Tarihte bugün ne oldu? 22 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 22 Eylül'de yaşananlar! Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 22 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 22 Eylül'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

22 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 22 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 22 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? Olaylar 1792 - Fransa'da Cumhuriyet ilan edildi. 1903 - İtalo Marconi, kornet (cornet) dondurma külahının patentini aldı. 1908 - Bulgaristan, Osmanlı'dan bağımsızlığını ilan etti. 1919 - Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası kuruldu. 1939 - Dikili ve çevresinde deprem: 100'den fazla kişi öldü. Dikili ve Karaburun tamamen yıkıldı. 1940 - Bakanlar Kurulu, İstanbul'da çıkan Le Journal d'Orient gazetesini yedi gün süreyle kapattı. Gazetenin resmi dış politikaya aykırı yayın yaptığı ileri sürüldü. 1950 - Yeni Baştan gazetesinin kurucusu ve yazarı Aziz Nesin hakkında gıyabi tutuklama kararı verildi. Nesin "Sosyal düzeni yıkmaya yönelik yayın" yapmakla suçlanıyor. 1958 - CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, "Demokrasiye paydos demeye Demokrat Parti genel başkanının gücü yetmeyecektir" dedi. 1964 - Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel Yassıada hükümlüsü Refik Koraltan, Rüştü Erdelhun, Selim Yatağan ve Nedim Ökmen'i hastalık nedeniyle affetti. 1970 - Polonya'da Dayanışma Sendikası kuruldu. 1980 - İran-Irak Savaşı başladı. 1980 - Kuruluşundan 10 yıl sonra Lech Walesa liderliğindeki Dayanışma Hareketi Polonya'da yasallık kazandı. 1984 - Gökova Körfezi'nde termik santral kurulmasına karşı çıkan köy kadınları eylem yaptılar. 1986 - 12 Eylül darbesi sonrası Alparslan Türkeş ilk kez Milliyetçi Çalışma Partisi'nin (MÇP) İstanbul mitinginde konuştu. 1993 - New York Metropolitan Müzesi, "Karun Hazinesi"ni Türkiye'ye geri göndermeye karar verdi. 2000 - Bakanlar Kurulu, Kopenhag Kriterleri ile paralel olan İnsan Hakları Raporunu kabul etti. 2002 - İsrail birliklerinin, militanları yakalama gerekçesiyle Gazze'de düzenlediği operasyon sırasında çıkan çatışmada 9 Filistinli öldü. 2002 - Almanya'da Şansölye Gerhard Schröder'in liderliğindeki Sosyal Demokratlar, genel seçimlerden birinci parti olarak çıktı. Doğumlar 1552 - IV. Vasili, Rus Çarı (ö. 1612) 1593 - Matthäus Merian, İsviçreli yayıncı (ö. 1650) 1791 - Michael Faraday, İngiliz fizikçi (ö. 1867) 1863 - Ferenc Herczeg, Macar oyun yazarı (ö. 1954) 1875 - Mikalojus Konstantinas Ciurlionis, Litvan ressam, besteci ve yazar (ö. 1911) 1878 - Şigeru Yoşida, Japon siyaset adamı (ö. 1967) 1885 - Erich von Stroheim, Alman aktör ve yönetmen (ö. 1957) 1895 - Paul Muni, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nda doğmuş Amerikalı aktör (ö. 1967) 1902 - Ayetullah Humeyni, İran'ın dini lideri (ö. 1989) 1906 - Ilse Koch, Nazi savaş suçlusu (ö. 1967) 1917 - Türkan Aziz, İlk Kıbrıslı Türk başhemşire 1934 - Ayla Erduran, Türk keman sanatçısı 1951 - David Coverdale, İngiliz müzisyen ve Whitesnake kurucusu ve vokalisti 1954 - Vedat Bilgin, Türk sosyolog, akademisyen, bürokrat ve siyasetçi 1957 - Refat Çubarov, Ukraynalı siyasetçi 1957 - Nick Cave, Avustralyalı müzisyen 1958 - Andrea Bocelli, İtalyan tenor, söz yazarı ve besteci 1961 - Bonnie Hunt, Amerikalı oyuncu 1966 - Erdoğan Atalay, Türk asıllı Alman oyuncu 1969 - Yalçın Akdoğan, Türk siyasetçi 1975 - Elif Güvendik, Türk yapımcı ve sunucu 1976 - Martin Solveig, Fransız DJ 1977 - Ali Sunal, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu 1978 - Harry Kewell, Avustralyalı futbolcu 1981 - Barış Atay, Türk sinema ve dizi oyuncusu 1981 - Emre Canpolat, Türk oyuncu 1981 - Sedat Ağçay, Türk futbolcu 1982 - Ayben, Türk rap sanatçısı 1983 - Şeref Tüfenk, Türk güreşçi 1984 - Lazar Angelov, Bulgar fitness modeli 1987 - Tom Felton, İngiliz oyuncu 1987 - Tom Hilde, Norveçli kayakla atlamacı 1988 - Nikita Andreyev, Rus futbolcu 1990 - Senem Kuyucuoğlu, Türk model ve sunucu 1999 - Tallan Latz, Amerikalı gitarist 1999 - Kim Yoo-jung, Güney Koreli oyuncu, model ve sunucu Ölümler 1520 - Yavuz Sultan Selim, Osmanlı'nın 9. Padişahı (d. 1470) 1554 - Francisco Vásquez de Coronado, İspanyol kâşif (d. 1510) 1703 - Vincenzo Viviani, İtalyan matematikçi ve bilim adamı (d. 1622) 1828 - Shaka, Zulu kabilesinin en etkili lideri (d. 1787) 1888 - Gustave Boulanger, Fransız klasik figür ressamı ve doğa bilimci (d. 1824) 1895 - Viktor Rydberg, İsveçli yazar (d. 1828) 1943 - Sedat Nuri İleri, Türk karikatürist (d. 1888) 1945 - Galip Bahtiyar Göker, Türk siyasetçi (d. 1881) 1945 - Mürsel Bakü, Türk asker ve siyasetçi (d. 1881) 1956 - Frederick Soddy, İngiliz kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1877) 1960 - Melanie Klein, Britanyalı psikanalist (d. 1882) 1985 - Axel Springer, Alman yayımcı (d. 1912) 1989 - Irving Berlin, Amerikalı besteci ve şarkı sözü yazarı (d. 1888) 1996 - Dorothy Lamour, Amerikalı aktris (d. 1914) 1999 - George C. Scott, Amerikalı oyuncu ve Oscar Ödülü sahibi (d. 1927) 2001 - Fikret Kızılok, Türk besteci ve müzik yorumcusu (d. 1946) 2001 - Isaac Stern, Rus asıllı Amerikalı kemancı (d. 1920) 2008 - Hadi Çaman, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1943) 2010 - Eddie Fisher, Amerikalı şarkıcı (d. 1928) 2011 - Cengiz Dağcı, Kırım Tatarı yazar ve şair (d. 1919) 2014 - Hans E. Wallman, İsveçli yönetmen ve yapımcı (d. 1936) Tatiller ve Özel Günler Kaynak: Haberler.com