddetti.
• 1959 - Irak'ın Kerkük şehrinde, 1000 kadar Türkmeni'nin katledildiği açıklandı.
• 1960 - Basın Ahlak Yasası imzalandı.
• 1963 - Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu çıktı.
• 1967 - 11 Mayıs'ta greve giden ve haklarını almak için Ankara'ya yürüyüşe geçen Manisalı 90 temizlik işçisi, 930 kilometre kat ederek Ankara'ya vardı.
• 1967 - Dokunulmazlığı kaldırılan Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Çetin Altan, kararın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
• 1968 - Polisin İstanbul Teknik Üniversitesi Yurdu'nu bastığı sırada dövdüğü gençlerden Hukuk Fakültesi öğrencisi Vedat Demircioğlu, sekiz gün komada kaldıktan sonra öldü.
• 1974 - Yunanistan'da yedi yıldır süren cunta yönetimi sona erdi; sürgündeki Konstantin Karamanlis, Hükûmeti kurmak üzere geri döndü.
• 1977 - Dört gün süren Libya-Mısır savaşı sona erdi.
• 1985 - Yeşilköy Havaalanı'na, Atatürk Havalimanı adı verildi.
• 1986 - Kartal, İstanbul'da tren kazası: 9 ölü, 18 yaralı.
• 2002 - Mümtaz Soysal'ın Genel Başkanlığında, Bağımsız Cumhuriyet Partisi (BCP) kuruldu.
• 2016 - Cumhuriyet Halk Partisi, Taksim Mitingi'ni düzenledi.
• 2020 - Ayasofya Müzesi, Ayasofya Camii Olarak 86 yıl sonra tekrar açıldı.
DOĞUMLAR
• 1783 - Simón Bolívar, Güney Amerikalı devrimci lider (ö. 1830)
• 1802 - Alexandre Dumas, père, Fransız yazar (ö. 1870)
• 1803 - Adolphe Adam, Fransız besteci (ö. 1856)
• 1827 - Francisco Solano López, Carlos Antonio Lopez'in büyük oğlu (ö. 1870)
• 1854 - Konstantin Josef Jirecek, Çek tarihçi, diplomat ve Slavist (ö. 1918)
• 1855 - René Basset, Fransız şarkiyatçı (ö. 1924)
• 1857 - Henrik Pontoppidan, Danimarkalı yazar (ö. 1943)
• 1860 - Alphonse Mucha, Çek ressam ve grafik sanatçısı (ö. 1939)
• 1864 - Juan Vicente Gómez, Venezuela diktatörü (1908-1935 arasında) (ö. 1935)
• 1892 - Alice Ball, Amerikalı kimyager (ö. 1916)
• 1897 - Amelia Earhart, Amerikalı havacı ve yazar (ö. 1938)
• 1922 - Namık Kemal Şentürk, Türk devlet adamı, bürokrat ve siyasetçi (ö. 2020)
• 1925 - Hulki Saner, Türk senarist, yönetmen ve film yapımcısı (ö. 2005)
• 1929 - Gülriz Sururi, Türk tiyatro oyuncusu (ö. 2018)
• 1931 - Ermanno Olmi, İtalyan yönetmen (ö. 2018)
• 1932 - Yıldız Moran, Türk fotoğrafçı, sözlük yazarı ve çevirmen (ö. 1995)
• 1936 - Dan Inosanto, Amerikalı dövüş sanatları hocası ve Bruce Lee'nin öğrencisi
• 1938 - José Altafini, İtalyan futbolcu
• 1939 - Walt Bellamy, Amerikalı basketbolcu (ö. 2013)
• 1940 - Ertuğrul Işınbark (Mandrake), Türk illüzyonist (ö. 2014)
• 1950 - Fehmi Koru, Türk gazeteci ve yazar
• 1952 - Gus Van Sant, Amerikalı yönetmen ve müzisyen
• 1954 - Erdoğan Arıca, Türk futbolcu ve teknik direktör (ö. 2012)
• 1954 - Jorge Jesus, Portekizli futbolcu ve teknik direktör
• 1956 - Mehmet Ali Aydınlar, Türk iş adamı ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Başkanlarından
• 1957 - Şevket Mirziyoyev, Özbek siyasetçi ve Özbekistan'ın 2. Devlet Başkanı
• 1961 - Jale Bekar, Türk pop müzik şarkıcısı
• 1963 - Karl Malone, Amerikalı basketbolcu
• 1965 - Süleyman Nevzat Korkmaz, Türk siyasetçi
• 1969 - Jennifer Lopez, Ameriklı oyuncu, şarkıcı, dansçı ve moda tasarımcısı
• 1969 - Uzay Heparı, Türk besteci ve yapımcı (ö. 1994)
• 1972 - Burak Şendağ, Türk tango bestecisi, bandoneonist ve piyanist
• 1973 - Evren Duyal, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu
• 1975 - Eric Szmanda, Amerikalı sinema oyuncusu
• 1975 - Torrie Wilson, Amerikalı model ve güreşçi
• 1976 - Tiago Monteiro, Portekizli Formula 1 pilotu
• 1977 - Mehdi Mahdavikia, İranlı futbolcu
• 1977 - Serkan Kaya, Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarı
• 1979 - Cristian Rodrigo Zurita, Arjantinli futbolcu
• 1979 - Rose Byrne, Avustralyalı oyuncu
• 1981 - Onur Şan, Türk şarkıcı
• 1981 - Summer Glau, Amerikalı dansçı, sinema ve dizi oyuncusu
• 1982 - Anna Paquin, Kanadalı oyuncu ve Akademi Ödülü sahibi
• 1982 - Vyacheslav Krendelev, Türkmenistanlı futbolcu
• 1983 - Daniele De Rossi, İtalyan futbolcu
• 1984 - Debby Stam, Hollandalı voleybolcu
• 1986 - Vügar Haşimov, Azeri satranç oyuncusu (ö. 2014)
• 1987 - Merve Sevi, Türk oyuncu
• 1989 - Eko Yuli Irawan, Endonezyalı halterci
• 1996 - Fırat Alemdaroğlu, Türk basketbolcu
• 1997 - Emre Mor, Türk futbolcu
ÖLÜMLER
• 1862 - Martin Van Buren, ABD'nin 8. Başkanı (d. 1782)
• 1885 - Baldwin Martin Kittel, Alman bitki bilimci (d. 1797)
• 1927 - Ryunosuke Akutagava, Japon yazar (d. 1892)
• 1930 - Šatrijos Ragana, Litvan hümanist yazar, eğitimci (d. 1877)
• 1941 - Afife Jale, ilk Türk kadın tiyatro oyuncusu (d. 1902)
• 1957 - Sacha Guitry, Fransız aktör, yönetmen ve senarist (d. 1885)
• 1959 - Abdullah Şaik, Azeri yazarı, şair, öğretmen (d. 1881)
• 1968 - Vedat Demircioğlu, Türk devrimci (İTÜ öğrencisi ve Türkiye'de 68 Kuşağının ölen ilk ismi) (d. 1943)
• 1974 - James Chadwick, İngiliz fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1891)
• 1980 - Peter Sellers, İngiliz aktör (d. 1925)
• 1984 - Jose Mauro de Vasconcelos, Brezilyalı yazar (d. 1920)
• 1986 - Fritz Albert Lipmann, Alman asıllı Amerikalı biyokimyacı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1899)
• 1988 - Ilona Elek, Macar eskrimci (d. 1907)
• 1990 - Agah Hün, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1918)
• 1991 - Isaac Bashevis Singer, Polonya asıllı Amerikalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1904)
• 1992 - Arletty, Fransız oyuncu ve şarkıcı (d. 1898)
• 1995 - Sadık Ahmet, Batı Trakyalı Türk tıp doktoru ve siyasetçi (Batı Trakya Türkleri'nin hakları için verdiği mücadele ile tanınan) (d. 1947)
• 2002 - Adnan Yücel, Türk şair (d. 1953)
• 2004 - Bob Azzam, Lübnan asıllı Mısır doğumlu Fransız şarkıcı (d. 1925)
• 2007 - Albert Ellis, Amerikalı psikoterapist (d. 1913)
• 2010 - Theo Albrecht, Alman girişimci (d. 1922)
• 2011 - Didem Madak, Türk şair (d. 1970)
• 2011 - G. D. Spradlin, Amerikalı oyuncudur (d. 1920)
• 2012 - Nevin Çokay, Türk ressam (d. 1930)
• 2012 - Chad Everett, Amerikalı oyuncudur (d. 1937)
• 2012 - Sherman Hemsley, Amerikalı şarkıcı, oyuncu ve komedyen (d. 1938)
• 2012 - John Atta Mills, Gana Dördüncü Cumhuriyeti'nin üçüncü devlet başkanıdır (d. 1944)
• 2013 - Muhammed El-Brahmi, Tunuslu muhalif siyasetçi (d. 1955)
• 2013 - Garry Davis, Amerikan aktivist (d. 1921)
• 2016 - Marni Nixon, Amerikalı kadın soprano, oyuncu ve şarkıcı (d. 1930)
• 2017 - Luis Gimeno, Uruguay doğumlu Meksikalı ünlü bir aktördür (d. 1927)
• 2017 - Udupi Ramachandra Rao, Hint bilim insanıdır (d. 1932)
• 2019 - Claes Andersson, İsveççe konuşan Fin siyasetçi aynı zamanda psikiyatrist, yazar, şair, caz müzisyeniydi (d. 1937)
• 2019 - Sergio Di Giulio, İtalyan aktör ve seslendirme sanatçısı (d. 1945)
• 2019 - Margaret Fulton, İskoçya doğumlu Avustralyalı-Britanyalı gurme, yemek şefi, yazar, yorumcu ve gazeteci (d. 1924)
• 2020 - Nina Andreyeva, Rus kimyager, eğitimci, yazar, siyasi aktivist eleştirmen (d. 1938)
• 2020 - Benjamin Mkapa, Tanzanyalı gazeteci, diplomat ve siyasetçi (d. 1938)
• 2020 - Amala Shankar, Hint kadın dansçı, aktris ve sanatçı (d. 1919)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
• Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü (Basın Bayramı)