Tarihte bugün ne oldu? 24 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 24 Ocak'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 24 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 24 Ocak'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

24 Ocak tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 24 Ocak'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 24Ocak tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

41 - Caligula lakabıyla tanınan, zalimliği, despotluğu ve deliliği ile ünlü Roma İmparatoru Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus, muhafızları tarafından öldürüldü.

1679 - İngiltere Kralı II. Charles parlamentoyu feshetti.

1848 - Kaliforniya'da altın bulundu.

1921 - Ankara-Sivas Demiryolunun inşasına ilişkin yasa, TBMM'de kabul edildi. Hattın inşası 1930 yılında tamamlandı.

1921 - Çerkez Ethem'in güçleri dağıtıldı.

1924 - Rusya'da Sankt-Peterburg şehrinin adı, devrimci liderin (Vladimir Lenin) anısına Leningrad olarak değiştirildi.

1927 - Eczacılar ve eczaneler hakkında kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

1927 - Alfred Hitchcock'un ilk filmi The Pleasure Garden Birleşik Krallık'ta gösterime girdi.

1935 - İlk kutu bira, Krueger Brewing Company tarafından Richmond, Virginia'da (Amerika Birleşik Devletleri) satışa sunuldu.

1938 - İzmir Telefon Şirketi Hükûmetçe satın alındı.

1939 - Şili'deki depremde 28 bin kişi öldü.

1943 - II. Dünya Savaşı: Franklin D. Roosevelt ve Winston Churchill'in katıldığı Casablanca Konferansı sona erdi.

1946 - Birleşmiş Milletler, Uluslararası Atom Enerjisi Komisyonu'nu kurdu.

1946 - Cumhuriyet Halk Partisi Sanat Ödülü'nü 35 Yaş şiiriyle Cahit Sıtkı Tarancı kazandı.

1949 - Behçet Kemal Çağlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve milletvekilliğinden istifa etti.

1955 - Zonguldak'ta, Ereğli Kömür İşletmelerine bağlı Gelik ocağındaki grizu patlamasında 52 madenci öldü, 19 madenci yaralandı.

1956 - Eskişehir Cezaevi'nde 388 mahkûm ayaklandı.

1959 - İstanbul Küçükyalı'da Neşe Sineması çöktü; 37 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

1961 - Marilyn Monroe ile Arthur Miller boşandılar. Çift beş yıldır evliydi.

1961 - Yassıada duruşmalarında Başsavcı Altay Ömer Egesel, Adnan Menderes'in idamını istedi.

1963 - Çatalca'da kara saplanan trenle ilgili haber yapmak için 23 Ocak'ta gazetelerinden ayrılan Hürriyet gazetesi yazarı Yüksel Kasapbaşı ile foto muhabiri Abidin Behpur ve aracın sürücüsü Yüksel Öztürk donarak öldüler, donmuş cesetleri 25 Ocak'ta Çatalca yakınlarında bulundu.

1964 - Türk ekonomisinde olumsuz etki yapan ATAŞ grevi, işveren ve sendikanın anlaşmasıyla sona erdi.

1965 - Alfred Hitchcock'un Sapık filmi Türkiye'de vizyona girdi.

1966 - Hindistan Havayolları'na ait Boeing 707 tipi bir yolcu uçağı, Bombay-New York seferini yaparken İsviçre'nin Cenevre kentine inmeye hazırlandığı sırada, Alp dağlarının Mont Blanc tepelerine çarparak düştü: 117 kişi öldü.

1967 - Üniversite öğrencileri, Türkiye Millî Talebe Federasyonu'na karşı tutumu protesto ettiler. Ankara'da bir miting düzenlediler. Türkiye Millî Talebe Federasyonu 19 Ocak günü polis tarafından mühürlenmiş, 21 Ocak günü de beş yöneticisi tutuklanmıştı.

1972 - Mahir Çayan'a dedesinden kalan mirasa sıkıyönetim mahkemesi tarafından el konuldu.

1972 - İsmet İnönü "Siyasi suçlar için idam olmamalı" dedi ve sıkıyönetimin kaldırılmasını istedi.

1972 - Guam ormanlarında II. Dünya Savaşı'ndan beri teslim olmamak için saklanan, Japon millî askeri bulundu.

1973 - Ali Haydar Yıldız, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinin Vartinik köyünde askerle girdiği çatışma sonucu öldürüldü. Arkadaşı İbrahim Kaypakkaya ise yaralı vaziyette kaçtı.

1975 - 28 bin Sümerbank işçisi ücretlerine yüzde 70 zam aldı. Bir süre önce grev kararı alınan Sümerbank ile Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

1977 - Türk ve Yugoslav yolcularını taşıyan bir otobüs, Üsküp yakınlarında Kumanova nehrine düştü. Kazada 24 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

1978 - Eurovision elemelerinde yarışan "Biz" adlı şarkı Danıştay kararı ile finalist oldu.

1978 - Sovyetler Birliği'ne ait nükleer reaktör taşıyan Cosmos 954 adlı uydu Dünya atmosferine girerken yanarak parçalandı, radyoaktif serpintileri Kanada'nın kuzeybatısına yayıldı. Dağılan parçaların ancak %1'i toplanabildi.

1980 - Başbakan Süleyman Demirel, Hükûmetçe alınan ve 24 Ocak Kararları olarak bilinen ekonomik istikrar programı kamuoyuna açıkladı.

1980 - Tariş olayları: Tariş'te çatışmalar sürdü. 20'si polis biri jandarma 35 kişi yaralandı. 450 öğrenci göz altına alındı.

1983 - 1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Cumhuriyet gazetesinin basımı, yayımı ve dağıtımını yasakladı. Nadir Nadi ve Yazı İşleri Müdürü Okay Gönensin hakkında dava açıldı.

1984 - Macintosh bilgisayarlar piyasaya sürüldü.

1986 - Voyager 2 uydusu, Uranüs'ün 81.500 km yakınından geçti.

1989 - Seri katil Ted Bundy, 1978'de 12 yaşındaki Kimberley Leach'i kaçırıp öldürmek suçundan, Florida'da elektrikli sandalye ile idam edildi.

1990 - Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye Emlak Bankası'nı 60 milyon dolar ve 34 milyon İsviçre Frangı dolandırdığı iddiasıyla yargılanan iş adamı Kemal Horzum'u 12 yıl 6 ay ağır hapis cezasına çarptırdı. Bankanın iki görevlisine de aynı ceza verildi.

1993 - Milliyetçi Çalışma Partisi, adını Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirdi.

1993 - Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldürüldü.

1994 - Türkiye'nin ilk haberleşme uydusu Türksat 1A, fırlatıldıktan 12 dakika 12 saniye sonra okyanusa düştü.

1997 - Denizbank, çekişmeli bir ihale ile 66 milyon dolara Vestel'in de sahibi olan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'ya satıldı.

2000 - Top Air'e ait bir uçak Güdül civarında düştü, 4 kişi öldü.

2001 - Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, 4 koruması ve şoförü, uğradıkları silahlı saldırıda öldürüldü.

2006 - Kuveyt Parlamentosu, dokuz gün önce ölen Şeyh Cabir el-Ahmed el-Sabah'ın yerine geçen Emir Şeyh Saad I Al-Abdullah Al-Salim Al-Sabah'ı azletti. Parlamento, oy birliğiyle aldığı karara gerekçe olarak 75 yaşındaki Emir'in sağlık durumunun kötü olmasını gösterdi.

2004 - NASA'nın Opportunity adlı aracı, ikizi Spirit'ten iki hafta sonra Mars yüzeyine indi.

2006 - İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde meydana gelen iki patlamada 8 kişi öldü, 40'tan fazla kişi de yaralandı.

2008 - Gaziantep'te, El-Kaide'ye yönelik eş zamanlı on sekiz ayrı operasyonda bir polis öldü, yedi polis ile bir vatandaş yaralandı. Operasyonda, dört kişi ölü ele geçirildi, on dokuz kişi gözaltına alındı.

2011 - Domodedovo Havalimanı saldırısı'nda 37 kişi öldü ve 173 kişi yaralandı.

2020 - Elâzığ'da, Merkez üssü Sivrice-Kalaba olan Richter Ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DOĞUMLAR

76 - Hadrianus, Roma İmparatoru; "Beş İyi İmparator"un üçüncüsü (ö. 138)

1679 - Christian Wolff, Alman filozof (ö. 1754)

1705 - Farinelli, İtalyan kontralto, soprano ve kastrato sanatçısı (ö. 1782)

1712 - II. Friedrich, Prusya Kralı (ö. 1786)

1732 - Pierre Beaumarchais, Fransız oyun yazarı, şair ve diplomat (ö. 1799)

1776 - E. T. A. Hoffmann, Alman besteci, korku hikâyeleri yazarı ve karikatürist (ö. 1822)

1850 - Hermann Ebbinghaus, Alman psikolog (unutma eğrisi ve aralık etkisinin keşfi ile tanınan) (ö. 1909)

1862 - Edith Wharton, Amerikalı yazar ve moda tasarımcısı (ö. 1937)

1886 - Henry King, Amerikalı film yönetmeni (ö. 1982)

1889 - Hermann-Bernhard Ramcke, Alman general ve yazar (ö. 1968)

1891 - Walter Model, Alman mareşal (ö. 1945)

1893 - Viktor Şklovskiy, Rus eleştirmen ve yazar (1920'lerde Sovyet edebiyatını etkileyen "Biçimcilik" akımının öncülerinden) (ö. 1984)

1907 - Maurice Couve de Murville, Fransız siyasetçi ve eski başbakan (ö. 1999)

1912 - Naşide Saffet Esen, Türk model ve 1931 Türkiye güzeli (ö. 1988)

1916 - Rafael Caldera, Venezuelalı siyasetçi (ö. 2009)

1917 - Ali Yaramancı, Türk asker, mühendis ve bilim adamı (Türkiye'nin ilk jeofizik mühendisi ve ilk jeofizik profesörü) (ö. 2008)

1917 - Ernest Borgnine, İtalyan asıllı Amerikalı tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 2012)

1925 - Maria Tallchief, Amerikalı bale sanatçısı (ö. 2013)

1928 - Michel Serrault, Fransız aktör (ö. 2007)

1933 - Kadir Mısıroğlu, Türk yazar (ö. 2019)

1940 - Fatoş Balkır, Türk ses sanatçısı (ö. 1986)

1940 - Joachim Gauck, Alman politikacı

1941 - Neil Diamond, Amerikalı şarkıcı

1941 - Dan Shechtman, İsrailli profesör, kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi

1943 - Sharon Tate, Amerikalı oyuncu (ö. 1969)

1946 - Güven Hokna, Türk tiyatro, sinema ve dizi sanatçısı

1946 - Şahin Yenişehirlioğlu, Türk yazar, düşünür ve oyuncu

1949 - John Belushi, Amerikalı oyuncu (ö. 1982)

1953 - Moon Jae-in, Güney Koreli siyasetçi ve Güney Kore'nin 12. Cumhurbaşkanı

1961 - Nastassia Kinski, Alman sinema oyuncusu

1982 - Resul Dindar, Türk halk müziği ses sanatçısı

1983 - Scott Speed, Amerikalı yarış pilotu

1986 - Mischa Barton, Amerikalı oyuncu

1987 - Kia Vaughn, Amerikalı basketbolcu

ÖLÜMLER

41 - Caligula (Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus), Roma İmparatoru (d. 12)

1822 - Tepedelenli Ali Paşa, Osmanlı Yanya Valisi (d. 1744)

1851 - Gaspare Spontini, İtalyan besteci (d. 1774)

1916 - İsa Bolatin, Kosovalı Arnavut gerilla ve siyasetçi (d. 1864)

1920 - Amedeo Modigliani, İtalyan ressam ve heykeltıraş (d. 1884)

1945 - Hezi Aslanov, Azeri asıllı Sovyet general (d. 1910)

1962 - Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk yazar ve şair (d. 1901)

1965 - Winston Churchill, Birleşik Krallık Başbakanı. Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1874)

1973 - Ali Haydar Yıldız, Türk devrimci ve TKP/ML-TİKKO kurucularından (d. 1953)

1983 - George Cukor, Amerikalı sinema yönetmeni (d. 1899)

1986 - Gordon MacRae, Amerikalı aktör ve şarkıcı (d. 1921)

1986 - L. Ron Hubbard, Amerikalı yazar (d. 1911)

1989 - Ted Bundy, Amerikalı seri katil (d. 1946)

1993 - Uğur Mumcu, Türk gazeteci ve yazar (suikast) (d. 1942)

2001 - Ali Gaffar Okkan, Türk polis ve Diyarbakır Emniyet Müdürü (suikast) (d. 1952)

2003 - Aysel Baykal, Türk siyasetçi ve Devlet Bakanı (d. 1939)

2004 - Leônidas da Silva, Brezilyalı futbolcu (d. 1913)

2006 - Chris Penn, Amerikalı aktör (d. 1965)

2006 - Mümtaz Sevinç, Türk tiyatro ve seslendirme sanatçısı (cinayet) (d. 1952)

2007 - İsmail Cem, Türk siyasetçi, gazeteci ve Dış İşleri Bakanı (d. 1940)

2010 - Erdinç Dinçer, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu (d. 1944)

2010 - Şakir Eczacıbaşı, Türk eczacı, fotoğraf sanatçısı ve iş adamı (d. 1929)

2011 - Hanna Yablonskaya, Ukraynalı oyun yazarı ve şair (d. 1981)

2012 - Theodoros Angelopoulos, Yunan yönetmen (d. 1935)

2015 - Julio Canessa, Şilili asker ve siyasetçi (d. 1925)

2015 - Otto Carius, Alman asker ve Heer Tank Komutanı (d. 1922)

2016 - Füruzan, İranlı sinema oyuncusu, yapımcı ve sanat yönetmeni (d. 1937)

2016 - Marvin Minsky, Amerikalı bilim insanı (d. 1927)

2019 - Elio Berhanyer, İspanyol moda tasarımcısı. (d. 1929)